DHA YURT BÜLTENİ 3

Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi içinde bulunan Kargıcak Mahallesi'nden adı alan Kargıcak Kanyonu çekilen belgeselle tanıtılarak turizme kazandırılacak.

Silifke'ye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Kanyonu'nun tanıtımı için gezi fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Faruk Akbaş, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılacağı filmin çekimlerine başladı. Doğal göçüklerin ve aşınmaların oluşturduğu kanyon, derin uçurumları ile meraklılarını büyülerken, sadece doğa yürüyüşü yapanlar tarafından biliniyor. Bu kapsamda Silifke Belediyesi, kanyonun görüntüleri ile hazırlanacak belgeseli, bölgenin tanıtımı için kullanacak. Kanyonda beraberindeki fotoğrafçılar ve kameramanlarla çekim yapan Faruk Akbaş, kanyonun muhteşem bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Akbaş, "Bir grup fotoğrafçı arkadaşımızla birlikte Silifke'nin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğraflaya çıktık. Bunların arasında Kargıcak Kanyonu da var. Kanyon muhteşem bir fotoğrafik şölen sunuyor. Bu nedenle bölge çok şanslı. Her fotoğrafçının bu bölgeye gelerek bu şölenden yararlanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

(SÜRE: 4,20 DK) (BOYUT: 522 mb) ======================= Çıralı'da 7 bin 612 Caretta caretta yavrusu denizle buluştu ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu yıl Caretta caretta yuvalama alanı ve denize ulaşan canlı yavru sayısında 22 yılın rekoru kırıldı. Bu yıl 151 yuvadaki 13 bin 729 yumurtadan çıkan 7 bin 612 yavru Akdeniz'in serin sularıyla buluştu.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili, doğal güzelliğinin yanı sıra, nesli tükenme tehdidi altında olan Caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından biri. 1996 yılında 37 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da 2016'da 141 yuvayla rekor kırılırken, 2017'de ise 75 yuvadan 4 bin 432 yavru denizle buluştu. Çıralı için bu yıl ise tam anlamıyla rekorlar yılı oldu. 22 yılın rekorunun kırıldığı 2018'de 151 yuva tespit edildi. Bu yuvalardaki 13 bin 729 yumurtadan 7 bin 612 yavru Akdeniz'in serin sularıyla buluşarak zorlu yolculuğa çıktı. Çıralı'da kırılan bu rekorda en büyük pay sahipleri, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Şubat 2018'de kurulan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Kemer Belediyesi ve Çıralı halkının özverili çalışmaları oldu. 2019 yılı için de çalışmalara şimdiden başlayan Çıralılılar, gelecek yıl daha fazla yuva ve daha fazla yumurta ile nesli tükenmekte olan Caretta carettaların yaşama tutunabilmeleri için kendi deyimleriyle 'Kaplumbağa koruyuculuğu'na devam edecek.

'13 BİN 729 YUMURTA İLE TARİHİ REKOR KIRDIK' Ulupınar Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bu yıl çok güzel bir deniz kaplumbağası sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Antalya Valiliğimiz, Kemer Kaymakamlığımız, Kemer Belediyemiz, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ve Antalya İşletme Müdürlüğü, Çıralı'daki sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çok güzel bir koruma çalışması yürüttük. Bu yıl tarihi rekor kırdık. 151 yuva sayısıyla Çıralı'da en yüksek yuva seviyesine ulaştık. Rekor yuva seviyesine ulaşmamızla beraber, yumurta sayısı da arttı. 13 bin 729 yumurta ile de tarihi rekor kırdık. Çıralı kumsalında 2017 yılında 75 olan yuva sayımız 2018'de 151'e yükselmiş, 4 bin 432 olan canlı yavru sayısı 7 bin 612'ye yükselerek rekor kırmıştır" dedi. 'ÇIRALI'NIN MARKA DEĞERİNİ EN ÜSTE ÇIKARMAK İSTİYORUZ' Çalışmalarda kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür eden Habib Altınkaya, "2019 yılından beklentilerimiz Caretta caretta koruyucuları olarak buraya gelen tatilcilerimizin koruma ve izleme çalışmalarına daha da dikkat etmeleri. Bununla birlikte Çıralı marka değerini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ====================================== Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı tamamlandı TOKAT Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Karadeniz'in en büyük et entegre tesisi özelliği taşıyan Topektaş Et Entegre Tesisinin ilk etabı tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kesimlere başlanıldığını belirterek 250 büyükbaş, 1000 küçükbaş kesim kapasiteli tesisin Türkiye'de hayvan ve et üretimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tokat Belediyesi öncülüğünde, Turhal Belediyesi, Pazar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından ortaklaşa yaptırdığı 2016 yılında Turhal ilçesi Arzupınar köyünde temeli atılan ve geçtiğimiz Mart ayında açılışı gerçekleştirilen 3 etaptan oluşan Topektaş Et Entegre Tesisinin ilk etabı olan et kombinasında çalışmalar tamamlandı. 150 dönümlük araziye üç etapta yapılan ve tamamı tamamlandığında yaklaşık olarak 30 milyon TL'ye mal olacak olan et entegre tesisi Tokat'ta bölgesel ortak yatırımların birinci kısmını oluşturuyor. Topektaş Et Kombinası ve Et Parçalama Tesisi 80 kişiye istihdam sağlarken günlük 250 büyükbaş, 1000 küçükbaş kesim kapasitesiyle de öne çıkıyor. Güneş enerjisi sistemi kullanılan tesisin bölgedeki hayvan ve et üretimine büyük katkı yapması bekleniyor. Proje hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat'ın hayvan potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk 15 ilden biri olduğunu belirterek, "2 buçuk yıl önce heyecanla bir proje başlatmıştık. Başta Tokat Belediyemiz, Turhal Belediyemiz, Pazar Belediyemiz, Pancar Ekiciler Kooperatifimiz ve İl Özel İdaremiz ile birlikte Topektaş Anonim Şirketi kurmuştuk. Buradaki amacımız güzel bir tesis yapalım ki, Karadeniz Bölgesi'nde hatta Türkiye'de örnek olsun. Hayvancılığımıza yön versin. Tokatımızın sadece hayvancılık yapanları değil bütün çevredeki bölgedeki insanlara da cevap versin. Her anlamda da hayvancılığın gelişmesi noktasında görev atfetsin anlamında önemli bir proje yapalım istemiştik." diye konuştu.

'KESİMLERE BAŞLADIK' Projenin 3 etaptan oluştuğunu kaydeden Başkan Eroğlu, "Birisi et kombinasıydı. Yanına canlı hayvan borsası, onun yanına da et işleme tesisi ile beraber yaklaşık 150 dönümlük bir arazide çalışma yapacaktık. Bunlardan ilkini et kombinasını geçtiğimiz günlerde bitirdik. 25 milyon para harcamak suretiyle Karadeniz Bölgesinde hiç olmayan Güneydoğu Anadolu'da bir ya da iki tane bu şekilde tesis olan, Türkiye genelinde ise 5-6 tesisten birisi olan Et Kombinasını Tokat'ımızda bitirmiş bulunmaktayız. İki gün öncede kesimlerine başladık. Şuanda kesimlerimiz de devam etmekte. Bu et kombinamız günlük 1000 küçükbaş, 250 büyükbaş hayvan kesebilecek kapasitede ve 80 kişiye de istihdam sağlayan bir kombinadır. Şuanda insanlar et kesimiyle ilgili sıraya girdi. Çevre iller ve ilçelerden de şuan yoğun bir şekilde et kombinamıza insanlar hayvan getirip kestiriyorlar. Çünkü son derece sağlıklı, modern, çok hızlı ve İslami usullere göre et kesilen bir pozisyonda çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor. " dedi.

'HEDEFİMİZ HAYVANCILIKTAKİ KAPASİTEYİ DAHA DA ARTIRMAK' Başkan Eroğlu hedeflerinin Türkiye'deki hayvancılık kapasitesinin daha da artırmak olduğunu söyleyerek, "Bu tesis sadece ilçelerimize şehrimize değil, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya hatta Doğu Anadolu'ya dahi hitap edecek bir tesis. Tabi devamında canlı hayvan borsasını da yapmış olacağız. Canlı hayvan borsası da bizim için son derece önemli. Hemen yanına et işleme tesisi yani buradaki ürünlerden bir kavurma yapmak, sucuk yapabilmek yada diğer türlü bu şekilde kullanabilecek argümanları da yapmak bizim diğer başka hedeflerimizden bir tanesidir. Onun için et kombinası bizim için son derece önem arz ediyor. Tokat için ve Tokat'ın hayvancılığı içinde çok önemli vizyon çalışmalarından biri. Hayvancılığımız daha da gelişecek bu vesileyle. İnanıyorum ki bunu örnek alan diğer müteşebbislerimiz şehrin içinden ya da dışından buna benzer burada birkaç tane daha bu tip işletmeler olduğu takdirde Tokat hayvancılıkta daha da iyi yerlere gelecek. Bizim hedefimiz Türkiye'de ilk 10'larda her zaman olmak ve bu hayvancılıktaki kapasiteyi daha da artırmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

(756 MB HD Görüntü) ====================================== 2 bin 200 yıllık tiyatro bugüne kazandırılacak DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda, kazı ve restorasyon çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği destekle, restorasyon sonrası Roma döneminden kalma tiyatroda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatronun restorasyonu gerçekleştiriliyor. Laodikya Kazı Heyeti Başkanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki protokol, geçen mart ayında imzalanmıştı. Protokolle, antik kentteki Batı Tiyatrosu, Büyükşehrin desteğiyle restore edilip dünya kültür mirasına kazandıracak.