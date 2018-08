DHA YURT BÜLTENİ-3

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi şehir içi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Kaş yönüne giden Cemal Veziroğlu yönetimindeki 20 DN 553 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa Alkan yönetimindeki 34 UH 1142 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Veziroğlu yönetimindeki araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Cemal Veziroğlu, Mustafa Alkan ile birlikte kimlikleri öğrenilemeyen 1'i bebek, toplam 10 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaş ve Fethiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralı bebeğin durumunu kritik olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle kapanan Kaş- Seydikemer karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmalara başladıklarını belirten başkan Haluk Şahin Yazgı," Şu an da 500 bine yakın turistimiz var. Ziyaretçi hedefimizi önce 1.5 milyon daha sonra bu rakamı 3 milyona çıkarmaktır. Amacımız, Ihlara Vadisi'ni tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak. Böyle bir yerimiz var. Tarihi oyma kiliseler var. Gelen misafirlerimiz, kiliselerin tarihi dokuyu ve güzelliklerin kaybolmadığını görecekler. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından gelen turistlerimizi burada konaklatmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklara başladık. Bunu tabi tek başımıza değil, Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bu işin içerisinde bulunan otel sahipleriyle birlikte oturup konuşuyoruz. Hedefimiz burada hem kalış süresini uzatmak, hem de daha fazla turisti çekebilmeyi sağlamakö diye konuştu.

4)MERMER OCAKLARININ KAÇIRDIĞI FLAMİNGOLAR GERİ DÖNDÜ

BURDUR'da etrafındaki mermer ocakları nedeniyle hızla kirlenen ve tehlike altında olan Yarışlı Gölü'ne son iki yıldır uğramayan flamingolar, geri döndü. Acıgöl'ün kuraklık nedeniyle kurumasıyla bu yıl tekrar Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, muhteşem görüntüler oluşturdu. Burdur'da Tefenni, Karaman ve Yeşilova ilçelerinde neredeyse bütün dağları saran 50'yi aşkın mermer ocağı, Salda, Yarışlı, Burdur Gölü ve Akgöl gibi birçok gölü uğrak yeri olarak kullanan flamingo, akçabalıkçıl, dikkuyruk gibi çok sayıda göçmen kuş türü için de tehlike oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında bir aylığına Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, son yıllarda mermer tozları nedeniyle kirlenen göl yerine aynı bölgedeki Acıgöl'e gitmeye başladı. Ancak Acıgöl'ün de kuraklık nedeniyle kurumasıyla, flamingolar bu yıl yeniden Yarışlı'ya döndü.

Flamingolar için Antalya, Isparta, Burdur, Denizli gibi çevre illerin yanı sıra, yurt dışından birçok doğasever ve fotoğrafçı bu dönemde bölgeye geziler düzenliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki göle iki yıllık aradan sonra geri gelen flamingolar, muhteşem görüntüler oluşturdu. DKMP Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, gruplar halindeki flamingoları görüntüledi. Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip, sığ ve suyunun alkalik ve tuzlu olması nedeniyle bu gölü tercih eden flamingolar, yaklaşık bir ay burada konaklıyor.

FLAMİNGOLARIN SON SIĞINAĞI

Flamingo gözlemi için her yıl Yarışlı Gölü'ne gezi düzenleyen Patika Grubu kurucusu ve orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, Yarışlı Gölü'nün göçmen kuşlar için olduğu kadar, orada kuluçkaya yatan onlarca yerli kuş için de son sığınak görevini üstlendiğini söyledi. Yarışlı'nın diğer göllerde olmayan özelliğinin sodalı suyu olduğunu belirten Yakışıklı, “Birçok kuş türü ekolojileri gereği sadece sodalı suda yaşayabilir, üreyebilir. Salda ve Burdur gölleri arasında kurutulmaktan kurtulmuş bu göl, narin, kırılgan, yaşayan bir göl. Orman, akarsu ve denizler gibi göllerin de bir ekosistemi var. Göl ekosistemleri sanıldığının aksine çok değerli yaşam ortamlarını içinde barındırır. Yarışlı Gölü bu anlamda kuşların bu uzun göç yolunda soluklanacağı, nefes alacağı, enerjilerini toplayacağı bölgedeki son sığınak. Ancak son yıllarda hızla artan mermer ocakları gölü kirletiyor" diye konuştu.

GÖLÜN GIDA ÜRETİMİ DURUYOR

Flamingoların Afrika'dan Sibirya'ya giderken ve dönerken Anadolu'nun semalarından geçmek, sodalı göllerde konaklamak zorunda olduğunu kaydeden Yakışıklı, “Onlar bizim misafirlerimiz. Yarışlı Gölü iki kaynaktan beslenir. Biri güneyinde bulunan gölün kendi su kaynakları ki; her su kaynağının tepesinde bir mermer ocağı var. İkincisi yağmur suları. Göl bir çanak seklinde ve bu çanakların yanakları mermer ocağıyla dolu olduğundan, bu ocaklardaki mermer tozları yağmurla beraber göle taşınıyor. Bu tozlar sudan ağır olduğu için gölün tabanına çöküyor ve tabanda beton etkisi gösteriyor. Bu nedenle su ile bataklık arasındaki bağ kopuyor. Gölün canlıları, planktonlar, balık, su böcekleri, kurbağalar, algler, su yosunları, mikroskobik canlılar, su sinekleri ölüyor. Çünkü gölün suyu kavanozdaki su gibi oluyor. Ekolojisi bozuluyor. Yani gölün kuşlar için gıda üretimi duruyor" dedi.