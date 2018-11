DHA YURT BÜLTENİ 3

Palandöken, sezona hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yeni sezona hazırlanıyor. Gündüzleri yağan doğal karın üzerine geceleri suni kar yağdırılan Palandöken, konuklarını kısa süre sonra ağırlamaya başlayacak. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'in 'merhaba' diyeceğini söyleyen otelciler, kayağı özleyenleri 1 Aralık'ta Erzurum'a davet etti.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller yaptırdıkları göletler sayesinde tüm pistlerine suni kar yağdırıyor. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun Palandöken'de yaşandığını vurgulayan Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun, uçakla 1.5 saatte Paladöken kayak merkezindesiniz. Müşterilerimize hiçbir yerde olmayan kar garantisi bile veriyoruz. Türkiye'de en erken kayak sezonunu 1 Aralık'ta Palandöken'de açıyoruz. Kayak ve snowboard yapmayı sevenleri Palandöken'e davet ediyoruz. Ayrıca Palandöken'e gelenler ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Hem doğal hem de suni kar sayesinde çam ağaçları arasındaki pistlerimizi 1 Aralık günü için hazır hale getiriyoruz. Otelimize ait 12 kilometre uzunluktaki kayak pistine her gece yaklaşık 4 bin metreküp su ile suni kar yağdırıyoruz" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna, İran, Hollanda ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tatilcilerin bu yıl doya doya kayak yapacağını vurgulayan Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Palandöken'de en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist var. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'de tüm mekanik tesis yenilendi. Burada tatil yapmak ayrıcalık hale geldi. Her yıl olduğu gibi yıl da Palandöken'e büyük bir rağbet var. Sezonda yüzde 100'e varan doluluk oranına yakalayacağımıza inanıyorum. Palandöken'e hiç kar yağmasa bile suni karlama sisteminin yapıldığı 21 pist her zaman açık olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, havalimanının Palandöken'e 15 dakika uzaklıkta olmasının önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzurum'un ise Palandöken'e sadece 5 dakikalık uzaklıkta bulunduğuna işaret eden Almaz, "Kayak yaparak yorulanlar, eski bir Selçuklu şehri ve yüzlerce tarihi eseri olan Erzurum'un nezih ve otantik ortamında dinlenme olanağı bulacaklar. Erzurum'daki spor salonlarında buz pateni, curling, buz hokeyi yapılabilir. Kar raftingi, atlı cirit, kaplıcalar, yüksek irtifa kamp merkezi gibi alternatif turizm olanakları sunuluyor" dedi.