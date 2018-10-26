DHA YURT BÜLTENİ 3

Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi. Yoğun tipi ve kaygan zemin sonrası, kontrolünü kaybeden araçlar kazalara neden oldu. Ayrı ayrı yaşanan zincirleme trafik kazalarında 20 araç birbirine girdi. Maddi hasarla sonuçlanan kazalar sonrası bölgeye gelen ekipler temlizlik çalışması yaptı. Görüntü Dökümü:

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-Zincirleme kazalardan görüntü

-Maddi hasar oluşan araçlar

-Karlı bölgelerden görüntü

-Diğer genel- detay görüntüler Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA) =============== Oltu'da öğrenciler yürümekten kurtuldu Murat AYDIN/OLTU (ERZURUM), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde firmalara ait 'S' (Servis taşımacılığı yapmaya yetkili) plakalı servisler Büyükşehir Belediyesi'nden ek plaka alamayınca kontak kapattı ve yüzlerce öğrenci 3 gün okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Belediye ve İlçe Kaymakamı ile görüşen servis şöförleri yeniden öğrenci taşımaya başladı.

İlçe merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler Oltu Kale Meydanı'na giderek kontak kapatmış eylemlerini ek plaka alana kadar sürdüreceklerini söylemişti. Fazla öğrenci taşımak zorunda kaldıkları için trafik cezası ödemekten evlerine götürecek ekmek parası kalmadığını vurgulayan servis şoförlerinden Yakup Özmen, "İlçede 16 tane S plakalı servis aracı var. Mecburen servislere kapasitenin üzerinde öğrenci alıyoruz. Belediyeden 5 tane daha ek olarak S plaka istedik fakat vermedi. Sorunun çözüleceği güne kadar kontak kapatma kararı almıştık. Ceza ödememek için 3 gün boyunca öğrenci taşımadık. Sonunda Belediye bizlere 15 gün süre tanıdı. Yeni araçlar alana kadar koltuk sayısının dışında kalan öğrencileri başka araçlarla taşıyacağız" dedi.

Belediye ile servis şoförlerinin anlaşmasına en çok yüremek zoruna kalan öğrenciler sevindi. Öğrencilerden Yusuf Okçin, "Okula 3 gün kilometrelerce yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Çok sıkıntılar çektik. Eylemin sona ermesine çok sevindik. Umarız bir daha böyle sorunlar yaşanmaz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul önünde bekleyen servisler

-Okuldan çıkıp servise binen öğrenciler

-Servis şöförü Yakup Özmen ile röp

-Öğrencilerle röp

-Servisin şehir içinde gitmesi

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 1.37DK /177 MB ====================================== Düden Şelalesi 400 bin kişi ağırladı ANTALYA'nın doğal güzelliklerinden biri olan ve 'cennet köşe' olarak anılan Düden Şelalesi, 2018 yılında 400 bin kişi ağırladı.

Turizmin başkenti Antalya'da turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Şelale kaynağını, kent merkezine yaklaşık 25 kilometrelik mesafede bulunan Kırkgöz mevkiinden alıyor. Kırkgöz'den doğan şelalenin suyu kısa süre sonra yer altında 14 kilometre sonra Düden Şelalesi'nin bulunduğu yerden tekrar yüzeye çıkıyor. Çoğunluğunu asırlık çınar ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü arasında 40 metre yükseklikten dökülen su, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Şelale 20 kilometrelik bir hat çizdikten sonra Muratpaşa ilçesinde denize dökülüyor. Hem yeryüzüne çıktığı hem de denize döküldüğü yerde oluşturduğu görsel şölenle her yıl binlerce turist çeken Düden Şelalesi, yaz aylarında Antalya'nın sıcağından bunalanların da adresi haline geliyor.

400 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin yaz kış her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında kente gelen turist sayısının artmasıyla birlikte şelalenin de ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Doğanoğlu, "2018 yılında Düden Şelalesi'ne 400 bin kişi geldi. Yerli yabancı çok sayıda misafirimizi ağırladığımız için mutluyuz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şelale tabela görüntü

- Turistlerden görüntü

- Turistler şelaleyi izlerken

- Genel görüntü

- Drone görüntü

- Selfie yapan, foto çekenler

- Drone genel görüntü

- Röp: Gaye Doğanoğlu

- Şelalenin denize dökülmesi

- Genel detay Haber. Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ====================================== Sağanak yağış Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam geç saatlerde 2 saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, bir çok eve ait bodrum katları ve işyerleri sel suları altında kaldı.

Nusaybin ilçesinde dün akşam geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağmur, ilçe merkezinde hayatı felçetti. Sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları, logar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su altında bıraktı. Müstakil evlerin bahçe ve avluları da sel suları ile dolarken, vatandaşlar MARSU ve itfaiyeden yardım istedi. Gece geç saatlere kadar MARSU ve itfaiye ekipleri, vatandaşların ev ve işyerlerine dolan suları iş makinesi, vidanjör ve arazöz yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağanak yağmur

-Evlere dolan sel suları

-Sokakta biriken sular

-Evlerinden damından, su borusundan akan sular

-Biriken sel suları içerisinden geçen araçlar

-Evlerinden çıkamayan vatandaşlar

-Biriken su nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kapıda bekleyenler

-Bazı vatandaşlar evlerinde biriken suları kovalarla tahliye etmeye çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) ======================

Çatak'ta özel okul konseptli anaokulu Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje ile ilçedeki anaokulları özel okul konseptiyle hizmet veriyor. Tam zamanlı İngilizce eğitim verilen öğrenciler ayrıca, spor ve sanat dersleri de alıyor. Türkmen çifti, amaçlarının ilçedeki anaokullarındaki kaliteyi yükseltmek olduğunu söyledi. Kent merkezine 83 kilometre uzaklıktaki Çatak ilçesine atanan Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen, ilk olarak eğitimin kalitesini artırmak için kolları sıvadı. İlçedeki anaokullarının eğitim kalitesini artırmak ve özel okullarla aynı seviyeye çıkarmak için proje başlatan Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar Türkmen, anaokullarındaki öğrencilerin branş öğretmenleriyle birlikte İngilizce, sanat ve spor dersleri almasını sağladı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan proje kapsamında tam gün İngilizce eğitim alan minikler ve aileleri bu durumdan oldukça memnun. GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ Çatak'taki maddi durumu yetersiz öğrencilerin de fırsat eşitliğini sağlamak için yeni bir eğitim konseptine geçtiklerini belirten Kaymakam Türkmen şöyle konuştu:

"İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyorlar. Bunu özel okullar yapıyor zaten. Bunun bedeli özelde yaklaşık 20 bin lira. Fakat biz istiyoruz ki; burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim sağlasınlar. Devletimizin imkanlarıyla biz özel okullardaki eğitime eş değer bir eğitim veriyoruz. Alanındaki uzman öğretmenlerimiz tarafından sanat, spor dersleri veriyoruz. Bunlar, geleceğimize bir yatırım. Biz inanıyoruz ki bu çocuklar arasında geleceğin sporcuları yetişecek." ÖZEL OKUL KALİTESİNDE EĞİTİM Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen ise ilçedeki anaokullarının kalitesini artırmak için branş öğretmenleriyle birlikte böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Bu konuda herkesin kendilerine destek verdiğini anlatan Türkmen, "Şu anda anaokulumuzda 2 sınıfımız tam zamanlı İngilizce eğitim alıyor. Diğer sınıflarımız haftada üçer saat alıyor. Özel okullarda İngilizce eğitim tabi ki veriliyor. Biz istedik ki; devlet okulunda da bu sistem tam zamanlı olsun. İngilizce öğretmenimiz sınıflarda İngilizce konuşuyor. Ve kısa süre içinde çocuklar, sayıları, renkleri öğrendi ve İngilizce şarkı söylemeye başladı. Beden eğitimi dersinde cimnastik ve aerobik, müzik dersinde de ritimle başladık. Şu anda isteğimiz, okulumuzun özel okul kadar kaliteli bir şekilde eğitim vermesi. Böyle olunca hem biz, hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çok mutlu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anaokulunda eğitim alan minikler

-Öğrencilerin ingilizce dersinden genel

-Öğrencilerin ingilizce şarkı söylemesi

-Genel ve detaylar

-Kaymakam Türkmen'in eşi ile röportaj

-Miniklerin olunlarından detaylar

-Kaymakam Türkmen ile röprotaj

-Anaokulundaki öğrencilerden detaylar

-Okulun İngilizce öğretmeni ile röportaj

-Genel ve detaylar ============================= KAR NEDENİYLE KAPANAN AKSEKİ- KONYA YOLU ULAŞIMA AÇILDI ANTALYA'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel'de, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan Antalya- Konya yolu, ulaşıma yeniden açıldı.Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan ve sürücülere zor anlar yaşatan yağış sonrası Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ve yağışın durmasıyla yol, bu sabah ulaşıma yeniden açıldı.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) ========================================== SÜRYANİ TÜRKER: NİYE HERKESİN VARLIĞI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLACAK? DANIŞTAY 8'inci Dairesinin, ilk okullarda uygulanan, öğrenci adını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, tepki gösterek, "Bazıları için sevindirici bir karar olabilir. Ama benim için modası geçmiş bir ant. Niye herkesin varlığı Türk valığına armağan olacak?" dedi. Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan merkez binalarında basın toplantısı düzenleyen Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, Danıştay 8'inci Dairesinin aldığı kararı eleştirdi. İlk okullarda okutulan öğrenci andının 5 yıl önce kaldırıldığını, Danıştay'ın 5 yıl boyunca bekledikten sonra bugün karar vermesine anlam veremediğini belirten Türker, "2013 yılında okullardan kaldırılmış bir anttır. Bilmiyorum, şimdi tekrardan gündeme getirilmesi, yani 5 yıl sonra tekrardan Danıştay'ın bunu gündeme getirmesi, 'tekrardan okullarda okutulması' kararı bence normal bir şey değildir. Niye 5 yıl sonra böyle bir karar verildi? Madem kaldırıldı, madem bu dava Danıştay'a gitmiş 2-3 ay veya bilemedin 1 yıl içerinde bir karar verebilirlerdi. Şimdi bunu tekrardan gündeme getirilmesine gerçekten de hiç kimse bir anlam veremedi. Yani ister hükümet olsun, ister sivil toplum kuruluşları olsun, ister siyasi partiler olsun. Tabi bazıları için sevindirici bir şeydir, bazıları için de modası geçmiş bir anttır, benim için de öyle. Yani her sabah çocuklarımıza bu andı okutmak gerçekten de doğru bir şey değildi. Niye herkesin varlığı, Türk varlığına armağan olacak? Biraz bu konuda sıkıntı vardır. Bunu biz de yıllarca eleştirdik. Bu tür şeylerin olmaması gerekir. Madem demokrasi diyoruz, insan hakları diyoruz, işte farklı etnik gruplar diyoruz, farklı halklar diyoruz, bu coğrafyada vardırlar, Türkiye'nin genelinde de öyle. O zaman 1930'lardan kalma, tek parti dönemi, milli şef döneminden kalma, bir de ırkçılığı çağrıştıran bir ant, kaldırıldıysa niye tekrardan gündeme getirildi? Biz Süryani sivil toplum kuruluşları olarak bizim görüşümüze, gerçekten bunun tekrardan okutulmaması gerektiğini söylüyoruz ki bu 5 yıldır okutulmuyor. Bu meseleye artık bir nokta koymaları gerekir. Bizce de, federasyon olarak bu andın tekrardan okutulmaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.