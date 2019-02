DHA YURT BÜLTENİ -3

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir grup çiftçi, üyesi oldukları Uzunköprü İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'nden boş kağıda imza atarak sonradan hazırlanan senetle satın almadıkları tarım ürünlerinin kendilerine binlerce lira fatura edilip dolandırıldıklarını iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kooperatif yöneticileri, çiftçilerin iddialarını incelediklerini ancak somut bir delile ulaşamadıklarını belirterek, savcılığın soruşturmasının sürdüğünü söyledi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan çiftçiler Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 366 Sayılı Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden mazot, gübre, tarım ilacı gibi giderleri için karşılığında kooperatiften kredi kullanmak için boş kağıtlara imza attılar. Attıkları imzalar karşısında mazot, gübre tarım ilacı satın alan çiftçiler, almadıkları ürünlerin de kendilerine fatura edilerek gönderilmesi üzerine şoke oldu. Boş kağıda attıkları imzaların, üzerine kooperatifin kullanmadığı ürünleri de almış gibi gösterip, borç çıkarmaları üzerine çiftçiler, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu. 'SAHTE SENET HAZIRLAYIP BİZİ BORÇLANDIRDILAR' Çiftçilerden Münir Boboluk, Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan 150 bin lira borcunu ödediği halde, düzenlenen senetle 200 bin lira daha borçlandırıldığı ve bu parayı ödeyemediği içinde icralık olduğunu söyledi. Boboluk, "Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi tarafından dolandırıldık. Bize sahte senet hazırlayıp bizi borçlandırdılar. Benim 150 bin lira borcum vardı, 240 bin lira ödememe rağmen hala bana 200 bin lira borç çıkardılar. Boş kağıda imza attırıp sonra kendileri doldurup bizi borçlandırdılar. Bu resmen bir soygundur" dedi '1 TON MAZOT KULLANDIM, 16 TON KULLANDIM DİYE BORÇLANDIRMIŞLAR' Boş kağıda attığı imzalı kağıdı senet olarak hazırlayıp almadıkları ürünleri de alındı gibi gösterildiğini anlatan Boboluk, "Ben yılda 1 ton mazot tüketiyorum burada beni 16 ton mazot kullandı diye borçlandırmışlar. Tanker fişi yok, depo çıkışı yok hiç bir delil yok, açık imzayla beni borçlandırmışlar. Bize, 'burası kurum imza atmak zorundasın' diyerek bu boş kağıtlara imza attırıp üzerlerini hiç kullanmadığımız veya kullandığımızdan çok fazla imzaladığımız kağıdı senet olarak hazırlayıp borçlandırdılar. Ben 2013 yılında kooperatife üye oldum ve bugüne kadar 150 bin lira borç aldım 80 bin lira fazla ödememe rağmen bu açık senetlerden dolayı 200 bin lira daha fazla para ödedim. Bize boş kağıtlara imza attırarak 200 bin lira daha borç çıkarıyorlar. Burası dağ başımıdır. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum buna dur desinler. Benim ödediğim paraya göre şu an 80 bin lira kurumdan alacaklıyım ama beni 200 bin lira usulsüz şekilde borçlandırdılar. Şu anda düzenledikleri senetler avukatta, burada hepimizin mallarını haciz geldi" dedi. 'HİÇ SATIN ALMADIĞIM ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ BORCUM VAR' Çiftçilerden Erkan Yılmaz, kooperatiften satın almadığı çayır biçme makinesi, mazot ve diğer giderlerin yazılarak 2 yılda, 520 bin lira borçlandırıldığını söyledi. Yılmaz, "Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin 2 yıldır ortağıyım. Kooperatif bize zorla traktör aldırdı. Faiziyle birlikte 200 bin liraya, sonra sattırdı icra yoluyla. Bana şu an 520 bin lira gibi borç çıkarıyorlar. Ben diğer arkadaşlarım gibi boş kağıda imza attım. Daha sonra bu imzalı kağıtları hiç almadığım çayır biçme makinesi, mazotlar, gübreler yazmışlar. Boş kağıda attığımız imzaları kafasına göre doldurmuşlar. Bana mısır tohumları yazmış, biz hayatımızda mısır ekmiş insanlar değiliz. Bana aynı gün tarihli 2-3 kez mazot gelmiş. Ben yılda en fazla 1 ton mazot kullanırım, burada bana tek seferde 4 bin 700 litre mazot verdiği yazıyor. Bir defasında 2.5 ton mazot gelmiş. Yok 50 bin lira nakit kredi kullanılmış. Yok 20 bin lira kullanılıp tonlarca gübre alınmış. Ne diyorlar imzalarınız var. Evet ama bunları bize boş kağıda attırıp aldılar bu imzaları. Prosedür böyle dendi bize. Bunları bize yapan görevden alınan eski Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi başkanıdır. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ama 14 ay oldu. Hepimiz borçlu ve icralığız. İcralık olduğumuz için hiç bir yerden ne kredi kullanıyor ne de topraklarımızı ekebiliyoruz. Bundan dolayı çok mağduruz" şeklinde konuştu. 'TARLALARIMI SATTIM' Sahte belgeyle borçlandırıldığından dolayı 60 dekar tarlasını satmak zorunda kaldığını anlatan Rafet Demir, "Bende gübre ilaç ve mazot gibi tarım kooperatiften tarım ürünleri satın aldım. Bunların borçlarını 1 yıl ödeyemedim. Ben 90 bin lira borçlandırıp ödediğim halde yine 90 bin lira karşıma çıkıyor. Ben bu parayı ödemek için 60 dekar tarlamı sattım, ama yine 90 bin lira borç çıkıyor. Boş kağıtlara attığımız imzalar nedeniyle başımıza bu geldi. Ben şu an icralık olduğumda hiç bir şey alamıyorum. Ve bu nedenle tarlamı ekemiyorum" dedi. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin bağlı bulunduğu Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, çiftçilerin iddiaları üzerine kendilerinin yaptığı incelemede somut bir delile ulaşamadıklarını belirterek, çiftçileri savcılığa başvurmaları yönünde kendilerinin yönlendirdiğini söyledi. Uzunköprülü çiftçilerin olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu Cumhuriyet savcılığının soruşturması sürüyor.

Mahalleli 2 yıldır her cuma günü hayır yemeği veriyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, 2 yıldır kaza ve belalardan korunmak, işlerine bereket getirmek için her hafta cuma namazından sonra hayır yemeği veriyor.

Çavdır Mahallesi sakinleri, 2 yıldır düzenli olarak, hayır yemeği veriyor. Çiftçinin bol ürün, esnafın hayırlı kazanç, vatandaşın her türlü hata kaza ve beladan korunması dileğiyle etkinlik düzenleniyor. Her hafta cuma namazı sonrası yapılan etkinlikte, yaşlı ve hastalar da unutulmuyor ve evlerine yiyecekler gönderiliyor. Yemek dağıtımında cami imam hatibi Ahmet Gümüş ise, hayır duası okuyor.

Her hafta tavuklu pilav, irmik helvası ve ayrandan oluşan yaklaşık 300 kişilik hayır yemeği, bir yemek fabrikasında pişiriliyor, cami önünde dağıtılıyor. Yemeğin masrafını ise her hafta mahalle hanelerinden biri üstleniyor.

Muhtar Baki Benli (58), hayır yemeği geleneğinin mahalle halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü, 2 yıldır hiç aksamadan sürdüğünü bildirdi. Mahalle halkından İsmail Dönmez (57), "Mahalleli olarak hayır yemeğini vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayır yemeğiyle çiftçilerimiz bol ürün, esnaflarımız hayırlı kazanç, vatandaşlarımız da her türlü hata kaza ve belalardan kurtulacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun sevabını ve hayrını kazanmak ve kendimize cennette iyi bir mekan hazırlamak için bu geleneğimizi 2 yıldır sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız" diye konuştu.