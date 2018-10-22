DHA YURT BÜLTENİ-3

Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (EK)

1)2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ SAĞ KURTULDU Muğla'nın Bodrum ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan kaçak göçmenlerle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bugün saat 05.47'de, Bodrum'un Gümbet Mahallesi önlerinde, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarının alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde; 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin ise kendi imkânları ile sahile çıktığı tespit edilmiştir. Kazazede toplam 20 düzensiz göçmenden hayati tehlikesi olan 2 düzensiz göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir. Denizde kayıp düzensiz göçmen olabileceği ihtimali kapsamında arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) ================================================= 2)KAYSERİ'DE YOĞUN SİS, ERCİYES'TE KAR KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Bu arada Erciyes dağına sezonun 4'üncü karı yağdı. Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini sise bıraktı. Kent merkeziyle Melikgazi, Kocasinan,Talas, İncesu ilçelerinde vatandaşlar güne sisle uyandı. Sis, araç kullanan vatandaşları olumsuz etkilerken, bazı yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından, Kayseri ve çevresinde sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu geçeceği, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu, yarın ise sağnak yağışın beklendiği ifade edildi. Şehirde bugün en düşük hava sıcaklığının 7, en yüksek hava sıcaklığının ise 20 derece olarak tahmin edildiği ifade edildi.

ERCİYES'E KAR YAĞDI

Olumsuz hava şartları Erciyes'te de etkisini gösterirken, Türkiye'nin önemli kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes'e sezonun 4'üncü karı yağdı. Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının da hayli düştüğünü bildirdi. Yetkililer, Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metrelik zirvesinden başlayarak Sütdonduran, Çobanini ve Şeytanderesi bölgeleri olmak üzere kar yağışının 3 bin 250 metreye kadar etkili olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayseri'de sis görüntüleri

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

46 Saniye /214 MB ======================================================== 3)BAŞINI TELEVİZYON SEHPASINA ÇARPTI ÖLDÜ KONYA'da bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu (88), bakıcısından su istemek için yatağından kalkınca dengesini kaybedip düştü. Başını televizyon sehbasına çarpan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 00.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Çiçekbaşı Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısından su isteyen bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu ayağa kalktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını televizyon sehpasına çarpan Kuyucu ağır yaralandı. Bakıcı durumu hemen komşularına bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevilileri, Ali Naci Kuyucu'nun öldüğünü belirledi. Kuyucu'nun cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyucu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.

(Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ========================================================= (ÖZEL) -

4)PANCARIN İŞLENİP, ŞEKER OLARAK SOFRALARA YOLCULUĞU TÜRKİYE'nin şeker ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'daki Şeker Fabrikası'nda, tarlalardan toplanan son mahsul pancarlar işleniyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor. Malatya başta olmak üzere Van, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'nin verimli topraklarına ekilen şeker pancarı, bölgenin en büyük şeker fabrikasında işleniyor. Genellikle modern tarım tekniklerinin kullanıldığı bölgede, bazı çiftçiler hala geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Eylül ayında hasada başlanan, ekim ayında ise toplanan son mahsul, çiftçiler tarafından şeker fabrikasına getiriliyor. Pancar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor. Toprak ve çamurdan arındırılan ürün, silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor. Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılıyor ve banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor. Daha sonra şerbetle işlem gören pancar, difüzyona gönderiliyor. Şerbetleme ve yüksek ısıda kaynatma işlemlerinin ardından ortaya çıkan şeker, kurutularak eleklerden geçiriliyor ve torbalara doldurularak piyasaya verilmek üzere ambara teslim ediliyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor.

KENDİ ELEKTİRĞİNİ KENDİ ÜRETİYOR Bölgenin en büyük şeker fabrikasına sahip olan ve günde 6 bin ton şeker üreten tesis ayrıca makinelerinden çıkan basınçlı buharıyla kendi elektriğini kendi üretme özelliğine sahip. 'AVRUPA STANDARTLARINDA ŞEKER ÜRETİYORUZ' Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, fabrikada bu yıl 40 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Biz takriben bu sene 300 bin ton pancar işleyeceğiz. Bunun karşılığında yaklaşık 40 bin ton şeker, 100 bin ton yaş küspe, 10 bin tona yakın da melas üretmeyi hedefliyoruz. Şunu rahatlıkla ve gururla söyleyebilirim; Malatya Şeker Fabrikası son yılların ve kurulduğundan bu güne kadar en iyi, en güzel değerleri yakaladı ve ürettiğimiz şeker Avrupa standartlarında şeker üretiyoruz. Çok kaliteli. Tarihinin en güzel değerlerini yakaladık. Şu ana kadar 140 bin tona yakın pancar tesellüm edildi, 11 bin ton şeker ürettik, 30 bin ton yaş küspe ürettik, 4 bin ton melas ürettik şu ana kadar ve ürettiğimiz mamulleri de satıyoruz. Bu fabrikada günde 6 bin tona yakın pancar tesellüm ediliyor. Gördüğünde hiçbir yoğunluk yok. Randevulu sistem çalışıyor, son sistem uygulanıyor. Gelen nakliyecilerimiz de, şoförlerimiz de beklemeden pancarlarını, ürünlerini boşaltıp rahatlıkla dönüyorlar. Bu da başta fabrika yönetimimiz, fabrika müdürümüz olmak üzere son yıllarda bayağı bir değişiklikler yapıldı. Bu da çok güzel oldu. Sistem bayağı iyi çalışıyor."

EKONOMİNİN PANCARDAKİ ETKİSİ Geçen sene pancarın tonunun 210 lira, bu sene ise 235 liraya çıktığını ifade eden Murat, "Bu kriz olmasaydı pancarın gerçekten iyiydi fiyatı. Tabii ki bütün girdilere; gübreye, ilaca hammaddeye, mazota zam geldiği için biraz çiftçilerimiz açısından istenilen karı yakalayamayacaklar ama önümüzdeki sene umarım bu rakam biraz daha yükseltilecek, para da kazanılacak. Çünkü büyük çiftçiler, makinayla bu işi yapan insanlar iyi para kazanıyorlar, kazanmaya da devam ederler diye düşünüyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Şeker Fabrikası'ndan görüntü

- Pancarlar

- Raylı sistemle pancarların gidişi

- Kamyonlara yüklü pancarlar

- Başkan Nuri Murat röp.

- Kaynayan pancarlar

- Pancarın kristallenmesi

- Makinelerden görüntü

- Pancarın koyu haliyle makineye aktarılması

- Pancarın beyaz şekere dönüştürülmesi

- Kendi elektriğini üreten tesisten görüntü

- laboratuvardan görüntü

- Şeker çuvallarının ambara gidişi

- Ambarda işçiler tarafından istiflenişi

- Genel ve detay görüntüler