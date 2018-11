DHA YURT BÜLTENİ-3

Görüntü Dökümü

5)SİLOPİ’DE KÖPEĞİN KULAKLARINI KESİP İŞKENCE YAPTILAR

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir köpeğin kulakları kesilerek işkence yapıldı. Yaralı köpeğin tedavisini yaparak sahiplenen Cemalettin Avcı, benzer durumlarda bulduğu köpeklere sahip çıkarak, evinde bakıyor. Silopi 3'üncü cadde üzerinde kulakları kesilerek işkence edilmiş köpeğe Silopili esnaf Cemalettin Avcı sahip çıktı. Köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptıran Avcı, daha sonra bu hayvanı kendi evine götürerek bakımını üstlendi. Sokakta rastladığı ayağı kırık, kafası kırık, işkence edilmiş köpeklere sahip çıkan Avcı, bu şekilde toplam 8 köpeği evinde besliyor. Köpekleri beslemek için her gün kasap ve marketlerden arta kalan kemik, et, deri gibi kırıntıları toplayan Avcı, bu şekilde köpekleri doyurmaya çalışıyor. Bazı zamanlarda kırıntı ve attık bulamayan Avcı, kendi imkanları ölçüsünde kasaplardan et ve kemik alıyor. Hayvanlar için evinin bahçesinde kerpiçten bir barınak yapan Avcı, maddi imkansızlıktan dolayı kerpiç yapının üzerini kapatamadı. Gününün bir kısmını köpekleri ile geçiren Avcı, bu hayvanları sokağa bırakmaya gönlü el vermiyor. İmkanları yetmemesine rağmen köpekleri sahiplenen Avcı, bunun vicdani bir görev olduğunu belirterek, hayvanseverlerden yardım talebinde bulundu. Avcı, "Evimde bakmış olduğum 8 tane köpeğim var. Bu 8 köpeğin tümümü ben sokaklarda karnı yarılmış, kulağı kesilmiş, ayakları kırılmış halde buldum. Veterinere götürüp aşılarını ve yaralarını tedavi ettikten sonra evime getirip bakıyorum. Kasap ve marketlerden et, kemik, kırıntı topluyor. Bazen olmadığı günler oluyor. Hayvanlar zor durumda kalıyor. O zamanda kendi cebimden alıyorum. Ancak bu yetersiz. Köpeklerime bakabileceğim bir barınağım yok. Her iki konuda da hayvan severlerden yardım bekliyorum" dedi.