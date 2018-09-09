DHA YURT BÜLTENİ 3

Yaylacıların zorlu yolculuğu Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyü ile Arpaçay'ın Küçükboğaz, Bardaklı ve Karaurgan köylüleri, yaylalarının bulunduğu Kıraç köyü kırsalına yol yapılmasını istedi.

Kışlık doğal mutfak ürünlerinin hazırlandığı 2-3 aylık yayla serüveni renkli görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 2 saat süren traktör yolculuğunun ardından varılan yaylalarda eşeklerde su taşınması, koyun ve kuzuların yüksek rakımda otlaması, çocukların yayla oyunlarının eşliğinde süren bu renkli yaşamı tüm zorluklara rağmen keyifli anlara dönüşüyor.

10 yaylanın bir arada olduğu bölgedeki yol sorununa çözüm isteyen köylüler, "Kışlık yiyecekleri hazırlamak için yazın 2-3 ay yaylaya çıkıyoruz. Ancak yollar bozuk ve araç giremiyor. Eşek sırtında su taşıyıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Hasta olunca ambulans bile gelemiyor. Yolun yanı sıra su ve elektrik sıkıntısı da yaşıyoruz. Ne olur bize yol yapsınlar" dediler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yayla yolculuğunun traktörle yapılması

Yaylalardan genel ve detaylar

Kadının konuşması

Bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ====================================== Rhodiapolis Antik Kenti canlandı ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde Yeşilçam müzikleri ve şiir dinletisiyle fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Kumluca Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Rhodiapolis Antik Kenti'nde Yeşilçam Müzikleri ve Şiir Dinletileri ve Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz tarafından hazırlanan Yeniden Canlanan Kent Rhodiapolis Fotoğraf Sergisi yapıldı.

Geceye Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Karataş, şairler ve sanatçılar katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Müzik Topluluğu tarafından Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Şarkı aralarında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından şiirler okundu.

Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Müzik Topluluğu tarafından Rhodiapolis Antik Kenti tiyatro alanında, Kumluca'mızın müthiş gece manzarası eşliğinde konser verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeşilçam müziklerinin seslendirilmesi

- Seyircilerin şarkılara eşlik etmesi

- Şiir dinletisi

HABER- KAMERA: KUMLUCA(Antalya), (DHA) ================ Turizm cenneti Uzungöl'de 'düşük voltaj' tepkisi TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de bazı otel, kafeterya ve restoranlara gelen düşük voltajlı elektrik tepkilere neden oldu. Elektronik aletlerin çalışmadığından ve sürekli arızalandığından yakınan işletmeciler, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Bölgede 20'ye yakın işletmeye gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işyeri sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını söyledi. Karadeniz'de her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaretç ettiği ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, otel, restoran, pansiyon ve kafeterya gibi işletmeler elektrik sorunu yaşıyor. Gölün batısında kalan Karester ve Klozomat mevkiinde muhteşem doğa manzaralı işletmelerde, düşük voltajlı elektrik enerjisi nedeniyle elektronik aletler çalışmıyor, çoğuda arızalanıyor. Turizmc işletme sahipleri, düşük voltta elektrik nedeniyle bölgeyi ziyaret eden turistlere kaliteli hizmet veremedikleri belirterek sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ediyor. Bölgede 20'ye yakın işletmelere gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işletme sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını belirtti.

'MÜŞTERİLERİMİZE MAHCUP OLUYORUZ' İşletme sahibi Hayrulah Özen, düşük volttan ötürü işletmesinde birçok elektronik mutfak araç ve gerecinin yandığını belirtti. Özen, "Buradaki en büyük sorunumuz elektrik. 2014 yılından beri hangi kuruma müracaat ettiysek de herhangi bir olumlu cevap alamadık. Halen daha sorunumuz devam ediyor. Elektrik 220 volt olması gerekirken 90 volta kadar düşüyor. Hiçbir makine çalıştıramıyoruz, buna bağlı olarak da kaliteli hizmet veremiyoruz. Turistlerin yüzde 90'ı bu bölgeye geliyor. Elektrik sıkıntımızdan ötürü müşterilerimize de mahcup olmaktayız. Buraya gelenler telefonları dahi şarj etmekte güçlük çekiyor. Buraya bir trafo konulsa bu sorun hallolacak. Faturamızda, 220 volt ücreti veriyoruz ama aldığımız enerji 90 volt" dedi. 'UZUNGÖL'E HİÇ YAKIŞMIYOR' Kafeterya işletmecisi Ahmet Özen de turizm işletmesine düşük voltta elektrik geldiği ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Ahmet Özen, "Böyle doğa harikası, turizm merkezinde böyle bir sıkıntı nasıl olur? Daha ötesi böyle bir sorun nasıl bu güne kadar halledilmez. Elektrik çok düşük volta geliyor. Bu nedenle, klimayı geçtik, ağırladığımız misafirler telefonları dahi şarja takamıyor. Normalde elektrik 220 volt olması gereken yerde, 80 volta kadar düştüğü oluyor. İşletmede fritöz dahi çalışmıyor. Uzungöl'e gelen turistlere zaten mahcubuz. Kendi imkânlarımızla güç takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz ama yine de yetmiyor. Bu sıkıntı Uzungöl'e hiç de yakışmıyor. Regülatöre filan yüklendiğimiz için de normal enerjiden fazla tüketim oluyor. Yetkililerin biran önce bu bölgeye hizmet yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'BURAYA ARTIK BİR NEŞTER VURULSUN' Otel işletmecisi Eyüp Özkan, otelde bölgeye gelen turistlere nitelikli hizmet veremediklerini kaydetti, seslendiği yetkililerden bölgeye neşter vurmalarını istedi. Özkan "Çektiğimiz sıkıntı hat safhada. Buradaki düzenleme 40 yıl önce yapılan bir düzenleme. 40 yıl önce yapılan tesisattan hizmet alıyoruz. Dolayısıyla volt 110, 100 hatta 90'a kadar iniyor. Hiçbir şekilde iyi bir enerji alıp yararlanamıyoruz. Cihazlarımız da bu nedele tamamen yanıyor, arızalanıyor. Düşük voltaj nedeniyle tüketim artıyor haliyle faturalar da yüksek geliyor. Önlemler aldık, regülatör koyduk ama defalarca yandı. Yetkiler buraya artık bir neşter vursun. Turizmle alakalı hiçbir kaliteli hizmet veremiyoruz. Enerji yok. Müşteriye bunu anlatmakta da zorlanıyoruz. Klimadan geçtik, müşteri telefonu şarja takıyor, dolmuyor, bir de onlardan fırça yiyoruz. Turizm cenneti bu bölgede hele hele bu çağda bu sıkıntılar hiç de yakışmıyor" ifadelerinde bulundu. 'ACİLEN TAKVİYE YAPILMALI' Kocaeli'den gezmek için bölgeye Muhammet Ali Akdeniz, yaşanan düşük volt sıkıntısına tanık olduğunu belirterek "Doğal güzelliğe fotoğraf çekmekten şarjım azaldı. İşletmede servis harika ama kendilerinden telefonu şarj etmek için yardım istedik. Telefonu taktığımız prizde düşük volt nedeniyle, çok güç şarj oldu. Buraya acilen takviye yapılmalı ve bu sorun halledilmesi gerekir" dedi.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri de bölge için yeni elektrik trafo merkezi proje ve etüt işlemlerinin yatırım programına alındığını ve kısa sürede sorunun çözüme kavuşturulacağını belirtti. UZUNGÖL Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Fatih TURAN-EMRE KOLTUK/ÇAYKARA(Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de bazı otel, kafeterya ve restoranlara gelen düşük voltajlı elektrik tepkilere neden oldu. Elektronik aletlerin çalışmadığından ve sürekli arızalandığından yakınan işletmeciler, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Bölgede 20'ye yakın işletmeye gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işyeri sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını söyledi.

Karadeniz'de her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaretç ettiği ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, otel, restoran, pansiyon ve kafeterya gibi işletmeler elektrik sorunu yaşıyor. Gölün batısında kalan Karester ve Klozomat mevkiinde muhteşem doğa manzaralı işletmelerde, düşük voltajlı elektrik enerjisi nedeniyle elektronik aletler çalışmıyor, çoğuda arızalanıyor. Turizmc işletme sahipleri, düşük voltta elektrik nedeniyle bölgeyi ziyaret eden turistlere kaliteli hizmet veremedikleri belirterek sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ediyor. Bölgede 20'ye yakın işletmelere gelen enerjinin 80 ile 110 volt seviyelerinde olduğunu öne süren işletme sahipleri, müşterilerin cep telefonları dahi şarj etmekte zorlandığını belirtti. 'MÜŞTERİLERİMİZE MAHCUP OLUYORUZ' İşletme sahibi Hayrulah Özen, düşük volttan ötürü işletmesinde birçok elektronik mutfak araç ve gerecinin yandığını belirtti. Özen, "Buradaki en büyük sorunumuz elektrik. 2014 yılından beri hangi kuruma müracaat ettiysek de herhangi bir olumlu cevap alamadık. Halen daha sorunumuz devam ediyor. Elektrik 220 volt olması gerekirken 90 volta kadar düşüyor. Hiçbir makine çalıştıramıyoruz, buna bağlı olarak da kaliteli hizmet veremiyoruz. Turistlerin yüzde 90'ı bu bölgeye geliyor. Elektrik sıkıntımızdan ötürü müşterilerimize de mahcup olmaktayız. Buraya gelenler telefonları dahi şarj etmekte güçlük çekiyor. Buraya bir trafo konulsa bu sorun hallolacak. Faturamızda, 220 volt ücreti veriyoruz ama aldığımız enerji 90 volt" dedi.

'UZUNGÖL'E HİÇ YAKIŞMIYOR' Kafeterya işletmecisi Ahmet Özen de turizm işletmesine düşük voltta elektrik geldiği ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Ahmet Özen, "Böyle doğa harikası, turizm merkezinde böyle bir sıkıntı nasıl olur? Daha ötesi böyle bir sorun nasıl bu güne kadar halledilmez. Elektrik çok düşük volta geliyor. Bu nedenle, klimayı geçtik, ağırladığımız misafirler telefonları dahi şarja takamıyor. Normalde elektrik 220 volt olması gereken yerde, 80 volta kadar düştüğü oluyor. İşletmede fritöz dahi çalışmıyor. Uzungöl'e gelen turistlere zaten mahcubuz. Kendi imkânlarımızla güç takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz ama yine de yetmiyor. Bu sıkıntı Uzungöl'e hiç de yakışmıyor. Regülatöre filan yüklendiğimiz için de normal enerjiden fazla tüketim oluyor. Yetkililerin biran önce bu bölgeye hizmet yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. 'BURAYA ARTIK BİR NEŞTER VURULSUN' Otel işletmecisi Eyüp Özkan, otelde bölgeye gelen turistlere nitelikli hizmet veremediklerini kaydetti, seslendiği yetkililerden bölgeye neşter vurmalarını istedi. Özkan "Çektiğimiz sıkıntı hat safhada. Buradaki düzenleme 40 yıl önce yapılan bir düzenleme. 40 yıl önce yapılan tesisattan hizmet alıyoruz. Dolayısıyla volt 110, 100 hatta 90'a kadar iniyor. Hiçbir şekilde iyi bir enerji alıp yararlanamıyoruz. Cihazlarımız da bu nedele tamamen yanıyor, arızalanıyor. Düşük voltaj nedeniyle tüketim artıyor haliyle faturalar da yüksek geliyor. Önlemler aldık, regülatör koyduk ama defalarca yandı. Yetkiler buraya artık bir neşter vursun. Turizmle alakalı hiçbir kaliteli hizmet veremiyoruz. Enerji yok. Müşteriye bunu anlatmakta da zorlanıyoruz. Klimadan geçtik, müşteri telefonu şarja takıyor, dolmuyor, bir de onlardan fırça yiyoruz. Turizm cenneti bu bölgede hele hele bu çağda bu sıkıntılar hiç de yakışmıyor" ifadelerinde bulundu.

'ACİLEN TAKVİYE YAPILMALI' Kocaeli'den gezmek için bölgeye Muhammet Ali Akdeniz, yaşanan düşük volt sıkıntısına tanık olduğunu belirterek "Doğal güzelliğe fotoğraf çekmekten şarjım azaldı. İşletmede servis harika ama kendilerinden telefonu şarj etmek için yardım istedik. Telefonu taktığımız prizde düşük volt nedeniyle, çok güç şarj oldu. Buraya acilen takviye yapılmalı ve bu sorun halledilmesi gerekir" dedi. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri de bölge için yeni elektrik trafo merkezi proje ve etüt işlemlerinin yatırım programına alındığını ve kısa sürede sorunun çözüme kavuşturulacağını belirtti. UZUNGÖL Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşletmelerden görüntüler

İşletmelerin mutfağında yaşanan sıkıntılar

Volt düşük olduğunu gösteren regülatörden görüntüler

İşletme sahipleri röp

Müşteriler konuşma

Uzungöl drone ve detay görüntüleri

Genel detaylar HABER: Fatih TURAN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON-DHA ====================================== Salda Gölü kıyısında çamur banyosuyla şifa arıyorlar BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret edenler göl kıyısında bulunan çukurlarda biriken çamurları şifalı olduğu gerekçesiyle vücutlarına sürüyor. Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, çamurda birçok mineral olduğunu belirterek, "Bu çamurun içerisinde bütün mineraller var" dedi.

Yeşilova ilçesi yakınlarında bulunan beyaz kumsalı ve turkuaz renkli yapısıyla ilgi çeken Salda Gölü'nün kıyısındaki çamur çukurları da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Salda'yı gezmeye gelen özellikle Türk tatilciler şifalı olduğu ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen göl kıyısındaki çukurlarda bulunan çamurları vücutlarına sürüyor.

'ÇAMURUN İÇERİSİNDE BÜTÜN MİNERALLER VAR'

Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, "Bu çamurun içerisinde bütün mineraller var. 3 bin 800 derece sertlik var. Benden önce çamur havuzları oluşturulmuştu ama devlet tarafından yıktırıldı. Vatandaşlar daha sonra sahilde kendilerinin açtığı çukurlarda çamur tedavisi yapıyor" dedi.

Özbek, Salda Gölü kenarındaki çamurların insan sağlığına iyi geldiğini ve yüzü gerdirerek gençleştirdiğini de savundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden geldiğini söyleyen Muhammet Eğilmez, "Salda Gölü'nün çamurunun şifa olduğu söyleniyor. Cilde, eklemlere iyi geldiği söyleniyor. Onun için buradayız" diye konuştu.

Antalya'dan geldiğini belirten Suna Ünver, "Salda çok özel bir göl. Çamurunun şifalı olduğunu düşünerek vücudumuza sürdük" dedi.

Suna Ünver'in eşi Öztürk Ünver, "Cilt rahatsızlıkları ve sivilcelere iyi geldiğini söylediler. Gelmişken faydalanalım dedik. İnşallah faydasını görürsek yeniden geleceğiz" diye konuştu.

Avusturya'dan tatil için Salda Gölü'ne geldiğini kaydeden Meryem Ekinci de "Cilde iyi geldiğini söylediler o yüzden çamur banyosu yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çamur banyosu yapanlar

- Nuri Özbek'in açıklamaları

- Vatandaşlarla röportaj

- Detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) ====================================== Evini eski eşyalarla müzeye dönüştürdü BAYBURT'un Ballıkaya köyünde evini geleneksel mimari yapıya uygun restore eden Ömer Keleş (50), topladığı eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri sergilemeye başladı. Müzeye dönüştürdüğü ev, ziyaretçi çekmeye başladı. Eve gelen ziyaretçilere çay ikramında bulunan Ömer Keleş, ilgiden dolayı memnun olduğunu söyledi. Bayburt Valiliği de Ömer Keleş’e köyündeki turizmi canlandırma çabalarından dolayı destek vereceğini açıkladı, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Uzun yıllar il dışında yaşayan marangoz Ömer Keleş, geçen yıl memleketi Bayburt’un Ballıkaya köyüne geri döndü. Baba evini restore eden Keleş, köy köy dolaşarak eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri topladı. Saban, kotan, rapata, hamur teknesi ve gaz ocağı ile mutfak araçları gibi 200'e yakın eski ataç ve gereci toplayan Keleş, kırık, dökük olanları tamir etti, evinde sergilemeye başladı. Müzeye dönüştürdüğü ev, ziyaretçi çekmeye başladı. Eve gelen ziyaretçilere çay ikramında bulunan Ömer Keleş, eşyaları tanıtıyor, evi gezdiriyor. Bayburt Valiliği de Ömer Keleş’e köyündeki turizmi canlandırma çabalarından dolayı destek vereceğini açıkladı, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

'TARİHİ EŞYALARA KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR' Yıllarca gurbette kaldığını anlatan Ömer Keleş, köyüne döner dönmez babasından kalma evi restore ederek müze eve dönüştürdüğünü söyledi.Keleş, “Bu tarihi eşyalara sahip çıkan kimsenin olmaması beni derinden etkiledi. Bende eski eşyaları, atalarımın kullandığı malzemeleri tedarik etmeye başladım. Yavaş yavaş, kimini parayla aldım, kimini hibe olarak aldım derken bu şekilde küçükte olsa mini bir müzeyi köyüme katkı olsun diye hazırladım. 200’e yakın parça malzeme var. Saban, kotan, rapata, hamur teknesi, gaz ocağına kadar her şeyi toparlayıp bu şekilde bir düzenleme yaptım. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyorumö dedi. Müze evdeki eşyaların yeterli olmadığını ve arayışlarının sürdüğünü ifade eden Keleş, "Gelip, görenler tebrik ediyorlar, takdirle karşılıyorlar. İyi niyetleriyle bana güç veriyorlar. Hibe olan eşyalar var ama bu yeterli değil. Yeni eşyalar bulacağım" diye konuştu. MUHTAR: MÜZE, TANITIMA İVME KAZANDIRDI Ballıkaya Köyü Muhtarı Burhan Keleş de baba ocağını restore ederek mini bir müze haline getiren Ömer Keleş’e teşekkür etti, "Müze, köyümüzün tanıtımına büyük bir ivme kazandırmıştır" dedi.

Müzeyi ziyarete eden Vasip Haşlak ise “Ben 77 yaşındayım, bunları görünce duygulandım. Gençliğim aklıma geldi. Biz de kullanırdık bunları. Hayal gibi, rüya gibi geliyorö ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müza ev detayları

Müze ev içindeki eşyalar

Ziyaretçi detayları

Ömer Keleş ile röp.

Köy Muhtarı ile röp.

Detaylar Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT-DHA ====================================== Silopi’de Mahalle sakinlerinden sokağı kullanan büyük araçlara tepki ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çevreyolu ile İpekyolu arasında kalan Cumhuriyet mahallesi sakinleri, büyük araçların mahalle içerisindeki sokaklardan geçmelerine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Resul Zeyrek, çocukların can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını ifade ederek, "Büyük araçların sokaktan geçişi sırasında çocuklara bir şey olmasın diye nöbetleşe bekliyoruz"dedi. Habur Sınır Kapısı’na yük taşıyan bazı kamyon, TIR ve akaryakıt tankerlerinin çevre yolunda kuyruk oluşması durumunda merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1174 sokağı kullanarak İpekyoluna geçiş yapmalarına mahalle sakinleri büyük tepki gösteriyor. Büyük araçların sınır kapısına giden mesafeyi kısalttığı için kullandıkları yol, sokakta oynayan çocuklar için ise büyük tehlikenin oluşmasına neden oluyor. Çocukların oyun alanı olarak kullandığı dar sokakta büyük tonajlı araçların geliş-gidiş yapması çocuklar için büyük risk oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önümüzdeki hafta okullarında açılması ile bu tehlikenin artacağını söyledi. Çocukların top oynadığı sokakta bazı kamyon şoförlerinin sürat yapması ve akaryakıt tankerlerin geçiş yapması mahalle sakinlerini tedirgin ederken, 4 çocuk annesi Zeynep Zeyrek, “Çocuklarımız her dakika koşuyor, korkuyoruz, yapamıyoruz. Arkalarından bizde koşuyoruz. Arabanın biri az daha küçük bir çocuğa çarpıyordu. Tankerler geçiyor. Böyle olmuyor. Yolu kapatsınlar"dedi.