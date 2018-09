DHA YURT BÜLTENİ 3

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, polis ekipleri tarafından Gölyüzü Mahallesi Aralık Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, şahısların hızla sokağa girdikten sonra otomobilden indikleri ve koşarak kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin kaçtığı güzergahlarda arama yapan ekipler, kadın şüpheliyi saklandığı bir apartmanın içinde buldu. A.N. isimli kadın gözaltına alındı. A.N. sorgusunda yanındaki şüphelinin E.T. olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.T.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin aracıyla kaçması

-Kovalamadan görüntüler

-Kovalamaya katılan vatandaşın otomobiliyle kaçan aracı çarparak durdurmaya çalışması

-Terk edilmiş aracın görüntüsü

-Şüphelilerin araçtan inip kaçması(güvenlik kamerası)

-Detaylar

Süre: 02.06-Boyut:236 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

=============

Dünyanın en uzun insanı, hayali için girişimci oluyor