DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CUMHURİYET KUTLAMASINI, KURUMUŞ KUYUCUK KUŞ CENNETİ’NDE YAPTILAR

TEMA Vakfı Kars Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasını, farkındalık yaratmak için tamamen kurumuş Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nde yaptı. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öncülüğünde tamamen kurumuş olan Kuyucuk Kuş Cenneti’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında bir araya geldiler. Kafkas Üniversitesi’nin temin ettiği otobüsle Kars’tan, Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’ne hareket eden öğrenciler, yolculuk boyunca kahramanlık türküleri seslendirdiler. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gönüllerince kutlayan öğrenciler Kuyucuk’a vardıklarında gölün kurumuş halini görünce oldukça duygulandı. KAÜ Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri kulüplerine ait önlük ve dövizlerle göldeki yerini alarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudular. Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öğrencilere ilk önce Cumhuriyet’in önemini anlatarak ülkemizin birlik, beraberlik gücüyle var olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün öneminin her ortamda yaşanıyor ve yaşatılıyor olmasına da dikkat çeken Kırpık, günümüz geçliğine önemli görevler düştüğünü ifade etti. Kırpık, ülkemizin doğası ve coğrafyasının önemine vurgu yapan konuşmasında da doğal zenginlikleri bağrında barındıran 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde doğayı temiz tutmanın bilinç altına yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırpık, Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nin, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu, 230’un üzerinde kuş türünü bağrında barındırdığını anlattı. Tüm bu önemli özelliğe sahip gölün 2014 yılında yüzde 90’ının kuruduğunu aradan 4 yıl geçtikten sonra ise yüzde 99’unun kuruduğunu üzülerek dile getirdi. Gölde konaklayan göçmen kuşların gölü terk etmesinin hüznünü yaşadıklarını da kaydeden Kırpık, “Kuyucuk gölümüz hakikaten bir doğa harikası. 230’dan fazla kuş türünü barındırıyor idi. Bir yaşam alanı bozuluyor ve normalden kötüye doğru gidiyor ise bunu kuşlardan rahatlıkla görebilirsiniz. Nasıl? Diyelim ki daha önceden gelen kuşlar gelmez oyduysa artık, kuş sayısı ve türü giderek azaldıysa bilin ki, o habitat ne olmuştur? Bozulmaktadır. Bize bunu söyler kuşlar. Ama maalesef ilkini 2014 yılında yaşadık. 2014 yılında gölümüzün yüzde 90’ı kurumuştu. Ama 2018 yılında tamamı kurudu. Şu anda gölümüzün yüzde 99.9’u kurumuş durumda" diye konuştu.Gölün kurumasından sonra Kars Valiliğinde oluşturulan Sulak Alan Komisyonu’nda bir alt komisyon oluşturulduğunu ve kendisinin de komisyon başkanı olarak 7 kişilik ekiple gölde inceleme yaptıklarını söyleyen Kırpık, gölün kurtarılması gerekenlerin içinde yer aldığı dosyayı valiliğe sunduklarını ifade etti. Kırpık, “Bizim raporda belirttiklerimiz yerine getirilirse göl seneye ve daha sonraki senelerde verimliliğini tekrar kazanabilirdi ama maalesef belirttiğimiz şartlar halen yerine getirilmemiştir. Teknik ve bilimsel bir rapor bildirdik. Onlardan bir faaliyet bekliyoruz. Ama maalesef şu ana kadar bir gelişme olmadı. Göl kuruduğu için şu anda maalesef gölün zemininde sadece çamur görüyoruz" dedi. Gölün kurumuş halini gören öğrenciler de üzüntülerini paylaştılar. Öğrenciler, “Görüyoruz ki hem Türkiye’miz çöl oluyor hem kuruyor ve kuşların göç etmesi çok kötü bir durum. Küresel ısınmaya dikkat çekiyorlar. Doğru aslında ama şu anda elimizden bir şey gelmiyor sadece ‘çok yazık ve çok günah’ diyebiliyoruz" dediler.,

TEMA Vakfı İş Temsilcisi İrem Betül Aydın da, "Kars'ın doğal zenginliği içinde yer alan Kuyucuk Kuş Cenneti'nin bir an önce kurtarılması gerek. Gölü gezdik ama tek bir kuş sesine bile rastlamadık. Bırakın kuş sesini kuştan eser bile kalmamış. Yazık, çok üzüldük. Umarız yetkililer bizlerin sesini duyar ve göle sahip çıkar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin otobüsle yolculuğu

-Marş okumaları

-Gölde toplanmaları

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Mehmet Ali Kırpık’ın konuşması

-Gölü gezmeleri

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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