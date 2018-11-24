DHA YURT BÜLTENİ 3 Taksici olamayınca odaya saldırdı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y. (38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın camları ile bina önünde duran, Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı. M.Y.'nin saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay, dün (cuma) akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi. Taksicilik yapabilmek için Oda'ya başvuru yapan, ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu bulundurma suçlarından kaydı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmeyen M.Y., binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini fırlatıp binanın camını kıran M.Y., daha sonra Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin de camlarını kırdı. M.Y., daha sonra buradan ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, binada bir süre incelemelerde bulundu. Binaya ve araçlara yapılan saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis tarafından incelenen görüntülerde M.Y. önce şişeyle Oda'nın camını kırıyor. Daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp araçlara saldırıyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla binanın camlarını kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Son saldırıda M.Y.'nin yardım aldığı kişilerin de kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. SERBEST KALDI Olayın ardından, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ODA BAŞKANI ANIK'TAN AÇIKLAMA İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye'ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini, ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince Odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki; ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler, ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR, (DHA) ================= Da Vinci robotu ile kanser ameliyatı Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konan 72 yaşındaki Firdes İlbaş, Da Vinci robotik sistem ile ameliyat edildi.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Firdes İlbaş, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Firdes İlbaş'a mide kanseri teşhisi kondu. İlbaş'a Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibince, Da Vinci robotuyla ameliyat yapıldı. Operasyon sonrası Firdes İlbaş açık ameliyat yapılmadan hem konforlu ve ağrısız hem de daha az kesilerle kanserli bölgelerden kurtuldu.

Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla cerrahların oturdukları yerden ameliyatı kontrol ettiklerini bildiren Dr. Yılmaz Özdemir, şunları söyledi:

"Hastaya yaptığımız endoskopide midesinde tümör tespit ettik. Patolojik olarak kanser tanısını kesinleştirdikten sonra yaptığımız taramalarda uzak organ metastazı tespit etmedik. Hastaya ameliyat kararı verdik. Merkezimizde Da Vinci robotik sistem mevcut. Sindirim sistemi kanserlerini artık bu yöntemle başarılı şekilde tedavi ediyoruz. Hastamızın tümörünü midenin giriş kısmında olduğu için 3,5 saatlik bir ameliyatla alacağız. Açık ameliyatlarda yaklaşık 10-15 santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Burada kesimiz yok. 4 tane yarım santimlik deliklerden robotun kollarını karnın içerisine yerleştiriyoruz ve cerrah bu ameliyatı oturduğu yerden başarılı bir şekilde yapabilmekte. Hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı şikâyetleri daha az oluyor ve daha erken ayağa kalkıp normal hayatlarına dönmekteler. Bu sistem sayesinde yapılan ameliyatlarda, hasta daha erken taburcu olmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ameliyathaneden detay

-Da Vinci robotu ile yapılan ameliyat

-Da Vinci Robotu ile ameliyat yapan doktordan detay

-Yılmaz Özdemir ile Röp KJ: Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM(DHA)

769 MB ====================================== 160 kişilik tahliye ekibi ile karşılaşan işletmeci şaştı kaldı TRABZON’un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, büyükşehir belediyesi kirasını ödemediği gerekçesiyle konaklama ve yeme içme tesisi için tahliye kararı aldı. Kararın uygulanması için 160 kişilik ekip, 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında gördüğü kalabalık tahliye ekibi karşısında şaşkıa dönen işletmeci Cevdet Doğan tahliyeye direnmedi. Doğan, "Bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım" dedi. Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 34 bin 572 metre kare alan üzerinde kurulan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 ahşap ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu, 50 kişilik restoranı bulunan tesisleri 20 yıllığına kiralayan Cevdet Doğan hakkında, iddiaya göre kirayı ödemediği gerekçesiyle tahliye kararı alındı. Kararın uygulanması için aralarında asker, belediye ve sağlık görevlilerinin de yer aldığı 160 kişilik ekip, içerisinde kamyonların da yer aldığı 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında kalabalık ekibi gören işletmeci Cevdet Doğan, şakınlık yaşarken, tahliye işlemine ise direnmedi. Yapılan görüşmeler sonucu tesisteki eşyalar tahliye edilip, ekiplerce kamyonlara yüklendi.

'KİRA BORCUM YOK' SAVUNMASI İşletmeci Cevdet Doğan, yapılan boşaltmanın yasaya uygun olmadığını savunarak olayın yargıda olduğunu söyledi. Doğan, “Kira sözleşmesine istinaden, kalorifer sistemi yaptırılıp kiraya mahsup ettirilecekti. Kiraya mahsup ettirilmeden, ‘borcun var’ denilerek bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım. Borçlarımı ödedim, benim belediyeye kira borcum yok. Buna istinaden belediye herhangi bir mahkeme kararı olmadan tahliye yazısı yazıyor. Bende bu yazıya istinaden dava açtım ve ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıktı. Kira sözleşmesini siz iki kişi arasında ‘sözleşmeyi fesih ettim’ diye söyleyerek fesih edemezsiniz. 2024’e kadar sürem var. Buna rağmen tahliye edildimö dedi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi' de tahliye konusunda ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşletmecinin, gecikme bedelleri hariç 755 bin 572 bin lira kira borcunun bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: