DHA YURT BÜLTENİ 3

Münbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleri Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında dün başladığı ortak devriyenin görüntüleri paylaşıldı.

Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra 22 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, Gaziantep'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan ortak devriyeye ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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devriyeden görüntüler

================= Kayseri'de çatı çöktü: 1 işçi enkaz altında kaldı Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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olay yerinden görüntüler

itfaiye ekiplerinin çalışması ====================================== Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçesinde biri Gri liste ile aranan olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi DİYARBAKIR İl Jandarma Kotumanlığınca Dicle ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Diyarbakır başta olmak üzere metropollere yönelik eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı. Silvan ve Kulup ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda ise, aralarında Gri liste ile aranan bir teröristin de olduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST YAKALANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışma sonucu başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubu, Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan 1 adet AK-47 Kaleşnikof, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği ve örgütsel dökümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 29 Ekim'de başlatılan, "Bayrak-100 Şehit Jandarma Uzman III. Kademeli Çavuş Sinan Uçan-132" adlı operasyon, bugün başarı ile tamamlandı. Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile gerçekleştirilen operasyon ile ilgili açıklamanın devamında şöyle denidi: BİRİ GRİ LİSTE İLE ARANAN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan 1'inin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu Baran kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde ve 4'ü dolu, 10'u boş olmak üzere toplam 14 sığınak içerisinde; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof, 1 adet Sarsılmaz marka tabanca, 14 adet M-16 şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 113 adet M-16 fişeği, 122 adet AK-47 Kaleşnikof fişeği, 8 adet el bombası, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 4 adet gece görüş cihazı, 1 adet kamera, 1 adet optik cihaz, 3 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hafıza kartı, 1 adet güneş paneli, 3 adet telsiz anteni, 1 adet akü, 1 adet 4'lü pil bloğu, 28 adet büyük pil, 59 adet kalem pil, 25 metre kablo, 2 adet cam kavanozda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet kullanıma hazır basmalı düzenek, 2 adet bir kutu içerisinde saatli düzenek, 4 adet palaska, 3 adet sırt çantası, 16 adet şemsiye, 15 adet kütüklük, çok sayıda giyim, yaşam, ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir."

Görüntü Dökümü:

-Teröristlere ait ele geçirilen malzemeler

-Teröistlerin kullandığı sığınaklar

-Malzemelerin yakılması

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ====================================== 6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı (2) YANGIN ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTI İDDİASI Samsun'da 6 katlı binada çıkan yangın itfaiyenin çalışması sonucunda söndürüldü. İddiaya göre binanın 6'ıncı katında Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasının açık bırakılması nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle binada evleri bulunan vatandaşlar korkulu dolu anlar yaşadı. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan binanın yan tarafındaki evde yaşayan Özcan Yegen, "Çocuklar yangın var diye bağırınca uyandık ve itfaiyeye haber verdik. Suriyeliler elektrikli sobayı açık bırakmışlar, ondan dolayı yangın çıktı. Çatı ve yandaki ev yandı, az kalsın biz de yanıyorduk" dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın anı detaylar

-İtfaiyenin müdahale tmesi

-Binadaki yangının söndürülmesi ve soğutma çalışması

-Röportaj

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

====================================== Şiran'da binlerce yıllık 'Ala kilim' dokuma geleneği yaşatılıyor GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde binlerce yıllık kültürüyle, tamamen koyun yünü ve doğal kökboyaları kullanılarak hazırlanan 'Ala kilim' geleneği yaşatılıyor. Kilimler koyun yününden 2-4 ayda dokunuyor. Şiran ilçesinde bir dönem bütün köylerde el tezgâhlarında dokunan ve yöre el sanatları için önemli bir yere sahip olan Ala kilim geleneği yaşatılıyor. İğmeleri keçi kılından, örgüsü koyun yününden, tabii kök ile boyanmış yün ipliklerden hazırlanan ve çeşitli model ve motiflerden, ağaç tezgâhlardan genel olarak 1,5 ile 3 metre ve 3 ile 4 metre ebatlarında dokunan Ala kilim için Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde kurslar açıldı. Kurslara katılanlar verilen eğitimlerle birlikte, her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen Ala kilim kültürü yaşatıyor. 1 aylık eğitim alan kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde Ala kilim dokumacılığını geliştiriyor. Kilimler 2-4 ayda dokunuyor. ‘ORTA ASYA MOTİFLERİ İLE BEZENMİŞ’

Ala kilimin Şiran’a özgü olduğunu ve Orta Asya motifleri ile bezenmiş bir şekilde üretildiğini belirten Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, “İlçe Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla unutulmakta olan bir kültürümüzü canlandırıyoruz. Yok olan bir kültürümüzü ayağa kaldırdık, hayat verdik. Ala kilimimiz diğer kilimlere nazaran daha incedirö dedi. Şiran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zahit Kaya da, 6 yıldır, 20 farklı kadın kursiyere iş istihdamı sağlandığını belirterek, “Kursiyerlerimiz 1 ay eğitimden geçiyor. Sonrasında ise kilim dokumaya çalışıyoruz. Şuanda ekibimiz ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Güzelde ürünler çıkarmaya başladılar. Gümüşhane ve Şiran’ımızın turizmine katkı sunmak için unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartarak Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bu geleneği canlandırmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz günlük 25-30 lira ücret alarak hem ev ekonomisine katkı sağlarken hem de bu geleneği yaşatıyorlar" diye konuştu. YÜZDE YÜZ KOYUN YÜNÜ Ala Kilim’in yüzde yüz koyunyünü ve kök boyadan üretilen ipler ile dokunduğunu belirten kurs eğitmeni Neşe Demir ise “Sadece kilim olarak değil, farklı figürler de işliyoruz ve siparişler almaktayız. Geçmişte döşeme halı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise eskiyi canlandırmak için ve ninelerimiz hatıralarına saygı duymak için bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim için manevi anlamı büyük. Emeği çok büyük, zor bir iş, basit gibi görünse de hemen bozulabiliyorlar. İnce detay ve dikkat gerektiriyor. Bir kilim yapılması çok usta bir öğrenci tarafından 2 ayda yapılabilirken, acemi bir için 4 ayı bulabiliyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kilim dokuma detayları

Kilim detayları

Halk Eğitim Merkezi detayları

Belediye Başkanı açıklaması

Halk eğitim yetkilisi açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA ====================================== Halı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını buldu BOLU,(DHA) - BOLU'da, halı saha maçında dizinden sakatlandığı için hastanede tedavi gören Okan Sarı(36) ile bedensel engelli olduğu için aynı hastanede tedavi gören Hülya Özdemir(38) tanışıp birbirlerine aşık oldu. Tanıştıktan 1,5 ay sonra nikah kıyarak gizlice evlenen çift, nikahlarından 4 ay sonra düğün yaptı. Sakarya'da oturan Okan Sarı (36) 6 ay önce arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada dizinden sakatlandı. Yürüme güçlüğü çeken Okan Sarı, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedaviye alındı ve burada sağlığına kavuştu. Okan Sarı, Bolu'da hastanede tedavi gördüğü sırada, 20 yaşındayken yakalandığı sinir sistemini etkileyen 'Friedreich ataksisi' hastalığı nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Hülya Özdemir ile tanıştı. Okan Sarı ve Hülya Özdemir hastanedeki tedavi sürecinde birbirine aşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Çift, tanışmalarından 1,5 ay sonra gizlice nikah yaparak evlendi. Okan Sarı, Sakarya'daki işinden istifa edip Bolu'da bir metal fabrikasında işe girdi ve Bolu'da eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayıp beyaz gelinlik giyemeyen Hülya Özdemir Sarı, üye olduğu Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu(UTEF)'na yardım için başvurdu. UTEF Bolu Şubesi'nin destekleriyle Hülya ve Okan çifti nikahlarından 4 ay sonra düğün yaptı. Bolu İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin restoranında düzenlenen düğüne çiftin yakınları, UTEF Bolu İl Başkanı Satılmış Akman ve dernek üyesi engelli vatandaşlar katıldı. Çift, oyun havaları eşliğinde evliliklerini düğünle taçlandırmanın keyfini yaşadı.