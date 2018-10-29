DHA YURT BÜLTENİ 3

Erdoğan'ın açılışını yaptığı zirvedeki cami, dizilerin vazgeçilmezi oldu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 yıl önce ibadete açılan Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kıbledağı'nın zirvesinde bulutların üzerinde ihtişamıyla büyüleyen cami, dizilerin vazgeçilmezi oldu. Birçok televizyon kanalı dizisi cami ve çevresinde çekilen sahnelere yer veriyor. Camiyi dizilerde gören yerli-yabancı turistlerde ziyarete geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında başbakanlığı döneminde, Güneysu ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 1160 rakımlı Kıbledağı'na giderek Ayane camisini ziyaret etti. Aynı alanda yeni bir cami yapılmasını ve kent ormanı oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarla dağın zirvesi yeniden düzenlendi, ardından da çevresinde kent ormanı için çalışma yapıldı. Erdoğan’ın isteği üzerine, Osmanlı döneminin önemli eserlerinden Üsküdar Şemsi Paşa Cami’nin benzeri Kıbledağı’nda inşa edildi. 275 metrekare alana kurulan caminin 70 metrekaresi erkekler, 45 metrekaresi de kadınlar için ayrıldı. Kapalı alanda 200 kişinin ibadet edebileceği caminin kubbesinin yüksekliğinin 13, minarenin yüksekliğinin ise 27 metre olduğu bildirildi. Şadırvanında sürekli olarak sıcak su akacak şekilde düzenleme yapılan camide, kadınlar için ibadet mekanının yanında bir de bebek bakım odası inşa edildi. Yapım masraflarının hayırseverler tarafından karşılanan ve adı Hacı Yusuf Yılmaz olarak değiştirilen cami, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

DİZİLERE KONU OLUYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında ilk ziyareti ile gündeme gelen Rize'nin Güneysu ilçesi Kıbledağı zirvesindeki cami, inşa edilen yeni haliyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kıbledağı'nın zirvesinde bulutların üzerinde ihtişamıyla büyüleyen cami, dizilerin vazgeçilmezi oldu. Birçok televizyon kanalı dizisi cami ve çevresinde çekilen sahnelere yer veriyor. Camiyi dizilerde gören yerli-yabancı turistlerde ziyarete geliyor. BELEDİYE BAŞKANI: İLÇEYE FARKLI BİR KİMLİK KAZANDIRDI Kıbledağı Camii ve mesire alanının Güneysu ilçesine farklı bir kimlik kazandığını belirten Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, "Güneysu’muz doğal güzellikleri ile görenlerde hayranlık uyandırıyor. Doğu Karadeniz’in tümü aynı ama Güneysu’nun özellikle birkaç noktası var ki akıllardan çıkmıyor. Dua Tepesi diye adlandırdığımız Kıbledağı olarak bilinen 1130 metre yükseklikteki dağ. Eskiden itibaren burada bir mescidin olduğu, geçmişte büyüklerimizin tefekkür için mescide çıkıp İslami anlamda vakit geçirdiğini biliyorduk. 1960 yıllarda o dönemin Güneysu Merkez Cami İmamı Hafız Yusuf Yılmaz hocamız ve köylülerin iş birliği ile imece usulü sırtta taşlar taşınarak bir mescit yapıldı. Bir müştemilat ve bir cemaat bölümünden oluşan küçük bir mescitti. 2010 yılında o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan oraya çıktı.50 santimetre karın olduğu bir zamandı. O zaman yörenin, dağın estetiğine yakışır bir mescit olmasın kanaatine vardık" dedi.

'ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR YER' Caminin etrafına yapılan mesire alanlarıyla beraber Güneysu’ya ayrı bir kimlik kazandırdığını ifade eden Turan, "Sahile o yakınlıkta ve yükseklikte Doğu Karadeniz’de belki de başka dağ yok. Bir seyir terası gibi. İnsan oraya çıktığı zaman kendini Allah’a daha yakın hissediyor, öyle bir havası var. Günü birlik alanları da insanların o güzelliklerden faydalanmasını sağlıyor. Güneysu’ya bir değer kattı. Bazı filmlerinde jeneriklerinde görünmeye başlandı. İftihar ediyoruz. Her yerde bulunmayacak çok özel ve güzel bir yer" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kıbledağı Camisi drone çekimi

Kıbledağı Camisi görüntüleri

Cami içinden görüntüler

Ziyaretçilerin görüntüleri

Güneysu Belediye Başkanı Konuşması HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize), (DHA) - ====================================== Trafoya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı KONYA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırımdaki telefon trafosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsünün çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen olay yerinden kaçması dikkat çekti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, 26 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki telefon trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen durmayıp yoluna devam etti. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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- Aracın, trafoya çarpması

- Çevredekilerin uyarası

- Araçın uzaklaşması Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA) ======================================= Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem DALAMAN (Muğla), (DHA) - AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesinden de hissedilen, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli tedirginliğe neden olurken can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 07.32'de, merkez üssü Akdeniz olan, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 6.1 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla'nın Dalaman ilçesinden hissesildi. Sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu ilk depremin ardından biri 08.05, diğeri ise 08.21'de olmak üzere 1.7 ve 1.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. ====================================== Altın biberon ve emzik talep görüyor ISPARTA'da kuyumcular altın biberon ve emzik üretimine yöneldi. Kuyumcu Fatih Öksüz, altın biberon ve altın emzik fiyatlarının 1200- 1250'şer lire arasında değiştiğini söyledi.

Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağı, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon 1250, emzik ise 1200 liraya kadar alıcı buluyor.

Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Son 1- 2 haftadır rağbet görüyoruz. Önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz. Burada kullanılan altın gramına göre hesaplama yapılıyor ve müşteriye teslim ediyoruz. Raflarımızda da altın biberon ve emzik bulunduruyoruz. Müşterilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Altın biberon ve emzikten detaylar

- Fatih Öksüz ile röportaj

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ====================================== Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde ve otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen N.Y. tutuklandı.

Manavgat'ta bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle evine baskın yapılan N.Y.'nin ikametinde ve otomobilinde narkotik köpeğinin de katıldığı arama yapıldı.

Arama sonucunda N.Y.'nin evinde ve otomobilde, 104.5 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu metamfetamin maddesi, hassas teraziyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 Euro, 320 dolar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca ile 9 milimetre çapında 12 mermi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkında narkotik büro amirliğinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan N.Y. adliyeye sevk edildi. N.Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.