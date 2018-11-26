DHA YURT BÜLTENİ 3 Aksaray'da FETÖ operasyonu: ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavclığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün diğer elemanları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ, AKSARAY (DHA) ====================================== Van beyaza büründü

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN, gece yarısı yağan mevsimin ilk karı ile beyaz örtüyle kaplandı. Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi kısmen beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle Van-Hakkari karayolundaki virajlar ile Van'ın Başçesaray ilçesine bağlı 2 bin 920 rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van kent merkeindeki parktan görüntü

-Beyaza bürüyen inşaat halindeki bina

-Araçların üzerindeki karlar

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Detaylar

BOYUT:180 MB ====================================== Şehit haberlerinden etkilenen öğrenciler bomba imha aracı üretti NİĞDE’de şehit haberlerinden etkilenen iki öğrenci giyilebilir teknoloji ile koldan gelen kas hareketleri ile çalışan bomba imha aracı üretti.

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenim gören iki öğrenci askerlerin mayın tarama yaparken ya da benzeri askeri araçları kullanırken, şehit olmalarını engellemek için giyilebilir teknoloji ile bomba imha aracı tasarladı. Projeleri hakkında bilgiler veren BİLSEM öğrencisi Talha Talip Açıkgöz, "Bu projede askerlerimizin mayın tarama yaparken ya da benzeri askeri araçları kullanırken, şehit olmalarını engellemek için böyle bir araç geliştirdik. Bu araç sayesinde askerlerimiz bedenen mayın tarama da araçları kullanmak yerine bu aracın uzaktan kontrolü sağlanacak. Bu şekilde askerlerin şehit olmasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda 21. Yüzyılın teknolojisini kullanmaya oldukça yakınlaşmış olacağız" dedi. BİLSEM öğrencisi Alperen Kahraman ise, "Bu projemizde giyilebilir teknolojiden faydalandık. Giyilebilir teknoloji sayesinde yaptığımız kas hareketlerinin verilerini alarak yaptığımız hareketlerle robotu ileri geri, sağ sola sürerek hareket ettirdik. Üzerindeki kamera sayesinde de internete anlık görüntü akışı sağladık" diye konuştu.

Proje danışmanı Ertuğrul Özar da, öğrencilerle birlikte dört yıldır bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek teknolojik ürünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Özar, "Mutluyuz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu proje ile birlikte Türkiye İnovasyon yarışmasına başvuruda bulunduk. Şuan final aşamasındayız" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Bomba imha aracının görüntüsü

- Öğrencilerin araç üzerinde çalışması

- Genel ve detay görüntüler

- Bilsem öğrencisi Talha Talip Açıkgöz’ün açıklaması

- Bilsem öğrencisi Alperen Kahraman’ın açıklaması

- Proje danışmanı Ertuğrul Özar’ın açıklaması SÜRE: 04'09" BOYUT:262 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ====================================== Geleceğin piyanistinin ödül sevinci MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisi 10 yaşındaki Yahya Azimolu, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda hem 3'ncü oldu, hem de jüri özel ödülünü aldı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Temur Akhobadze Genç Piyanistler Uluslararası Piyano Yarışması sonuçlandı. ABD, Gürcistan, Litvanya, İsrail, Rusya ve Türkiye’den 30 genç piyanistin katıldığı yarışma 3 gün sürdü. Genç piyanistlerin dereceye girmek için büyük bir performans sergilediği yarışmada Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü Marina Jincharadze öğrencisi Yahya Azimoğlu da 5 kişi ile birlikte finale kaldı.

Finalde Jean Sibelius’un 'Le Sapin’ adlı eseri ile Ernesto Lecuona’nın ‘Mazurka en glissando’ adlı eserini seslendiren Yahya Azimoğlu, jüri üyeliğini Prof. V. Vitaite, Prof. Y. Didenko, Prof: R. Sheinfeld, Prof: M. Khvitia, N. Natsvlishvili, TS. Bichikashvili’nin yaptığı yarışma sonunda hem 3'ncü oldu hem de jüri özel ödülünü aldı. Yarışmanın ardından Mersin’de dönen geleceğin piyano virtüözü Yahya Azimoğlu, kendisi için önemli olan bir yarışmadan mutlu döndüğünü belirterek, "Yarışmada çok heyecanlandım. Sonrasında kendimi toparladım. Çünkü yarışmaya katılan herkes çok güzel çalıyordu. Yarışma finaline 3 kişi kaldık. Yarışma öncesi çok çalıştım. Sonra sahneye çıkarak performansımı ortaya koydum. Aldığım sonuçtan çok memnunum. Türkiye’yi ve Mersin’i başarı ile temsil ettiğime inanıyorum" dedi. En büyük hedefinin eğitimini tamamlamak olduğunu ifade eden Yahya Azimoğlu, "Gelecekte iyi bir piyanist olma hedefindeyim. Piyano çalıp, yarışmalara katılmak istiyorum. Jüri üyeliği yapıp, benim gibi başarılı olanlara puanlar vermek hedefindeyim ve konserler vermek istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yahya Azimoğlu bilgisayarda çalışması

- Yahya Azimoğlu'nun konser kaydı (arşiv)

- Yahya Azimoğlu'nun Gürcistan'ta yarışma sırasında çekilen cep telefonu kaydı

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:03'43" BOYUT:414 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ====================================== Bu köyün tek girişi kapılı asma köprü ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyünde, Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu ahşap köprüden geçerek ulaşımlarını sağlamayı sürdürüyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor. Sabah köyden erken çıkanların açtığı kapı, akşam köye geç saatte gelen kişiler tarafından kapatılıyor. İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor. Sabah köyden erken çıkanların açtığı kapı, akşam köye son gelen kişi tarafından kapatılıyor. Köprüdeki kağı açma kapama geleneği de yıllardır sürdürülüyor.