DHA YURT BÜLTENİ 3

AYDER YAYLASI’NDA 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' HEYECANI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan ve beğendikleri projenin başlamasını heyecanla beklediklerini ifade etti. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan 'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar nedeniyle imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı sonrası ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.

YAYLACILAR PROJEYİ BEĞENDİ Ayder Yaylası için TOKİ öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan projeyi beğendiklerini ifade etti. Yaylada işletmecilik yapan Meryem Okumuşoğlu, Ayder Yaylasının eskiden çok daha güzel olduğunu belirterek yapılan gecekondu tarzı yapılar nedeniyle doğal güzelliğin bozulduğunu söyledi. Okumuşoğlu, "Ayder Yaylası şehir oldu, yaylalıktan çıktı. Şimdi, Kentsel Dönüşüm Projesi yapılacak. Biz bu projeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz.TOKİ'nin yapacağı projeyi bekliyoruz. Çok güzel bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayder bu proje ile çok daha güzel olacak" dedi. 'BU PROJE UYGULANIRSA SÜPER OLUR' İşletmeci Ayşe Sarı da Ayder'de doğup büyüdüğünü belirterek "Yaylamız eskiden daha iyiydi. Şimdi de o kadar kötü değil. Ama kargaşa hali var. Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. Bu projede tapu sahiplerine imkan tanınmasını istiyoruz. Projeyi gördüm. Çok büyük bir proje hazırlanmış. Nasıl uygulanacağını merakla bekliyoruz" diye konuştu.

Ayder Yaylasının bağlı olduğu Kaplıca Köyü'nün eski Muhtarı Muhammet Sarı ise projeyi sanal ortamda izlediğini ve çok beğendiğini belirterek "Eğer TOKİ bu projeyi uygularsa çok süper olur, iyi olur. Yöneticilerimizde Ayder'le daha iyi ilgilenir. Ayder şuanda bir köy statüsünde bile değil. Bu projeden çok umutluyuz" ifadelerini kullandı. Projeyi gördüğünü belirten Kübra Sarı da, "O proje çok güzel. Bende öyle bir doğanın olmasını isterim. Buraya gelen halk binadan çok yeşilliği görmek istiyor. Bu durumdan işletmecilerin mağdur olmasın yeter. Bizde Ayder'in projedeki gibi güzel olmasını çok istiyoruz" diyerek projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Ayder Yaylası yeni proje detayları Ayder yaylası Drone detayları İşletmecilerle röp. Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA Süre: 4.24 dk. Boyut: 530 mb. ============= Kato Dağında kaplıca keyfi ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin bulunan Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, sıcak havaya rağmen şifa arayanları ağırlıyor. Yaz ayları olmasına rağmen kaplıca suyuna girenler, eski tesisin sahipsizlikten çürümeye terk edildiğini ve bölgeye modern bir tesis yapılmasını istedi. Bölgede terör olaylarının yoğun yaşandığı yerlerin başında gelen Beytüşşebap ilçesin'deki Kato Dağı, büyük oranda terörden arındırılmasından sonra oluşan huzur ortamının ardından şifa arayanların mekanı oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki Zümrüt Kaplıcası, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Van gibi kentlerden gelenler, bir zamanlar terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede, sıcak havaya rağmen duş alıp, ardından da sıcak kaplıcaya giriyor. Özellikle romatizma hastalıklara iyi geldiği belirtilen Zümrüt Kaplıcası'nın bölge insanı tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan vatandaşlar bölgeye yeni bir tesis yapılmasını istedi.

Uzun yılar devan eden çatışmalardan dolayı kimsenin gelmemesi nedeniyle yıkılmaya yüz tutan tesisin yenilenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kaplıca alanına yüzlerce araclarla akın eden vatandaşlardan bazılarda çadır kurarak günlerce kaplıcaların keyfini çıkarırken, kimi vatandaşların ailece kaplıcalara şifa aramaya geldiği görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaplıca görüntüleri

-Kaplıca havuzunda vatandaşların yüzme görüntüleri

-Kaplıca etrafında bulunan insanların görüntüleri

-Yüksekten kaplıca havuzuna atlama görüntüleri

-Kaplıca dalanında biriken araç ve çadır görüntüleri

-Röportaj ve bunlarla ilgili detay ve genel görüntüler Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ============= SERİK'TE ZİNCİRLEME KAZA: 12'Sİ RUS TURİST, 15 KİŞİ YARALANDI ANTALYA'nın Serik ilçesinde iki tur midibüsüyle TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4'ü çocuk, 12'si Rus turist, 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Serik- Antalya D-400 karayolunun Serik'e bağlı Aşağı Kocayatak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Belek'ten aldığı 25 turisti Antalya Havalimanı'na götüren Zabit Bayat (49) yönetimindeki 06 BCG 786 plakalı tur midibüsüne, yol kenarındaki tesise girmek için manevra yaptığı sırada, arkadan gelen Süleyman Korkmaz'ın (46) kullandığı 07 UG 171 plakalı TIR çarptı. Kontrolden çıkan tur midibüsü de önünde seyreden Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı boş midibüse arkadan çarptı.

Ortalık savaş alanına dönerken, kazada sürücüler Süleyman Korkmaz, Ahmet Doğan ve Zabit Bayat ile midibüste bulunan yolculardan Rus uyruklu Alena Novikova (7), Artem Tugay (9), Anton Temenova (11), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), İrina Tyan (33), Elena Temenova (38), Snezhana Bakına (41), Olga Zubkova (51), Alexander Movikov (56), Tatiana Khen (57) ve Lev Tyan (62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Serik’teki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tur midibüsündeki diğer 9 yolcu ise uçaklarına yetiştirilmek üzere olay yerine gelen başka araçla Antalya Havalimanı'na gönderildi. TIR sürücüsü Süleyman Korkmaz ifadesi alınmak üzere Serik Polis Merkezi'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------- - Olay yerinden araçların görüntüsü HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜLER "TIR, turistleri taşıyan servis aracına çarptı" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

==================== TRAKTÖR TEKERLEKLERİNDEN ESRAR ÇIKTI ADANA'da polis şüphe üzerine durdurduğu kamyonetteki traktör tekerlerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 54 kile 950 gram esrar yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam İlçesi D-400 Karayolu'nda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekipler hassas burunlu köpekle yaptıkları incelemede aracın arkasında taşınan traktör tekerleklerinin içine gizlenmiş 32 pakette 54 kilo 950 gram esrar buldu. Kamyonette bulunan A.Y. (27) ve C.K. (62) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.Y tutuklandı, C.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin kamyonda arama yapması

- Tekere tepki vermesi

- Tekerin içinden çıkan narkotik maddeler

- Ele geçirilen narkotik torbalarının toplu fotoğrafı SÜRE:56" BOYUT:104 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ====================================================== HİNDİLER TOP OYNADI, MAHALLELİ ŞAŞKIN BAKIŞLARLA İZLEDİ