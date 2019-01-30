DHA YURT BÜLTENİ-3

Erzurum'da okulların tatile girmesinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Ortaokul Koordinatörlüğü'nün belirlediği 200 öğrenci izcilik, kızak ve kayak eğitimine alındı. İzcilik İl Temsilciliği'nde güne izci rap şarkısını söyleyerek başlayan öğrenciler, günün kalan bölümünü kızaklarla ya da kayak takımlarıyla kayarak geçiriyor. TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü, kent merkezindeki okullarda eğitim gören çocukları kayakla tanıştırmak için proje hazırladı. Erzurum İzci Temsilciliği'nin de destek verdiği TÜGVA, ortaokullarda çoğunluğu daha önce kayak yapmamış ve Palandöken Kayak Merkezi'ni görmemiş 200 öğrenciyi belirledi. Her sabah evlerinden otobüslerle alınan öğrenciler, güne İzci Temsilciliği'nin Palandöken İlçesi'ndeki kamp merkezindeki eğitimle başlıyor. İzci Lideri Özcan Işık ve genç izciler tarafından misafir edilen öğrencilere önce izci marşı öğretiliyor. Öğrenciler daha sonra izci kampındaki kızak ve kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gönüllerinde bir tatil geçiren öğrencilere izci kampından ayrılırken çeşitli hediyeler veren İzci Lideri Özcan Işık, her gün 70 çocuğun eğitimden geçirildiğini söyledi. Çadır başta olmak üzere izcilikle ilgili bilgilerin verildiği çocuklara 'Rapçi Dadaş' marşını da öğrettiklerini ifade eden Işık, öğrencilerin çok mutlu olduğunu anlattı. TÜGVA olarak velilerden aldıkları izin sonrası belirledikleri 200 çocuğu kampa aldıklarını belirten Ortaokul Koordinatörü Abdulbasit Kaçuş, zeka amaçlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu bildirdi. Bir hafta sürecek kampta öğrencilere zeka oyunları, kayak gibi sportif faaliyetler yaptıracaklarını ifade ederek, sosyal faaliyet açısından da zenginleştirmek istediklerini kaydetti. Kaçuş, hiç kayak yapmayan ya da Palandöken'e hiç çıkmayan öğrencileri tespit ettiklerini de vurguladı.

Görüntü Dökümü

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-Kampa alınan öğrencilerin kızak kayması

-Kızak kayarken yaşanan küçük çaplı kazalar

-Kayak yapan çocukların görüntüsü

-İzci Kamp Merkezi'nin görüntüsü

-Kamp merkezinde çocukların şarkı söylemesi

-İzci lideri Özcan Işık'la röp

-TÜGVA Sorumlusu Abdulbasit Kaçuş'la röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

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Tarihi Gök Medrese'de 22 yıllık hasret son buldu

Sivas'ta Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de 22 yıldır süren restorasyon çalışması tamamlandı. Gök Medrese'nin müze olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan 748 yıllık Gök Medrese'de restorasyon çalışmaları bitti. İlk olarak 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin, fotogramik çekimler, röleve ve tespit çalışmaları ile restorasyonun ilk adımını attığı ardından 2006 yılında tekrar restorasyonuna başlanılan tarihi Gök Medrese'de çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da sona eren Gök Medrese'nin kısa zamanda açılması bekleniyor. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan tarihi Gök Medrese yeni yüzüyle Sivaslıların beğenisini topluyor. Restorasyonu tamamlanan Gök Medrese drone ile havadan da görüntülendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gök Medrese'nin tarih açısından çok önemli bir eser olduğunu, yüzyıllardır dimdik ayakta durduğunu söyledi. Medresede başlatılan restorasyonun 2019 yılında neticelendirildiğine dikkat çeken Ayhan, "Özellikle çinilerinin biliyorsunuz o renginden dolayı Gök Medrese ismini almıştır. Çinilerinden dolayı da ciddi manada bir eleştiri alınmıştır, ama çinileri de şuan nakış nakış, ilmek ilmek dokunuyor, o da son noktaya geldi. İnşallah Gök Medrese'nin son halini Cumhurbaşkanımızın görmesini çok arzu ediyoruz. Sivaslılar böyle bir tarihi eserin kimliğinin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlular. Sivas Belediyesinin Kale Projesi kapsamında alan açmasıyla beraber eser görkemiyle iyice ortaya çıkmış vaziyette. Bundan sonra geçmişteki o ruhla beraber inşallah burayı hayatlandıracağız" dedi.

'GEÇMİŞTEKİ MİSYONA UYGUN OLMASI GEREKİYOR'

Gök Medrese'nin hangi amaçla kullanacağı konusunda da bilgi veren Ayhan, "Gök Medrese'de geçmişe dönük 'Keşraf Müzesi' yani İslami Bilginler Müzesi çalışması olmuş. Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış, bir noktaya gelinmiş ancak ikinci bir alternatif daha gündemde, Vakıf Müzesi olması. Yani aslına uygun bir şekilde teşhir edilmesi. Bir şeyin fikrinin ortaya çıkması güzeldir, imar edilmesi çok güzeldir, bir de imal edilmesi yani sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Buranın sürdürülebilir olması lazım, yani binaya ruh vermek lazım. Bu ruhunda geçmişteki misyona uygun olması gerekiyor. Şimdi her iki düşüncede anlamlı, bunun kararını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz verecek. Asıl olanda, şu andaki temel düşüncede, devlet büyüklerimizin bize talimatı da bütün tarihi eserlerin geçmişte ne misyon üstlenmişse o misyona uygun şekilde teşhir edilmesi. Vakıf Müzesi düşüncesi ortaya çıktığı zaman Sivas kamuoyuyla paylaşılacak elbette. Ama diğer düşüncede sunuldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. En kısa zamanda da belki yaza kadar ne amaçla, hangi maksatla kullanılacağı ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

HAYRANLIK UYANDIRAN MOTİFLER

1399 yılında şehri istila eden Timur'un hayran kaldığı eser olarak da bilinen, astronomi bilimi alanında derslerin verildiği Gök Medrese, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine de konu oldu. Portal süslemeleri ile anıtsal özellik kazanan, dönemin ve bugünün en önemli eserleri arasında yer alan eserde kapı kemerinin her iki yanında 12 hayvan başı kabartması yer alıyor. Bunun dışında pek çok motifin görüldüğü kapıda, iri yıldız motifleri, hayat ağacı, küçük kuşlar, kartallar, çeşitli bitkisel motifler bulunuyor. Ön cephedeki kabartma bezeli kulelerin gövdeleri yivli olup, birer şerefeli iki minaresi bulunuyor. Yapıya görkemli bir hava katan minarelerde kabartmalar, geometrik ve bitkisel motifler bulunuyor. Eser bu bezemelerin arasında yer alan ence günümüze kadar korunamayan mavi tonlardaki mozaik çinilerden oluşuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gök Medresenin genel görüntüleri

-Drone görüntüleri

-Vali Ayhan'ın açıklamaları

-Detaylar

(580 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

