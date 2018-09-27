DHA YURT BÜLTENİ 3

Yüksekova'da, yeni yapılan ortaokula bu yıl da öğretmen atanmadı Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet verilmesi için yapılan ve geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen, 2 katlı, 8 derslikli ortaokulda, öğretmensizlik yüzünden bu yıl da eğitime başlanamadı. Asansörü, engelli rampası, yer döşemesi ve boyasıyla örnek olabilecek okulun tek eksiği ise okul sıraları ve öğretmen. Buna tepki gösteren muhtar Pervizhan Beşer, "Bölgede yaklaşık 200 öğrenci var. Durumu iyi olan aileler çocuklarını ilçeye gönderiyor; ancak iyi olmayan aileler ise büyük mağduriyet yaşıyor" dedi. Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Onbaşılar köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında 2015 yılında okul inşaatına başlandı. Hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli ortaokulun inşaatı, 2016'da bitti. Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. Ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMADI' Yüksekova'da, 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği ortaokulda, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu seneye umut bağlamıştı. Köy muhtarı Pervizhan Beşer, bu yıl da beklentilerin boşa çıktığını, idareci ve öğretmen atanmadığı için okulun yine kapalı kaldığını söyledi. Çocukların okuması için 4 bin metrekarelik arsayı kendisinin hibe ettiğini anlatan Beşer, "Köyümüze her ayrıntısı ve ihtiyacı düşünülmüş, şehir merkezlerinde, ilçelerde bile olmayan modern okul yapıldı; ancak çürümeye terk edildi. Geçen yıl öğretmen ataması yapılmadı. Bu yıl da aynı sorunu yaşıyoruz. Maddi durumu iyi olan aileler, bir çaresini bulup, çocuklarını ilçeye gönderiyor; ancak maddi durumu iyi olmayan aileler ise büyük mağduriyet yaşıyor. Onbaşılar köyü ile 11 mezrada yaşayanlar olarak valimizden, kaymakamımızdan ve yetkililerden okulumuzun eğitim- öğretime açmalarını istiyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR UMUTLA BEKLİYOR ?Çevresine duvar çekilen, kapısına bayrak direği yerleştirilen ortaokula gelerek, sınıfları gezen ve bahçede oynayan çocuklar da okulun hizmete açılmasını bekliyor. Duygularını ve isteklerini dövizlere yazarak, anlatan çocuklar, 'Haydi kızlar okula' kampanyalarının düzenlendiğini, kendilerinin ise bu haktan mahrum kaldığını dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte okula gelen aileler de yetkililerden bu yıl müjdeli haber beklediklerini ve çocuklarının eğitimsiz kalmasını istemediklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan genel görüntüler

-Çocukların okula gelişi

-Çocuklardan görüntüler

-Çocukların okul içerisinde ellerinde dövizlerle görüntüsü

-Muhtar Pervizhan Başer ile ropörtaj

-Vatandaşlar ile ropörtaj

-Çocuklar ile ropörtaj

-Okul içerisinden ve dışından görüntüler

-Detaylar ====================================== Altın yüzüğün uzun ince yolculuğu ANTALYA'da kuyum atölyesine sipariş verilen taşlı altın yüzük, uzun ve ince işçilikle geçen süreç sonunda vitrine konuluyor. Sadekar Mehmet Kartal, "Basit bir yüzük 1 ile 3 gün arasında tamamlanıyor" dedi.

Dünyanın en değerli madenlerinden olan ve Türkiye'de takı denilince akla ilk gelen altının zorlu ve uzun yolculuğu, deneyimli ustaların elinden geçiyor. Özel tasarım yüzük, bilezik, kolye ve her türlü takı için ilk olarak kuyumcuya sipariş veriliyor. Muratpaşa ilçesindeki Alper Kuyumculuk Atölyesi'ndeki 15 kişilik ekip, müşterinin istekleri doğrultusunda karakalem ya da dijital ortamda tasarım çiziyor. Çizimin onaylanmasının ardından gramaj ve altının saflık derecesi olan ayarı belirlenip işleme başlanıyor.

BİR YÜZÜK ÜÇ AŞAMADA OLUŞUYOR

'Sade', 'mıhlama' ve 'cila' olmak üzere 3 bölümden oluşan atölyede altın, uzun yolcuğuna ilk olarak 'sade' bölümünden çıkıyor. Eritilen altına saflık derecesini ayarlayabilmek için, altın sektöründe herkesçe kabul gören bazı madenler karıştırılıyor. Yaklaşık 2 bin dereceye kadar ısıtılan altın akışkan hal alıyor ve ardından soğuması için demir plakalara alınıyor. 'Sade' bölümünde çalışan usta yani 'sadekar', hazırlanan altın plakaları önce silindirden geçiriyor, ardından tezgahına alarak el işine başlıyor. Elindeki tasarıma göre altına ilk şekil burada veriliyor. Çemberi oluşturulan ve taş yuvası hazırlanan yüzük, birbirine kaynatılıp ikinci aşaması için 'mıhlama'ya gönderiliyor. Yine burada tasarımda istenen taşlar, tek tek yuvalarına yerleştiriliyor. Bu aşamanın uzunluğu, istenen taş sayısına bağlı değişiyor. Mıhlamada da usta eller taşları yuvalarına oturttuktan sonra son aşama olan 'cila'ya gönderiliyor. Altına cezbedici parlaklığı veren aşama ise burası. Özel cilalar ve cila makinesi yardımıyla altın ve üzerindeki taşlar parlatılıyor.

'BASİT BİR YÜZÜK 1 İLE 3 GÜN ARASINDA TAMAMLANIR'

Uzun saatler hatta günler süren çalışmaların ardından tamamlanan yüzük, parmakları süslemek için vitrindeki yerini alıyor. Altına ilk şeklini veren 25 yıllık sadekar Mehmet Kartal (39), modelin durumuna göre istenen ürünü tamamlamak için uzun bir yolculuğa çıkıldığını anlattı. Kartal, "Ürünün durumuna göre değişir ancak basit bir yüzük 1 ile 3 gün arasında tamamlanır" dedi. 'ERMENİ USTALARDAN ÖĞRENDİM'

Yüzüğe taşların takıldığı mıhlama bölümünde çalışan 25 yıllık mıhlama ustası Erdem Vural da (37) işin en detaylı kısmının mıhlama olduğunu söyledi. Taş takmanın zor bir iş olduğunu anlatan Vural, "Biz bu işi Ermeni ustalarımızdan öğrenmiştik. Yüzük en çok mıhlamada zaman harcar. Yüzüğün düzgün çıkması için çok dikkat ederiz" diye konuştu. 'OLMAZSA OLMAZ'

27 yıldır cila ustalığı yaptığını anlatan Tolga Çakmak (39), müşterinin isteğine göre parlak ya da mat cila kullandığını söyledi. Temizliğin ve parlatmanın kendisi tarafından yapıldığını ifade eden Çakmak, "İş en son bana gelir, benim elimden çıkar. Yani benim 'olmazsa olmaz' gibi bir durumum söz konusu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Altının tartılması,

- Altının işlenmesi

- Yüzük yapılması

- Malzeme detay

- Yüzük işlemesi

- Pırlanta takılması

- Röp1: Mehmet Kartal (sadekar)

- Detay

- Röp2: Erdem Vural (Mıhlama ustası)

- Ustaların çalışması

- Yüzüklerden detay

- Röp3: Tolga Çakmak (Cila ustası)

- Detay Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ====================================== Engelli Murat'ın askerlik hayali gerçek oldu OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zihinsel engelli Murat Çivili'nin (20) asker olma hayali düzenlenen eğlenceyle gerçekleştirildi.

Ailesine sürekli asker olmak istediğini söyleyen engelli Murat Çivili'nin hayalini Kadirli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçeğe dönüştü. Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde oturan ve zihinsel engelli olması nedeniyle askere gidemeyen Murat Çivili için asker eğlencesi düzenlendi.

Evinin önünde asker uğurlama eğlencesi düzenlenen Çivili'ye, Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından askeri kamuflaj giydirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli tüm imkanlar sağlanan Çivili, büyük sevinç yaşadı. Resmi jandarma aracıyla ilçede tur attırılan Çivili, halay çekip, oynadı.

SEVİCİNİ PAYLAŞTIK

Asker eğlencesine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin sürpriz yaparak katıldığını anlatan Başkan Tarhan, "Kamuflajı giyince Murat'ın o heyecanı dünyalara değer nitelikteydi. Askerlerimizin de resmi araçla şehir turu attırdığı Murat'ın o sevincini paylaşmaktan büyük onur duyduk" dedi. Tarhan, emeği geçenlere teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın askeri kamufulajı vermesi

-Kamufulajı giyen Murat'ın alkışlar arasında askerlerin yanına gelmesi

-Askerlerin yelek giydirmesi

-Asker kıyafetini giyen Murat'ın oyun oynaması

-Resmi Jandarma arabasında sirenler eşliğinde tur attırılması

-Eğlence yerine sirenler eşliğinde geri getirilmesi

-Murat'ın halay çekmesi ve oynaması

-Askerlere teşekkür ederek uğurlanması ve hatıra fotoğrafı Süre:02'57" Boyut: 331 mb Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ, (Osmaniye), (DHA) ====================================== Finike'de turistlere dalış eğitimi FİNİKE ilçesi Gökliman Plajı'nda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hocası Fevzi Biçer önderliğinde dalış yapan yerli ve yabancı turistler sualtı zenginliğini keşfediyor.

Finike Gökliman Plajı'nda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı hizmet veren bir dalış merkezinde hem dalgıçlık eğitimi veriliyor hem de sualtı dünyasını merak eden turistlere dalış yaptırılıyor. 2011 yılından bu yana Finike'de dalış merkezi olarak faaliyetlerini yürüten dalış öğretmeni Fevzi Biçer, ilçenin sualtı zenginliğini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istediklerini belirterek, "Sualtı zenginliği bakımından Finike çok zengin bir yapıya sahip" dedi.

Dalış sırasında sualtı zenginliklerini de görüntülediklerini belirten Biçer, "Akdeniz'de yaşayan bütün canlılardan lapinler, gridalar, mürenler, kalamarlar, carettalar ve Akdeniz foklarına dalış sırasında rastlamak mümkün. Ayrıca antik olarak her koyda amforalar bulunuyor. Onları da görüntülüyoruz. Çağıllı Plajı'nda 2 bin yıllık bir çıpa buldum ve Akdeniz Üniversitesi'ne bildirdim. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gemi göndererek çıpayı çıkardı. Şu anda Antalya Müzesi'nde duruyor. Ayrıca Gökliman Plajı'nda Osmanlı dönemine ait iki tekne kalıntısı buldum. Görüntüledim. İlgili yerlere bildirdim. Daha sonra üniversiteden gelen ekipler araştırma yaptı ve kayıt altına aldı" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜNEŞ ALAN İLÇESİ'

Finike'de yaz kış dalış yapmanın mümkün olduğunu anlatan Biçer, "Deniz sıcaklığı 30 derece. Finike, Türkiye'nin en çok güneş alan ilçesi. Yaz kış dalış yapmak mümkün. Kışın elbiselerimizi giyerek, yazın da normal şortlarla dalışımızı yapıyoruz. Sualtı görüntüsü nettir. Kirlilik söz konusu değil. Cam gibi bir görüntüye sahiptir. Bütün canlı türlerini bu dalışlarda görmek mümkün" dedi. BİNLERCE KİŞİYİ SUALTINA İNDİRDİM

Amaçlarının kurslar vererek hem gençleri hem de birçok yaş grubundan insana su sporlarını sevdirmek, sualtı dünyasıyla tanıştırmak istediklerini söyleyen Biçer, şöyle dedi:

"2011 yılından itibaren otellerde konaklayan Rus, Hollandalı, Alman ve yerli turistleri Gökliman ve Çağıllı plajlarında daldırarak onlara Finike'nin sualtı zenginliğini gösterdim. Binlerce kişiyi sualtına indirdim. Discovery dalışları yaptırıyorum. 5 metre 30 dakika süren dalışlarda sualtı fotoğraf ve videoları çekerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunuyoruz."

Almanya'dan Türkiye'ye gelerek dalış merkezi ekibiyle dalan gençler de dalış öncesi ilk defa sualtını görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Dalış sonrası duygularını da paylaşan gençler, "Almanya'da böyle bir imkan yok. Tatile geldik. Otelin böyle bir imkan sunduğunu öğrenince denemek istedik. Sualtını her zaman görmek mümkün değil. İnsan ilk başlarda tedirgin oluyor. Panik oluyor. Suya daldıkça korku kayboluyor ve daha çok merak ediyorsunuz. Güzel bir tecrübe oldu. En azından bir kere de olsa herkese dalmayı tavsiye ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fevzi Biçer ve gençlerle röportaj

- Dalışa hazırlık

- Dalış ve sualtı görüntüleri HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) ====================================== Bir yanda eğitim, diğer yanda inşaat MERSİN'de 32 derslikli bir okula dönüştürülmesi planlanan Cengiz Topel Ortaokulu'nda A bloktaki inşaat çalışmalarının yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte başlaması, velilerin tepkisini çekti. Öğrencilerin ders işlediği diğer bloğu, inşaat alanından sadece çelik paravan ayırıyor. Nusratiye Mahallesi'ndeki Cengiz Topel Ortaokulu'nun 32 derslikli bir okula dönüştürülmesi için 2017- 2018 eğitim- öğretim yılının ardından çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalar, 3 aylık yaz tatili döneminde bitirilemedi. Buna tepki gösteren veliler, çocuklarının inşaat alanının yanı başında eğitim görmesinden endişe duyduklarını söyledi. Ödenek bulunamadığı için çalışmaların geciktiğini ileri süren anne-babalar, sadece çelik paravanla kapatılan inşaat alanının okul bahçesinden ayrılması için ek tedbirlerin alınmasını talep etti. İsmini belirtmek istemeyen bir veli, "Okul tam anlamı ile eğitim ve öğretime hazır değil. Okul bahçesinin yanı başında inşaat alanı var. Çocuğumuzu okula gönderirken aklımız onlarda kalıyor. Gönlümüz hiç rahat değil. Bu zamana kadar beklemenin mantığını anlamıyorum. Çocuklarımızın başına herhangi bir olumsuzluk gelme ihtimali var. Sonuçta yanı başlarında bir inşaat bulunuyor" dedi.