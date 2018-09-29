DHA YURT BÜLTENİ 3

Kendisini vali olarak tanıtarak iş insanlarını dolandırdı BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, kendisini vali olarak tanıtarak, iş insanlarını dolandıran S.V., Çorum'da yakalandı.

Kentte 3 aylık zaman içerisinde kendisini Bartın Valisi Nusret Dirim veya valilik özel kalem müdürü olarak tanıtarak, iş insanlarını telefonla arayıp dolandıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının Çorum'da yaşayan S.V. olduğunu belirledi. Bu kente giden ekipler, S.V.'yi yakalayarak Bartın'a getirdi. S.V.'nin aradığı kişilere telefonda, "Ben Bartın Valisiyim, yardıma muhtaç bir aile için tekerlekli sandalye alacağız. Yardımınıza ihtiyacımız var." diyerek para istediği, bu şekilde yaklaşık 50 bin TL para aldığı belirlendi. Ayrıca, S.V.'nin Isparta, Rize ve Nevşehir'deki iş insanlarını da arayarak, bu şekilde dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.

S.V.'nin yaptığı telefon görüşmeleri, bankadan para çekmesi, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.V.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahsın bankamatikten ve bankadaki görüntüleri

-Tekerlekli sandalye görüntüsü

-Çorumda yakalanması

-Bartın Emniyetten çıkarılışı Süre: 3.21 Boyut: 371 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ============= 24 bin çocuk atla terapi gördü İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda engelli çocuklara vücut dengesi, gövde kontrolü ve ritmik yürümede at ile terapi yöntemiyle tedavi uygulanıyor. 2006 yılında başlanan at ile tedavi yöntemiyle şu ana kadar yaklaşık 24 bin çocuk tedavi gördü. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Erdener Balıkçı yurt içinin yanı sıra yurt dışında da birçok hastanın tedavi için geldiğini, doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişme gözlendiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nun ortak gerçekleştirdiği atla terapi yöntemiyle 2006 yılından itibaren engelli çocuklara tedavi uygulanıyor. Engelli çocuklar atlar üzerinde gövde ve vücut dengesi kontrolünü sağlıyorlar. Terapiyle birlikte Serebral palsi hastası çocukların yürümelerinde ve vücut dengelerinde gelişmeler sağlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erdener Balıkçı, "2002 yılında kurulan okulumuzda 2006 yılından bu yana atlı terapi yöntemiyle tedavi amaçlı hizmet vermekteyiz. Özellikle sereblal palsi hastalarımıza çocuk-büyük fark etmeksizin her grupta atla terapi uygulamaktayız. Normalde dünyada 5. yüzyıldan bu yana kullanılmaktayken bizde bu sektör çok yeni ve daha çok bakir bir alan. Kocaeli Üniversitesi de bunu üniversite bazında yapan ilk yer. Bilimsel veriler içerisinde tıp fakültesinin ortak çalışmasıyla bunları yapmaktayız. Bu süre içerisinde her gün yaklaşık 6 ile 8 arası hasta gelmekte ve 2006 yılından bu yana haftanın 5 günü yapılan bu seanslarda yaklaşık 24 bine yakın bir hasta potansiyeli demektir. Doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişmenin olduğu gözlendiği hasta grubuyla devam etmekteyiz. Hasta bunu reddediyorsa veya kabul etmiyorsa tedavinin devamı sağlanmamaktadır." dedi.

YURT DIŞINDAN HASTA GELİYOR

Birçok ülkeden tedavi amaçlı hasta kabulü gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkçı, "Edirne'den Karsa, Hollanda'dan Avusturya'ya, Almanya'ya kadar Azerbaycan'a kadar ülkeler arası hastanın geldiği bir yer konumundayız. Tedavi gören hastalarda öncelikle bir hekimin ön tanısı ve hekimin takibi altında buraya gönderiliyor. Atın hareketlerini gözlemlediğiniz zaman ileri-geri, yukarı-aşağı, sağa-sola hareket etmektedir. Bu hareketi yapabilecek canlı düzeyine hiçbir canlı bulunmamaktadır. Bu nedenle at tercih edilmektedir. Bu hareketler yapıldığı zaman kasları zayıf olan her hasta bu hareketler sonucunda tüm kaslarını aktif hale getirdiği için yavaş yavaş kas aktivasyonu artarak sistem çalışmaya başlamaktadır." diye konuştu. 'DURUŞUNDA DEĞİŞİKLİKLER FARK ETTİM'

Terapiyle birlikte serebral palsi hastası kızının duruşunda farklılıklar olduğunu gözlemlediğini söyleyen anne Fatma Düzce, "Sakarya'dan geliyoruz ve 10. terapimiz. Buraya başladığımızdan beri çocuğumun duruşlarında değişiklikler olduğunu fark ediyorum. Ayaklarını daha güzel kilitliyor, hem çok istekli atlara karşı, çok memnunuz bu terapiden. Kızım da ata binmeyi çok seviyor en büyük hayallerinden biri de ata binmekti, çok seviyor atları buraya geleceği zaman çok heyecanlanıyor severek geliyor." dedi.

Ata binmeyi çok sevdiğini söyleyen Yaprak Düzce, "Görevli abiler eşliğinde ata biniyorum, ata binmek çok güzel, burası çok hoşuma gidiyor. Buraya hafta içi her gün Sakarya'dan annemle geliyoruz." diye konuştu. Torununu tedaviye getirdiğini söyleyen Ayşen Özdemir, "Ben torunumun daha da dirençli hissediyorum. Mesela ellerinden tutup da yürüme isteği hiç yoktu şu an ellerinden tuttuğumuzda daha bir yürümeye istekli görüyorum kendisini. Burada 20. günündeyiz daha da iyi olacağını umuyoruz." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevliler eşliğinde ata binen Sp hastaları

-At üzerinde çocuklara çeşitli aktiviteler yaptırılması

-Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Erdener Balıkçı röp

-Aileler röp, çocuklar röp Haber: Ergün AYAZ / KAMERA: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ, (DHA) ============= Kadın şube müdürünün yönettiği operasyonda mühendisin kümesinden uyuşturucu ve silah çıktı DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin kadın müdürü Nadire Karaca'nın yürüttüğü operasyon, film sahnelerini aratmadı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ziraat mühendisi M.K'ya ait kanatlı hayvan kümesinde, silahlar ile 111 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Ergani ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin kadın müdürü Nadire İnanç Karaca yöneterek belirlenen eve operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, evin ahır olarak kullanılan eklentisinde yapılan aramada, 111 kilogram kubar esrar, kümes içerisine gizlenmiş 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Ziraat Mühendisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan ev sahibi M. K., sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. M.K., silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın müdürün talimatları

-Eve düzenlenen operasyon

-Özel harekat timlerinin eve girmesi

-Evde ve kümeste yapılan arama

-Bulunan uyuşturucu ve silahlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) ============ Türkiye'de ilk defa defilede 'robotlar' sahne aldı KAHRAMANMARAŞ'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlarda podyumda sahne aldı. Kentteki bir otelde düzenlenen defileye; Kahramanmaraş Vali Yardımcı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Kahramanmaraş adına önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zabun, "Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikâyesini hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta, şehrimiz adına çok önemli iki büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu. Kahramanmaraş'ın sektördeki küresel marka gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş bundan sonra, üretim için sergilediği performansı, moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle çok daha yükseğe çıkaracak ve dünya tekstil kenti olarak geleceğe koşmaya devam edecektir" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası, Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesinin son gününde, Osmanlı saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı ürünlerin sunumu yapıldı. Sim Sırma defilesinde Özge Ulusoy, Sema Şimşek, Açelya Kartal, Ola Zaremba, Jenya Krivenko gibi tescilli modeller podyumda sahne aldı. Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Türkiye'de ilk defa robotlar, defile sahnesinde yer aldı. Program sonunda geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere açık arttırmayla satılan tabloyu iş adamı Hanifi Öksüz 50 bin TL karşılığında satın aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Serdar Zabun'un konuşması

- Mankenlerin sahne alması

- Robotların gösterisi

- Açık arttırmanın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

528 MB ====================================== Binlerce yıldır yaşadıkları mağaradan villaya taşınacaklar BATMAN merkeze bağlı Çayüstü köyünde bin yıldan beri mağarada yaşayanlar için Ilısu baraj gölü manzarlı villalar inşa ediliyor. Yaşadıkları mağaraların Ilısu Barajı projesiyle birlikte sular altında kalacak olması nedeniyle ilk kez modern bir yapıda yaşamlarını sürdürecek olan ailelere devlet tarafından 70 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek. Mağarada doğup, büyüdüğünü anlatan Çayüstü köyü muhtarı Mesut Ekinci, "Bu çağda mağara yaşamak zor, bundan sonra mağaralardan kurtulup yeni bir yaşama geçeceğiz. Ben mağara doğdum, mağarada büyüdüm. Mağara elektrik, su, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon var. Bende köyde doğdum köyde büyüdüm. Şu anda bile mağarada yaşıyoruz. Devlet evler için bize kredi sağladı, evlerin yapımı biz yapıyoruz" dedi.

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünün Ilısu Barajı altında kalması nedeniyle yüzyıllardır mağarada yaşayanlar için villalar inşa ediliyor. Dicle Nehri kenarındaki Çayüstü köyünde bulunan mağarada doğup, büyüyen muhtar Mesut Ekinci, 5 kuşaktan buyana mağarada yaşadıklarını söyledi.

300 haneli Çayüstü köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları mağaradan çıkıp, yeni yerleşim yerine taşınma hazırlıklarına başladı. Mağarada hala yaşamını sürdüren köylüler için 51 villa tipi konutun yapımı devam ederken, konut için devlet tarafından köylülere 70 bin faizsiz uzun vadeli kredi desteği verildi. Konut projesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını anlatan Çayüstü Köy Muhtarı Mesut Ekinci, "Mağara yaşamını benimsiyoruz, yazın serin, kışın sıcak. Bu çağda mağara yaşamak zor, bundan sonra mağaralardan kurtulup yeni bir yaşama geçeceğiz. Ben mağara doğdum, mağarada büyüdüm. Mağaramızda elektrik, su, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon var. Devlet evler için bize kredi sağladı, evlerin yapımı ise biz yapıyoruz. Sağ olsun Çevre Şehircilik Müdürü ve personellere teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldular. Bu yıl sonuna doğru çoğunu bitireceğiz" dedi.

'KONFORLU EVLERE TAŞINACAKLAR'

Çayüstü köyünde mağaradakiler için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunan Batman Çevre Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, "Burası Ilısu barajı altında kalan yüz yıllardır mağarada yaşayan Çayüstü köyü. Burada iskân çalışması başlattık. İskan çalışmasından sonra 51 müstakil villa tipi sahipleri için kuru çektik. Yaklaşık 250 dönem arazi üzerine 51 konut yapılıyor. Köylüler için villa tipi evler inşa ediliyor. Daha önce mağarada yaşayan köylüler, daha modern konutlara kavuşuyor. Konutlar bu yılsonuna kadar büyük bir kısmı bitiyor. Köyün içerisinde mezarlık, park, sosyal donatılar okul, yeşil alan, sağlık ocağı ve analar yollarla modern bir köy olacak. Daha önce çok kötü koşullarda yaşayan vatandaşlarımız şimdi ise çok daha modern ve konforlu yapılarda inşallah kavuşacaklardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Mağaralardan görüntü

-Köyden görüntü

-Muhtarla röportaj

-Yeni villa konutların görüntüsü

-Çevre Şehircilik Müdürü ile röportaj

-Yeni yapılan evlerden detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

====================================== İtfaiyecilerin tatbikatı heyecanla izlendi İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyecileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, İZSU hizmet binasında izleyenleri heyecanlandıran bir yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği binanın 5. katında çıkan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiyeciler, binada mahsur kalanları da başarılı bir operasyonla kurtardı.

Her yıl eylül ayı sonunda kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Konak'ta düzenlenen yangın ve kurtarma tatbikatı, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 kişilik ekip, İZSU hizmet binasından gelen yangın ihbarına müdahale için 1 arazöz, 1 dağda arama kurtarma aracı, 1 merdivenli kurtarma aracı ve 1 adet AKS aracıyla harekete geçti. Kısa süre içinde olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, yangına hemen müdahale ederken, binanın 5. katında mahsur kalanları kurtarmak için de hızlı bir operasyon başlatıldı. Ekipler, binanın penceresine çıkan vatandaşları merdivenli itfaiye aracıyla alarak başarılı bir şekilde aşağı indirdi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerindeki AKS ekipleri tarafından yapıldı. Dağda Arama Kurtarma Ekipleri, 5. kattaki kazazedeyi sedyeyle indirdi. Çevrede toplananların meraklı bakışları arasında görevini tamamlayan itfaiyeciler, İzmirlilere bir kez daha güven verirken izleyicilerden de büyük alkış aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, "Olay anında öncelikle yaralı ve kazazedelerin güvenliği söz konusu, sonra da hız. 'Sıfır hata payı' ile görev yapabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyoruz ve bu eğitimler sadece İtfaiye Haftası'na özel bir durum değil. Belirli periyotlarda kentin her alanında tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Asıl önemli olan ilk müdahaleyi yapıp tahliyeyi zamanında yapabilmektir" bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -İzmir İtfaiyesi' nin İZSU binasında gerçekleştirdiği yangın ve kurtarma tatbikatından genel ve detay görüntüler. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== İlk kez elektriğe kavuşan çift, sevincini horonla kutladı ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Erenköy köyünün 10 haneli Çakmak mahallesine ilk kez elektrik verildi. Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, ilk kez elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, elektriğin verildiği anı ellerine aldıkları güneş enerji paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutladı. O anları kayda alan yakınları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Çiftin elektriğe kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Sultan Akdeniz, heyecandan bütün lambaları sabaha kadar açık bıraktığını belirterek "O kadar sevindim ki sabahlara kadar lambalarımızı söndürmedim. Çok mutluyuz. Devletimden Allah razı olsun" dedi.

Yusufeli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Erenköy köyüne 30 yıl önce elektrik hattı getirildi. Ancak, elektrik hattı 10 haneli Çakmak mahallesine ulaştırılamadı. Vatandaşların yıllar süren elektrik talebi de karşılanamadı. Vatandaşlarda elektrik olmayışına kendilerince çözümler üretti. Kimi, evlerini gaz lambası ile kimi güneş panellerinden elde ettikleri elektrikle kimileride jeneratörlerle aydınlattı. Vatandaşlar, bir süre önce köye gelen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sorunlarını iletti. Vali Doğanay, Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) İl Müdürü Osman Aydın ile görüştü, Çakmak mahallesine elektrik verilmesi için proje hazırlanmasını istedi. 6 ay süren çalışma sonucunda elektrik şebekesi hattı çekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.

HORONLA KUTLADILAR

Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, ilk kez elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, elektriğin verildiği anı ellerine aldıkları güneş enerji paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutladı. O anları kayda alan kızları Meral Akdeniz, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Çiftin elektriğe kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları çiftin mutluluğunu paylaşarak 'gözünüz aydın' yorumlarında bulundu. Komşuları da aileyi ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. 'SEVİNÇTEN SABAHA KADAR LAMBALARI SÖNDÜRMEDİM'

Sultan Akdeniz de yıllardır elektriksiz zor bir yaşam sürdüklerini belirterek “Dolabımız yok, sütlerim bozuluyordu. Çok zorluk yaşadık. Ama şimdi o kadar mutlu oldum ki devletimize de, milletimize de, valimize de yapana da yaptırana da teşekkür ediyorum. Heyecanlandım ve bütün lambaları sabaha kadar yaktım. O kadar sevindim ki sabahlara kadar lambalarımızı söndürmedim. Çok mutluyuz. Devletimden Allah razı olsun. Elektrik gelemeden önce ellerim buz gibi suyla donuyordu soğuktan. Ama şimdi bulaşık makinesi aldık, onu açabilirim. Elektrik hayat demek. Bulaşıklarımı, çamaşırlarımı makinede yıkıyorum. Bütün komşularım ziyaretime geldi. Özellikle torunlarım televizyon olmadığı için gelmiyorlardı. Şimdi uçarak gelecekler" dedi.

'KOMŞULARIMIZI AĞIRLAYABİLECEĞİZ'

Zeki Akdeniz, elektriğe hasret bir yaşam sürdüklerini belirterek gelen elektrikle çok mutlu olduklarını söyledi. Akdeniz, “Vali beye, müdürlerime çok teşekkür ederim. Çakmak mahallemize elektrik verildi, çok sevinçliyiz. Sevinçten havalara uçuyoruz. Verenlere, teşekkür ediyoruz. Eskiden misafir bile gelmezdi. Şimdi komşularımızı ağırlayabileceğizö diye konuştu. ÇEDAŞ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

ÇEDAŞ Artvin Müdürü Osman Aydın da “Erenköy'e 30 yıl önce elektrik verildi. Bu mahallemize ise yeni elektrik bağladık. 30 yıl önce köyde yaşanan sevinçlerin aynısını şuan da görmek bizlerde mutlu etti. Büyük haz duyduk. Hayırlı uğurlu olsunö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çiftin elektriğin geldiği an oynadığı horon

Evden detaylar

Aileden detaylar

Zeki ve Sultan Akdeniz ile röp.

ÇEDAŞ Müdürü Osman Aydın açıklaması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA ====================================== Kastamonu’da ahşap ürünler ihracat geliri 3 milyon dolara ulaştı ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye’nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu’da, 3-7 Ekim tarihleri arasında '8'inci Kastamonu Ahşap Fuarı’ düzenlenecek. Fuarda, yapımı 3 yıl süren, el oymacılığı uygulanarak tamamı ahşaptan yapılan motosiklette sergilenecek. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentte, ahşaptan geçinen işyeri sayısının 500’ün üzerinde olduğuna işaret etti, ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelirin 3 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Vali Karadeniz, “Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini de biliyoruzö dedi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye’nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında '8'inci Kastamonu Ahşap Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Kentin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen 8'inci Ahşap Fuarı, bu yıl 'Ahşaba Hayat Verenler Burada' sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda, ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli gibi birçok ürün bir arada sergilenecek. ODUN YIĞMA YARIŞMASI YAPILACAK Türkiye’nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ve firmaların yer alacağı 8'inci Kastamonu Ahşap Fuarı’nda, ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler de ödüllendirilecek. Ağaç ürünlerine özgün hediyelik eşya tasarımlarını 'Hadi En Özgününü Sen Tasarla' sloganıyla yarışmaya çağıran 'Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması' ödül töreni de fuarın ikinci günü yapılacak. 'Beşikten Mezara Ahşabın Hayatımızdaki Yeri' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ise fuarın üçüncü günü 5 Ekim’de belli olacak. Ayrıca, fotoğraf yarışmasına başvuran fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi de fuar boyunca ziyaret edilebilecek. Fuar süresince gerçekleştirilecek birbirinden ilginç etkinliklerle de ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşatılacak. Ekstrem sporlar arasında yer alan 'StihlTimbersports Kütük Kesme' gösterilerinin yanı sıra 'Maket Ev Yapma', 'Ster Odun Yığma' yarışmalarına ziyaretçiler de katılabilecek. Fuarın hafta sonu programında da ünlü sanatçı Demet Akalın sahne alacağı konser ve 7 Ekim’de ise 'Oto Drift' gösterileri ile de ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak.

VALİ KARADENİZ: AHŞAP BİZİM İÇİN KÜLTÜREL TARİHİ BİR DEĞERDİR Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, organizasyonu çok önemsediklerini belirtti. Kentin yüzölçümünün yüzde 67’sinin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Vali Karadeniz “Bu bakımdan Kastamonu için orman ve ahşap önemli bir ürün. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu yönetim merkezi olmuş olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir. Ahşap bizim için hem bir ekonomik hem de kültürel tarihi bir değerdirö dedi. “500'ÜN ÜZERİNDE AHŞAP İŞLETMESİ VAR' Vali Karadeniz, kentte, ahşaptan geçinen işyeri sayısının 500’ün üzerinde olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Bugün 3 tane büyük fabrikada yonga ve yonga lifi üretimi yapan önemli tesislerimiz var. Bu fabrikaların ürünlerinin içerisinde Türkiye’ye marka değeri taşıyan ürünlerde yer almaktadır. Ayrıca bu üç fabrikadan farklı olarak yaklaşık yüz işletmemiz de mobilya üretimi yapmaktadır. Doksan işletmemizde tomruk olarak ormandan elde edilen ağacı işleyen kereste fabrikaları bulunmaktadır. Toplam ahşaptan geçinen işyeri sayımız 500’ün üzerindedir. Bu Kastamonu için oldukça önemli bir ekonomik değer olduğunun da göstergesidir. Ayrıca eklememiz gereken bir başka konuda ahşap halen daha birçok işletmemizde el sanatları el sanatları oymacılık şeklinde işlenmektedir. Ve bu şekilde üretilen ürünler ilimizin en önemli beğeni toplayan ürünleri arasında yer almaktadır"

'AHŞAP İHRACAATINDAN 3 MİLYON DOLARLIK GELİR' Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelirin 3 milyon dolar civarında olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz şöyle devam etti: "Ahşabı yaşatmak için el oymacılığını ayakta tutmanın ana çaresinin de bunu ekonomik bir değer haline getirmek olduğunu biz biliyoruz. Eğer ekonomik değer haline getirebilirsek, yaşatabilirsek ahşap ustalarını da yaşatmış olacağız ve onları sürdürmüş olacağız ki Kastamonu bunu başarmıştır. Bugün el oymacılığı yapan ahşap üreticilerimiz sipariş yetiştirmekte zorlanmaktadır. Birkaç ay sonrasına gelen siparişler için süre vermektedirler. Tabii ki ilimizdeki turizm hareketliliği de son yıllarda bu ürünlere olan talebi artırmaktadır. Buda ahşap sanatının ayakta kalması açısından önemli bir fırsattır. Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelir şu anda 3 milyon dolar civarındadır. Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini de biliyoruz.ö