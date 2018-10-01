DHA YURT BÜLTENİ 3

Trafikte bıçaklı 'yol' tartışması KARAMAN'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırmak istedi. Araç içindeki sürücünün yan koltuğa geçip araçtan inmesiyle şans eseri yaralanmadı. Sürücüler tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. İki sürücü yol vermeme yüzünden tartıştı. Tartışmayı çevredekiler ve diğer sürücüler önlemeye çalıştı. Tartışma sürdüğü sırada sürücülerden birinin yanında bulunan bir kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç içindeki diğer sürücünün üzerine rastgele salladı. Sürücü, yan koltuğa geçip, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılması şans eseri yaralanmadı. Saldırganda çevredekiler tarafından sakinleştirilip otomobile bindirildi. Ardından iki sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlarda çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tartışmadan detay

- Diğer sürücünün yanındaki kışının bıçakla saldırması

- Sürücünün araç içinden inmesi

- Sürücülerin olay yerinden uzaklaşması

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) ====================================== Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı ADANA'da bir markete giren Ekrem E. (33) raflarda bulunan ürünlerden içip, yedikten sonra, radyo çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan Ekrem E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem E. öğle saatlerinde bir markete girdi. Alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol eden şüpheli, raflarda bulunan ürünlerden içti, yedi. Ekrem E. sonra boş kutu ve jelatinlerini tekrar rafa koydu. Şüpheli marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu çamaşarının içine koyarak çaldı. Olayın ardından, market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık anını gördü. Polisi arayan çalışanlar Ekrem E.'den şikayetçi oldu. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Ekrem E.'nin kimliğini tespit etti. Polis şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığını ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.