DHA YURT BÜLTENİ 3

Cilvegözü'nden, 2018'de toplam 73 bin TIR çıkış yaptı HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılı başından bugüne kadar 73 bin TIR çıkış yaptı.

İnsani yardım malzemesi ile ihracat malı yüklü TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak, 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan aktarma alanına yüklerini boşalttıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönüyor. Dönem içerisinde toplam 73 bin TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden sadece Eylül ayında 7 bin 900 TIR’ın Suriye tarafına geçtiği belirtildi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü’nden aralarında demir, çimento ile gıda maddeleri yüklü TIR’ların çıkış yaptığını belirterek, Cilvegözü’nde TIR hareketliliğinin devam ettiğini söyledi. Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü Gümrük Kapısı

- Bekleyen Tır’ların görüntüsü

- Gümrük sahasına geçen TIR’lar

- Yüklerini boşalttıktan sonra dönen TIR’lar SÜRE: 01’28’’ BOYUT: 165 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

====================================== OSMANİYE'de birinci ürün yerfıstığı hasadına başlandı Yusuf Çenet Bulvarı, Kemal Satır Caddesi üzerinde Yerfıstığı Hasat Programı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, traktöre binerek, tarladaki yerfıstığının hasadını yaptı. Daha sonra ise katılımcılara, haşlanmış ve kabuklu yerfıstığı ikram edildi.Türkiye'de üretiminin yüzde 35'inin işlenmesi ve pazarlamasının ise yüzde 95'inin Osmaniye'de yapıldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Osmaniye ilimiz yerfıstığı ile özdeşmiş bir ilimiz, aslında ismi 'Osmaniye Yerfıstığı' ve bunun tescili de alınmıştır" dedi.

Osmaniye'de yerfıstığı rekoltesinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bakımından iyi bir gelişme olduğunu belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Toplam ekim alanımız birinci üründe 59 bin dekar, ikinci üründe ise 73 bin dekar olmak üzere toplam 132 bin dekar alanda bir ekilişimiz var. 2018 yılı için tahmini 51 bin ton bir rekolte beklentimiz var" dedi.

YERFSITIĞI TOPRAK DOSTUDUR

Osmaniye'nin yerfıstığı ile özdeşmiş bir il olduğunu belirten Müdür Sağlam, şunları söyledi:

"Aslında ismi 'Osmaniye Yerfıstığı' ve bunun tescili de alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıla bakıldığında ekim alanlarında çok fazla bir değişiklik yok. Osmaniye ilimizde yerfıstığı, dane mısıra oranla 10-12 kilogram bir saf azota ihtiyacı olduğundan havadaki azotu toprağa bağladığı ve bir baklagil bitkisi olduğu için toprak dostudur. Osmaniye'mizde yaklaşık 10 bin aile sadece üretimle ilgili ve 350 adet 1500 kişinin istihdam edildiği irili ufaklı fabrikalarda çalışarak bu işten ekmek yemekte. Türkiye ortalamasına bakıldığında üretim noktasında 2'nci sırada yer aldık. Ancak Türkiye üretiminin yüzde 35-40'a yakını bizde ama Türkiye üretiminin yüzde 95'i ilimizde işlenmekte ve pazarlanmakta. Onun için ilimiz istihdamı açısından fevkalade değerli bir ürünümüz. Şuana kadar alınan üründen dekara ortalama 450 kilo bir ürün alıyoruz. Bu da fevkalade iyi bir rakam. Satış bedeli ise kilosu 4,5 ile 5 lira arasında değişmekte. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Yerfıstığı hasadı için Milletvekili ve Valinin traktöre binmesi

- Traktörle ilk hasadın yapılması

- Yerfıstığının makineden yere dökülmesi

- Vali ve protokolün topraktan sökülen yerfıstığını incelemesi

- Yerfıstığından yakın detay

- Hasadı yapılan yerfıstığını toplama aracından detay

- Yerfıstığı ikram edilen protokolden detay

- Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj SÜRE: 03'26" BOYUT:110 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ====================================== Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van), (DHA) -VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposundaki arızanın giderilmesi için 8 işçi, bölgeye gönderildi. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden 4 çocuk babası İrfan İşleyen, dengesini kaybederek, debisi yüksek suya kapılıp, sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda çalışma yapacak işçi, iş makineleriyle sevk edildi. Jandarma ve AFAD ile UMKE ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 22 saat süren çalışması sonucu İşleyen'in cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen'in cesedi, bugün sabah saat 08.00'de, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu. Olay yerine gelen İşleyen'in çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi. İrfan İşleyen'in cansız bedeni, bölgede hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansa konularak, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.