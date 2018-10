DHA YURT BÜLTENİ 3

SERBEST dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde daha önce kırılmayan tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırmayı deneyecek. 25 Ekim'deki dalış öncesi Ercümen, ekibiyle çalışmalarını Salda Gölü'nde sürdürdü. Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde yeni bir dünya rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin cennet köşelerinden, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla görenleri büyüleyen, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin üçüncü gölü olan Salda'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış yapacak olan Şahika Ercümen, ekibiyle tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru kırmaya çalışacak. Şahika Ercümen, 25 Ekim'deki rekor denemesi için hazırlıklarını sürdürdü. 'TATLI SUDA KADINLAR DÜNYA REKORU HİÇ DENENMEMİŞ' Şahika Ercümen, rekor denemesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Ercümen, "İlk kez Salda Gölü'nde geçen yıl dalış yapmıştık. Biliyorsunuz hep Bodrum'da, Kaş'ta dalıyoruz. 'Neden Türkiye'nin önemli, değerli bir gölünde dalış yapmayalım' dedik. Salda dünyanın en temiz 5 gölünden biri. Gölde, tatlı suda kadınlar dünya rekoru hiç denenmemiş. Biz de hem ilk olmak istedik hem de Salda Gölü'nün derinlikleri bilinmezliklerle dolu. Bildiğim kadarıyla bu gölde tüpsüz derin dalış yapılmamış. Biz yaptığımız antrenmanlarla en derine inen ilk insan olduk Salda Gölü'nde. Hedefimiz 25 Ekim günü dünya rekorunu ülkemize getirebilmek ve Salda Gölü gibi önemli bir gölümüzü tanıtırken korunmasına da destek olmak. Çünkü korumadığımız takdirde çok hızlı su kaybı olabilecek ve kirliliğe maruz kalabilecek bir göl. Buranın korunması için çalışmaların artması ve bunun bir parçası olmak için buradayız" dedi. '25 EKİM GÜNÜ REKORU KIRACAĞIZ' Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından tatlı suda kadınlar dünya rekorunda sınırın 55 metre olarak belirlendiğini ancak bugüne kadar bu rekorun geçilmediğini vurgulayan Şahika Ercümen, şöyle dedi: "Cumhuriyetimizin 95'inci yılına ithafen bu rekoru ülkemize getirmek istiyoruz. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. Umarım 25 Ekim günü bu rekoru kıracağız. Kadınlar dünya rekoru 55 metre olarak belirlendi. Ama şu ana kadar bunu yapan çıkmadı. Bizim hedefimiz bunu en az 10 metre artırmak. Antrenörlerimiz ve uluslararası hakemlerle ne kadar derine dalacağımıza 24 Ekim günü karar vereceğiz. Tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış olacak." 'SICAKLIK 7-8 DERECEYE DÜŞÜYOR' Mevsim şartlarıyla da mücadele ettiğini kaydeden Ercümen, "Göl suyu sıcaklığı 18 derece civarında. Derinlere indikçe 20 metreden sonra sıcaklık 7- 8 dereceye düşüyor. Soğukla da mücadele ediyorum. Bu da performansımı etkiliyor. Doğa her yönden zorluğunu gösteriyor" diye konuştu.

MAÇI 'BİZ DE VARIZ' TAKIMI KAZANDI

Halı sahanın yanında herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ve bütün sağlık tedbirleri alındı, dahae sonra da sahada doktorların deyimi ile ,"En kalbi müsabaka" başladı. 'Biz de varız' takımı Abdurrahman Çetiner (68), Kerem Günbey (54), Abdülbaki Boral (72), Ahmet Altunç (58), Hüsamettin Koç (72), Muhittin Bozkurt (73), Ramazan Dedebek (48), Selahattin Sevinç (66) ve Cumali Bozkurt'tan (33) oluştu. Hastane karmasında ise aralarında Tuncer Toklu (Hastane Direktörü), Memduh Duman (Genel Müdür), Opr. Dr. Afşin Yaveri, Opr. Dr. Rafet Tok ve diğer sağlık personelden oluştu. 40 dakika süren karşılaşmayı hastalar 5-2 kazanarak madalya aldı.

'KALP AMELİYATLARI HASTALARI AKTİF YAŞAMDAN KOPARMAZ'

Opr. Dr. Afşin Yaveri, amaçlarının kalp sağlığı ve kalp cerrahisi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak ve yine bu konuda doğru bilgi paylaşımı yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu sportif aktivite de göstermektedir ki, doğru zamanda yapılan ameliyatlar, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağlamaktadır" dedi. Bu sportif aktivitenin de doğru zamanda yapılan ameliyatların, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağladığını gösterdiğini ifade ederek, "Biz de varız' takımında iki ay ve yedi ay önce operasyon geçirmiş hastalarımız da var. Kalp ameliyatları, hastaları aktif yaşamından koparan ameliyatlar değildir. Hastalar yaşama her alanda sımsıkı sarılabilirler. Her ne kadar ameliyat sonrasında tavsiye edilen sportif aktiviteler yarış sporları olmasa da, hastalarımız sabah saatlerinden itibaren hastanemizde öncelikle sağlık kontrolleri yapılmış, sık oyuncu değiştirmek kaydıyla ve saha kenarında her türlü sağlık önlemi ve ambulans hazır bekletilerek sembolik bir maç yapılmıştır" dedi.