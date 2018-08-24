DHA YURT BÜLTENİ-3

1)OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 10 YARALI ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi şehir içi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Kaş yönüne giden Cemal Veziroğlu yönetimindeki 20 DN 553 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa Alkan yönetimindeki 34 UH 1142 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Veziroğlu yönetimindeki araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Cemal Veziroğlu, Mustafa Alkan ile birlikte kimlikleri öğrenilemeyen 1'i bebek, toplam 10 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaş ve Fethiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralı bebeğin durumunu kritik olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle kapanan Kaş- Seydikemer karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ==================================================== 2)ÇANTA HIRSIZI BABA OĞUL GÜVENLİK KAMERASINDA ADANA'da Ali S. (26) ve 8 yaşındaki oğlunun, bankta unutulan çantayı çaldıktan sonra gözden kaybolması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde önceki gün Abidin Dino Parkı'nda dinlenen Fatma Zop, telefonla konuşurken yanına 8-9 yaşlarındaki bir çocuk gelerek para istedi. Bu sırada rahatsız olan Zop, banktan uzaklaştı. Zop, içerisinde 30 TL para ve banka kartlarının bulunduğu çantasını bankta unuttu. Bir süre sonra tekrar banka gelen Zop, çantasını bulamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını tarayan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının Ali S. olduğunu belirledi. Sivil hırsızlık dedektifleri ertesi gün, Atatürk Caddesi, Çakmak Caddesi ve hırsızlığın meydana geldiği Abidin Dino Parkı'nda önlem aldı. Dikkat çekmemek için oyuncak satıcısı, ayakkabı boyacısı, simit, çekirdek, pamuk şekeri satıcısı kılığına giren ekipler, öğleden sonra 15.00 sıralarında, Ali S. ile karşılaştı. Çocuğunu yine bir genç kızın yanına göndererek para istemesini söyleyen zanlı, suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlı, kendisine güvenlik kameralarının izletilmesi üzerine hırsızlığı kendisinin değil, ağabeyinin yaptığını iddia etti. Yapılan incelemelerde hırsızlığı Ali S.'nin yaptığı tespit edildi. Daha sonra çantayı çalmadığını, bankta bulduğunu savunan Ali S, "Zaten içinde de 30 lira vardı. 30 lira nedir ki para mı?. Onu da alıp çantayı attım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Ali S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çanta da sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının parkta gezerken güvenlik kamera görüntüsü

- Oğlu ile yürürken görüntüsü

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası SÜRE: 53" BOYUT:99 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ================================================== 3)IHLARA VADİSİ'NDE HEDEF 3 MİLYON TURİST KAPADOKYA'nın başlangıcı konumunda bulunan Aksaray'daki kanyonların arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde yılda 500 bin olan turist sayısı 3 milyona çıkartılmayı hedefleniyor. Vadide, 100'den fazla kilise ve şapelin bulunuyor. Ihlara'nın dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Ihlara, dünyadaki ikinci büyük kanyondur. İlk büyük kanyon olan Amerika'dan daha üstün kılan özelliği; içerisindeki oyma kiliselerin olmasıdır. "dedi. Tarihi kaynaklardaki adı 'Peristremma' olan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu. Kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir arada buluşturuyor. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’ni yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında gösterilen Ihlara Vadisi’ne daha fazla turist çekebilmek için Aksaray Belediyesi kolları sıvadı.

HRISTİYANLAR, ROMA İMPARATORLUĞUNUN ZULMÜNDEN KAÇIP IHLARA'YA SIĞINDI

Roma İmparatorluğu’nun zulmünden kaçarak Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların sığınma merkezi olan Ihlara Vadisi’nde 100’den fazla oyma kilise de bulunuyor. Ihlara Vadisi’nin Amerika’daki 'Büyük Kanyon’dan üstün kılan özellikleri bulunduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şöyle konuştu:

"Ihlara, dünyadaki ikinci büyük kanyondur ve ilk büyük kanyonda Amerika'da. Buranın Amerika’dan üstün kılan özelliği, içerisinde oyma kiliselerin olması. Hristiyanlığın ilk döneminde Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçanlar, buraya sığınıyorlar. Burada bir yaşam alanı da oluşturuyorlar. Biz de bu bölgenin tekrar ayağa kalkması için gerekli çalışmaları başlattıkö

HEDEF 3 MİLYON TURİST

Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmalara başladıklarını belirten başkan Haluk Şahin Yazgı," Şu an da 500 bine yakın turistimiz var. Ziyaretçi hedefimizi önce 1.5 milyon daha sonra bu rakamı 3 milyona çıkarmaktır. Amacımız, Ihlara Vadisi'ni tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak. Böyle bir yerimiz var. Tarihi oyma kiliseler var. Gelen misafirlerimiz, kiliselerin tarihi dokuyu ve güzelliklerin kaybolmadığını görecekler. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından gelen turistlerimizi burada konaklatmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklara başladık. Bunu tabi tek başımıza değil, Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bu işin içerisinde bulunan otel sahipleriyle birlikte oturup konuşuyoruz. Hedefimiz burada hem kalış süresini uzatmak, hem de daha fazla turisti çekebilmeyi sağlamakö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Ihlara Vadisi drone ile görüntü

- Vadiden detay

- Belediye Başkanı röp.

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ===========================================