DHA YURT BÜLTENİ 3

ANTALYA'da, yol verme yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.'nin levyeli saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Hüseyin Çon, otobüsteki müşterilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada yol verme yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı. İddiaya göre iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu. YOLCULAR YARDIM ETTİ Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T. otobüs şoförünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan saldırdı ve başına defalarca vurdu. Şoför koltuğunda kan içerisinde kalan Çon'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi. Olay yerinde incelme yapan polis ekipleri, Burhan T.'yi Güneş Mahallesi'nde yakaladı. Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü. 6 DİKİŞ ATILDI Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hüseyin Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Çon, "Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum" dedi. ŞOFÖRLER TEPKİLİ Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından kullandıkları otobüslerle Çon'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, "Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi. Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da "Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Hastaneden detay - Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon'dan detay - Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon röportaj - Otobüslerden detay - Otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz röportaj - Otobüs şoförü Fahrettin Pas röportaj - Otobüs içerisindeki kanlardan detay 01:48"// 204 MB

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, tartıştığı kişiyi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra 7 ay cezaevinde kalan Ramazan Üzmez(28) burada ders çalışarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı. Bolu’da yaşayan Ramazan Üzmez, geçtiğimiz Şubat ayında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde tartıştığı M.Z.C.’yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Ramazan Üzmez Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Hep üniversite okuma hayali olduğunu anlatan Ramazan Üzmez kaldığı cezaevinde bulunan kütüphanedeki kitaplarla üniversite sınavına çalıştı. Üzmez daha sonra cezaevinden izinli olarak üniversite sınavına girdi. Sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanan Ramazan Üzmez, Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üzmez üniversiteye kaydını yaptırarak eğitim görmeye başladı.

'TARİH BÖLÜMÜNÜ KAZANDIM'

Cezaevi ortamından çıkıp, üniversite ortamına ayak uydurmaya çalışan Ramazan Üzmez, “Bana bir saldırı sonucu yaşanan olay nedeniyle cezaevine girdim. Bu olayın ardından bana çevrem haksız ithamlarda bulundu. Ben işinde, okulunda olan biriyim artık. Cezaevinde girdiğim sınavdan yüksek puan aldım. 320 puan alarak şu anda Tarih bölümünü kazandım. Okulumu okumaya çalışıyorum. Cezaevinde sürekli kitap okudum. Bunun yanı sıra ders çalıştım. Neredeyse haftada 4 kitap okuyordum. Derslere de iyi çalışınca güzel bir puan aldım. Bunun yanı sıra cezaevinde spor da yapıyordum." dedi.

'CEZAEVİ ŞARTLARI ZOR'

Kendisi gibi cezaevinde ders çalışıp üniversiteyi kazanan başka arkadaşları da olduğunu söyleyenÜzmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cezaevi şartları aslında zor. 20 kişinin üzerinde insanla aynı yerde kaldım. Çok müsait bir ortam değil ama bu başarıyı sağlayabildim. Cezaevinde benimle birlikte ders çalışıp üniversite kazanan başkaları da var. Aynı koğuşta zaten 3-4 kişi ders çalışıyorduk. Benim her zaman tarihe ilgim vardı. Bu yüzden Tarih bölümünü kazandığım için mutluyum.ö dedi.

Ramazan Üzmez, mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, “Tabi ki bir tutuklama kararı çıkarsa eğitimimi etkileyecek ama yine de okumayı bırakmayacağım. ‘İlmi mezara kadar öğrenin’ diyor. Biz de ilmi mezara kadar öğreneceğiz. Hiçbir şekilde okumayı bırakmayacağım.ö dedi.