DHA YURT BÜLTENİ 3

Antalyalı Müslüm Baba, 'Müslüm' filmini izlerken gözyaşlarını tutamadı 'ANTALYALI Müslüm Baba' lakaplı Baki Çiçek (55), arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı. Müslüm Gürses sevenleri, Baki Çiçek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin gösterileceği salona girmeden önce konuşan Çiçek, "Filmin hüzünlü olduğunu söylüyorlar, hüzünlüdür tabii ki. Babanın hayatı zor geçti. Daha önce beraber reklamda da oynamıştık, ağabey-kardeş gibiydik. Projeleri çoktu, erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. İzleyeyim, değerlendireceğim" dedi. Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, "Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. GÖSTERİM SIRASINDA AĞLADI, SALONDAN ÇIKTI

Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, "Hüzünlenilmeyecek bir hayat değil ki, kim olsa hüzünlenir. Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu filmi izleyemeyeceğimi zaten biliyordum. Babanın hayatı çok başka. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baki Çiçek çalıştığı taksi durağından görüntü

Baki Çiçek müşteriye giderken görüntüsü

Antalya lı Müslüm baba sinema salonuna gelişi

Girişte hayranları ile resim çektirmesi

Salona girmesi

Filmin yarısında çıkması

RÖP: Baki Çiçek ( Müslüm Baba )

Alış veriş merkezinde vatandaşlarla resim çektirmesi

Detaylar 354 MB -- 03.12 /// HD

Haber: Berkay KUNT-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ====================================== 10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 80'inci yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Parkı ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaflar ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu'nda da ulaşım durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duran araçlardan görüntü

-Saygı duruşuna geçen insanlardan görüntü

-Detay Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ====================================== Adana’nın ‘Şalgamcı Ablası’ mesleğe devam ediyor ADANA’da Şalgamcı Abla olarak bilinen Nesrin Hitay (45), yaklaşık 35 senedir aynı yerde şalgam suyu satarak geçimini sağlıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki babasının açtığı iş yerinde şalgam satmaya devam eden Nesrin Hitay, 10 yaşında bu işe başladığını ve yaklaşık 35 senedir hiç kopmadığını söyledi. Hitay, "Babamız bize bu mesleği bıraktı, biz de bunun değerini bildik. Kardeşlerimin de yardımıyla burada yıllardan beri bu işi yapıyorum. Sevgimi de kattığım için kalıcı olmayı başardım" dedi. Şalgamın birçok faydası da olduğunu belirten Hitay, şöyle konuştu:

"Şalgamın birçok faydası var. Adanalılar da bunu bildiği için ve iyi yapılan şalgamı sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Faydalarından örnek verecek olursak mesela şalgamı bol acılı yaptığınız takdirde grip hastalığına çok iyi geliyor. Bundan dolayı kış aylarında da boca tüketiliyor. İçinde A ve C vitamini olduğundan dolayı yüksek derecede enerji veriyor."

Şalgamı çok sevdiğini ve acılı içmeyi tercih ettiğini belirten Emine Sarı (25) ise, "Şalgam suyunu özellikle şalgamcı ablada içiyorum çünkü çocukluğumdan itibaren buraya alıştım. Zaten şalgamın en iyisi Adana’da yapılır. Bundan dolayı sık sık şalgam içiyorumö dedi.

ADIMI PEK BİLMEZLER

Adana’da bu mesleği yapan çok az sayıda kadın olduğunu ve bu işe yıllarını verdiği için kent halkı tarafından tanındığını belirten Hitay, "Çocukluğumdan beri burada olduğum için insanlar artık tanıyorlar beni. Sağ olsunlar seviyorlar da. Ben de Adana insanını çok seviyorum. Adımı pek bilmezler. Bana 'Şalgamcı Abla' diye hitap ederler. Hadi ablamıza gidelim de şalgam içelim derler. Bir işi severek yaparsanız başarı kendiliğinden geliyor"diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Şalgamcı Nesrin Hitay'ın bardaklara şalgam doldururken görüntüsü

- Şalgam içen gençler

- Bardaklardan detay

- Bir kızın şamgam içerken görüntüsü

- Şalgamcı Nesrin Hitay'ın konuşması

- Şalgam için bekleyen kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Şalgam içenler

- Nesrin Hitay'dan detay görüntüler

- Bir vatandaşın konuşması SÜRE:03'38" BOYUT:402 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ====================================== Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu ADANA'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan 3 yıllık evli Sabri ve Gamze Yenidoğan çifti, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1922 Sokak'ta oturan Orhan Yenidoğan, iki katlı evin üst katında oturan, seyyar balıkçılık yapan oğlu Sabri Yenidoğan'ı saat 05.00 sıralarında uyandırıp, balık pazarına gönderdikten sonra tekrar uykuya daldı. Yenidoğan, bir süre sonra tekrar uyandığındığı eve duman dolduğunu gördü, itfaiyeye haber verdi. Komşularına da haber veren Orhan Yenidoğan, itfaiye ekibi gelene kadar üst kattaki oğlunun yaşadığı evi saran alevlere hortumla müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER Evin etrafında toplanan Yenidoğan'ın yakınları, itfaiye erlerinin çalışması yaşlı gözlerle izledi. 2 yaşındaki kızı ile babasının evinde bulunan Gamze Yenidoğan (19) ile balık pazarındaki Sabri Yenidoğan da yangını haber alıp, geldi. Gamze Yenidoğan (19), evinin yanan halini görünce, gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaktan konuşmayan Yenidoğan, sinir krizi geçirip, bayıldı. Sabri Yenidoğan da, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Gelen sağlık ekibi, çifte müdahale etti.