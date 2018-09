DHA YURT BÜLTENİ 3

FİG üyesi İngiliz Hayley Karagöz, eşinin Türk olduğunu ve 17 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir memleket. Türkçeyi öğrendik. 3 çocuğum var. Türkiye'de asla yabancılık çekmiyoruz. İngiltere'de, Londra'da büyüdüm. 4 yaşında orada sosyal sorumluluk projelerini öğrenmeye başladık. Her türlü sağlık, yaşlılık, eğitim konusunda yardımlar yaptık. Türkiye'de de örnek olmaya çalışıyoruz. İnsanlarla bilgi paylaşmak çok güzel. Fethiye'ye epey destek verdik. Türk arkadaşlarımıza anlattığımızda onlar da çok destek veriyor. Türk- İngiliz yok. Hep beraber bunları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan FETAV'ın araştırmasına göre ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancı sayısının, son 15 yılda büyük artış gösterdiği belirtildi. Buna göre 2003 yılında 1500 olan ilçedeki yerleşik yabancı sayısının bu sene 7 bin 600 seviyelerine çıktığı kaydedildi. Yaşamak için Fethiye'yi seçen yabancıların uyruklarında ise ilk sırayı İngilizler alıyor. İlçede yaşayan yabancıların 5 bin 200'ünü oluşturan İngilizleri sırasıyla 1050 kişi ile Almanlar takip ediyor. Geriye kalan yabancıları ise Hollanda ve Rus vatandaşları oluşturuyor. Yabancılar, ağırlıklı olarak belde ve köylerde yaşamayı tercih ederken; ilçe merkezinde yaşamını sürdüren yabancı sayısının ise 3 bin civarında olduğu ifade edildi. Yabancıların Fethiye'de en yoğun olarak yaşadığı bölgeler Ölüdeniz, Çalış, Göcek, Çiftlik, Yeşil Üzümlü mahalleleri olarak dikkat çekiyor. Yerleşik yabancıların Türk toplumuyla kaynaşmak için ilk yaptıkları etkinliklerin başında, Türkçe kurslarına gitmek geliyor. Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan kurslarda her dönem 20 kursiyer Türkçe öğreniyor.

Yerleşik yabancılar ve gezmek için gelen turistlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerini hızlandırmak, her konuda yardımcı olmak adına hizmet veren İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu temsilcisi Mustafa Şıkman, kurumlar arasındaki işbirliği ile yabancıların rahatlıkla tüm hizmetlere ulaşabildiğini söyledi. Şıkman, "Yabancılara, polis ve jandarma son derece yardımcı oluyor. Fethiye Kaymakamlığı olağanüstü çalışıyor. Tüm sorunlarında, yanlarında olunuyor. Yerleşik yabancıların sorunları daha çok belediye ilgileniyor. Fethiye'de yerleşik yabancılardan bugüne kadar bizimle ilgilenen yok diye hiçbir şey duymadım" dedi.

HER SORUNDA YANLARINDA OLUNUYOR

Didim'in doğal güzelliklerinden etkilenerek bölgeye yerleşen İngilizler, giderek Türkiye'deki yaşantıya uyum sağladı. İngilizlerin bazıları 11, bazıları 7 yıldır Didim'de yaşıyor. Didim'de 'Help İn Hands' isimli bir grup kuran İngilizler, Didim Kent Konseyi ile iş birliği halinde çeşitli yardım kampanyaları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, hastanelere, okullara ve tedavi gören hastalara yardım ediyor. 'Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar iyi anlaşabilirler' anlayışıyla ortak bir hedefe doğru yol aldıklarını belirten Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, "Burada tatil yapan İngilizler mülk sahibi olarak yerleşmeye karar verdi. Kent Konseyi olarak Didim'e yerleşen kişilerin adaptasyonunu sağlamak için devreye girdik. 'Yabancılar masası' diye bir gönüllü masa oluşturduk. İngilizler de, Didim ile ilgili neler yapabiliriz üzerine düşünüp yardım organizasyonları yapmaya başladı, çünkü kendilerini buraya ait hissediyorlar. Böylelikle ortak bir yaşam alanı oluştu. Yardım kampanyaları ve sosyal etkinlikler düzenliyorlar, ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediyorlar. Bu süreç sonunda 'Yabancılar masası' ismini değiştirerek 'Gönüllüler masası' ismini verdik. Çünkü İngilizlerin samimi yaklaşımı, yabancılık söylemiyle aykırılık teşkil etmeye başladı" dedi.

"BURASI HAYALLERİ SÜSLEYEN BİR YER"

10 yıldır Didim'de yaşadığını dile getiren 65 yaşındaki İngiliz Lynn Cole, "Didim'i gerçekten çok seviyorum ve buradan başka bir yerde yaşayamam. Burası hayalleri süsleyen bir yer. Burada emekli olmaktan dolayı çok mutluyum. Şuraya bakın, istediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Güneş, nazik insanlar, huzurlu bir yerleşim yeri, gürültüden uzak. Rahat ve huzurlu bir ortam var. Biz burada kurduğumuz toplulukla ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyoruz. Burada elde edilen gelirler gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Help İn Hands olarak spor alanları, çocuk oyun alanları oluşturduk. Engelliler derneğine akülü araç temin ettik" diye konuştu. Didim havasının tek kelimeyle mükemmel olduğunu söyleyen bir başka İngiliz 65 yaşındaki Philipp Cole ise, "Burası çok sessiz ve sakin bir yer. Didim'de yaşayan insanları seviyorum. Oldukça yardımseverler. Burada çok keyifli vakit geçiriyoruz. Türkiye'yi sevmek için çok sebep var. Didim çok ferah bir yerleşim bölgesi. İngiltere'de her şey birbirine çok yakın ve gerçekten çok gürültülü. İngiltere'den gelen birçok kişi bu yüzden buraya yerleşmek istiyor" dedi.