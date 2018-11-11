DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİT ASKERLER VAN'DAN UĞURLANDI HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan 7 askerden 3'ü için Van'da tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Hakkari'den helikopterle dün Van'a getirilen askerlerden otopsileri biten Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26), Topçu Erler İbrahim Özkur(20) ve Memduh Çelik(20)'in cenazeleri Van Asker Hastanesi’nden alınarak ambulansla törenin yapılacağı Van Jandarma Filo Komutanlığı’na getirildi. Buradaki askeri törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri ile Muş nüfusuna kayıtlı şehit asker İbrahim Özkur'un yakınları katıldı. Şehidin bir kadın yakını da giydiği asker üniforması ile töreni izledi.

Cenazeler tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra da şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Topçu Er İbrahim Özkur helikopterle memleketi Muş'a, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş uçakla memleketi Konya, Topçu Er Memduh Çelikleri de yine uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Diğer şehit askerlerin de otopsilerinin ardından cenazelerini memleketlerine gönderileceği belirtildi.

TÖREN CANLI YAYINLANDI AKTÜEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA ===================================================== 2)HAYATİ YAZICI KAZA GEÇİRDİ, SOL ELİ ALÇIYA ALINDI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

?Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, dün, beraberinde Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile birlikte kentteki yatırımları yerinde incelemek üzere Derepazarı ilçesine gitti. Yazıcı ve beraberindekileri taşıyan 53 AK 001 plakalı makam aracının şoförü, Karadeniz Sahil Yolu'nda aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sert fren yaptı. Bu sırada Yazıcı, eli ön koltuğa çarparak yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne götürülen Yazıcı'nın çıkan sol el orta parmağı alçıya alındı.

Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra programlarına devam etti. Göreve yeni atanan Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret eden heyet, başarılar diledi, projeler hakkında bilgi aldı.

FOTOGRAFLAR YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR RİZE, (DHA)- =================================================== 3)TARİHİ KONAK, OSMANLI EV YAŞAMINI ANLATAN MÜZE OLDU BURSA’da 19'uncu yüzyılda Hasan Eşref Efendi tarafından yaptırılan ve ölümünün ardından yıllarca harabe durumda kalan konak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Osmanlı ev yaşamını anlatan Yaşam Kültürü Müzesi oldu.

Bursa’da 19'uncu yüzyılda deri tabakhaneleri olan ve Bursa’ya ilk trikotaj makinelerini getiren Hasan Eşref Efendinin ailesi için yaptırdığı konak, sahiplerinin vefatı sonrası yıllarca metruk halde kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan konak aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyonunun ardından 200 yıllık konak 'Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’ olarak Osmanlı dönemine ait değerlerin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kapılarını ziyaretçilerine açtı. Konak, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. "SÜNNETTEN KIZ ALMAYA, HAMAMDAN ÇEYİZE" Müzenin geçmiş dönemlerin yaşam tarzları ve geleneklerini yansıtan unsurlara sahip olduğunu ve gerçekleştirilen etkinliklerle yaşayan bir mekan olduğunu belirten Müze Müdürü Goncagül Meriç, ‘’Müzede sünnet geleneğinden tutun da hamam geleneğine, çeyiz geleneğine, kız almaya kadar birçok konu işlendi. Konak ortada olan bir sofa ve sofaya açılan odalardan mevcut. Sofa denen mekan bir mimari mekan olsa da, aslında sosyal bir yaşam alanı. Hatta Anadolu’da bu kısma 'hayat' da denirdi. Yapımız, müzenin ötesinde, yaşayan bir mekan olduğu için burada etkinlikler de yapılıyor. Müzemize gelen okul grupları, yaratıcı drama tekniğiyle gezmekte, masallar canlandırılmaktadır. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları da bu müzede hayat bulmaktadır" dedi.