DHA YURT BÜLTENİ 3

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kapadokya göz bebeğimiz, kaçak yapı sahiplerinin yanına kar kalmayacak"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'daki kaçak yapılaşmayı değerlendirdi. Bakan Ersoy, "
İmar Baraşı iyi niyetli bir girişim ve belli bir süreyi kapsıyor. Devletten önce, bölgede yaşayanların sahip çıkması gerekiyor. Kuralla uymayanlar nelerle karışılacaklarını görecekler. Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Değerini, kıymetini de biliyoruz. Daha iyi yerlere nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar. Uygulamayı da hep beraber göreceğiz. Artık konuşma değil eylem yapma vakti." dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakanın açıklaması
//// DHA ARŞİV:
-Peribacaları arasına yapılan evden görüntü
-Peribacalarından görüntü
-Peribacaları arasındaki bir başka yapıdan görüntü
-Detay
Haber - Kamera: Zafer BARIŞ - NEVŞEHİR, (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Antalya'da
D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18'inci toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşti.
Serik'e bağlı Belek turizm bölgesindeki toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hammad Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Mahruki, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Mulya Wırana katıldı.
Aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayan toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın ilk kez bir D-8 Bakanlar Konseyi'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, Antalya'nın bu örgütün kuruluş aşamasında birçok hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Endonezya'daki trajik uçak kazası ve Mısır'daki menfur terör saldırısı dolayısıyla kardeş Endonezya ve kardeş Mısır halklarına en içten taziyelerimi iletiyorum" dedi.
10 YILLIK YOL HARİTASI
Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde D-8'in 20'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "D-8'i kurarken, sahip olduğumuz işbirliği ve dayanışma ruhunu bugün de aynen sürdürüyoruz. D-8 platformunda, halklarımızın ortak menfaatleri ve paylaştığımız değerler temelinde bir araya geliyoruz. Bu birleştirici niteliği de D-8'in esasen büyük başarısıdır. Bununla birlikte D-8 bağlamında bazı eksikliklerimizi de göz ardı etmemeliyiz. D-8'in de bu modern çağın ihtiyaçlarına ayak uydurması için gereken çabayı sarfetmesi gerekiyor. Geçen yılın 'İstanbul Zirvesi' son 20 yılımızı gözden geçirmek ve eksikliklerimizi tespit etmek için güzel bir imkan sunmuştu. Zirvede kabul ettiğimiz 'İstanbul Bildirisi' ve eylem planıyla mevcut durumumuzun fotoğrafını çekmiş, D-8'den de beklenti ve temennilerimizi en üst seviyede samimi bir şekilde ele almıştık. Şimdi önümüzde D-8'in 2020- 2030 yılları arasındaki dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var. Bu yol haritasını gelecek sene Dakka'daki Bakanlar Konseyi'nde kabul edersek çalışmalarımıza bu çerçevede şekil vermeye başlayabiliriz" diye konuştu.
'YENİ ÜYELERLE GÜCÜMÜZÜ ARTIRABİLİRİZ'
Önümüzdeki zamanın D-8'i yenileyip, canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Türkiye olarak daha dinamik, uluslararası ekonomik gelişmelere daha çok karşılık verebilecek bir D-8'den yanayız. Karar alma mekanizmalarını bu anlayışla hızlandırır ve esnek hale getirirsek daha az zaman ve enerjiyle daha çok iş başarabiliriz. Komisyonun bu yöndeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Keza yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da artırabiliriz. Öte yandan reform konusunda 8 ülkenin mutabakatına dayalı bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da üyeler arasında farklı görüşler olabilir, doğaldır. Ancak D-8'in daha etkin hale getirilmesi hepimizin yararına olduğundan yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayış birliğine varabileceğimizi inanıyorum."
PROJE VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR
D-8'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, daha geniş kesimleri projelerden yararlandırabilirlerse D-8'in bilinirliliği ve saygınlığının o ölçüde artacağını söyledi. Bu çerçevede özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 ticaret ve sanayi odaları başkanlığını da yürütmekte olan TOBB'u bu konuda son derece istekli görüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da burada ağılayacağız" dedi.
TİCARETTE YERLİ PARA
Bakan Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılması ile ilgili de açıklamada bulundu. Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerle, siyasi sahipleriyle kullanıldığı bir dönem yaşandığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Ticari savaşların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Ve birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını önerdik. Buna ilişkin kavram kağıdımızı da sizlere sunduk. D-8 takas odasına katılım aşamalı olabilir, merkez bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında tartışabilirler ve bize öneriler getirebilirler. D-8'in verimliliğini artırmak istiyorsak, çalışma gruplarını güçlendirmeli, toplantılara yetkin düzeyde katılımları teşvik etmeliyiz. Grupların insan odaklı projeler üzerinde çalışmalarını sağlamalıyız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aile resminin çekimi
Katılımcılardan görüntü
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)
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Kayseri merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere polis el koyarken, gözaltına alınan sayıları henüz açıklanmayan askerler Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'teki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
- Gözaltına alınan askerlerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına bindirilmesi
- Diğer genel detay görüntüler
Haber: -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)
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Salebin kilosu 700 lirayı buldu
SOĞUK havaların vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salebin kilosu, ticaretinin en hareketli olduğu Burdur'un Bucak ilçesinde 400 ile 700 lira arasında satılıyor.
Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepe havaların soğumasıyla birlikte talep arttı. Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın hammaddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor.
Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır, fabrika yapımı dondurmalarda salebin çok az ya da hiç kullanılmadığını söyledi. Salep ile yapılan dondurmanın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Çangır, “Dondurmanın yanı sıra 1 litre süte 7 gram kullanıldığında da çok lezzetli bir içecek ortaya çıkar ve sıcak tüketilir. Türkiye'de yılda 200 ton salep üretiliyor. Bunun 150 tonu Bucak'tan geçiyor. Çünkü kaliteli salebin büyük bölümü Toroslar'da elde ediliyor" dedi.
8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edildiğini belirten Çangır, kilosunun 400 ile 700 lira arasında değiştiğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Fuar alanı görüntü
- Sahlep görüntü
- İçenlerden görüntü
-Röp: Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır
- Sahlep bitkisi görüntü
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)
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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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