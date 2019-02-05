DHA YURT BÜLTENİ- 3 

1)DİYARBAKIR'DA ALTIN YAZMALI İNCİL ELE GEÇİRİLDİ Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yapraklı, tarihi değeri olan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli ise gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 3 şüphelinin, elinde bulundurdukları, 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine operasyon başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla 4 Şubat Pazartesi günü Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Operasyon anı

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Ele geçirilen İncil

- İncil'den detay görüntü

- Genel ve detay görüntüler

-Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

============================================== 2)BARAJ SULARI ALTINDA KALACAK KÖYDE ELEKTRİKLERİ KESİLEN TAŞINAMAYANLAR SÜRE İSTEDİ ARS Barajı'nın suları altında kalacak Boğazköy'de imkansızlıklar sebebiyle taşınamayan 20 evin elektiriği Aras EDAŞ tarafından kesildi. Çoğunluğu 60 ile 90 yaşında olan evlerde yaşayanlar, kendilerine havalar ısınana kadar süre verilmesini istedi. Elektriklerin 10 gün önce Aras EDAŞ tarafından kesildiğini belirten muhtar Şakir Uyusun, köyün taşınacağı yerdeki alt yapının tamamlanmadığı için taşınmalarının geciktiğini ifade eden Muhtar Şakir Uyusun, elektriklerin yeniden verilmesi için Valilik, Aras EDAŞ ve DSİ ile yaptıkları görüşmeden sonuç alamadıklarını söyledi. İhalesi 2010 yılında yapılan ve 2011 yılında çalışmalarına başlanan ve ülke ekonomisine yılda 135 milyon lira katkı sağlaması beklenen Kars Barajı su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolaması hedeflenen barajın suları altında kalacak olan yaklaşık 400 haneli Boğazköy'ün bölgede başka bir alana nakladildi. İstimlak paraları ödenen köylülerin büyük bir bölümü yeni köy yerine Kars merkeze taşınırken su altında kalacak köyde 20 hane imkansızlıklar sebebiyle evlerinin naklini yapamadı. Çoğunluğunu yaşları 60 ile 90 arasında değişen vatandaşların yaşadığı Boğazköy'ün elektrikleri 10 gün önce Aras EDAŞ tarafından kesildi. Köyde elektriksiz kalan vatandaşlar geceleri, mum ya da gaz lambası ışığı altında yaşıyor.

Bahar aylarıyla birlikte tamamen sulara gömülecek köyde kalanlara havalar ısınana kadar yeniden elektrik verilmesi için Muhtar Şakir Uyusun, ilgili kurumlarla görüşmede bulundu. Aras EDAŞ'tan elektriklerin verilmesi talebine olumsuz yanıt aldıklarını belirten muhtar Şakir Uyusun, "DSİ'de elektriklerin bağlanması konusunda yardımcı olmadı. Konuyu Valiliğe taşıdık onlar da bizi yeniden DSİ'ye yönlendirdi. Tüm girişimlerimize rağmen DSİ, elektrik konusunda sorumluğu üzerine almak istemiyor. Köyün normalde tamamen boşaltılması gerekiyordu ama bazı aileler çerisizlikten köyden çıkamadılar. Havalarda soğuk ve elektrik olmadığından sıkıntılar yaşanıyor. Mağdur olan ailelerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için elektriklerin geçici olarak verilmesini istiyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte karların erimeye başladığı andan itibaren bu ailelerde mutlaka bir çaresini bulup evlerini boşaltmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Boğazköyde yaşamını sürdüren 6 çocuklu Turan (72) ve Muhteber Meşe (70) ile 9 çocuk sahibi Oruç (95) ve Mülkiye Bulut (76) çifti, kış orrtasında elektriksiz kaldıklarını söyledi. Çocuklarının daha önce taşındığını kendilerinin de yaşlı ve hasta oldukları için evlerini yeni yapılan köye götüremediklerini anlatan vatandaşlar, mum ve fanus yakarak geceleri geçirdiklerini ifade etti. Meşe ve Oruç ailelerinin yaşlı fertleri, kış mevsimini geçirinceye kadar elektriklerin verilmesini istediler ve yetkililere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bir kadının konuşması

-Muhtar Şakir Uyusun'un konuşması

-6 çocuk sahibi Turan (72) ve Muhteber Meşe (70) çiftinin evleri ve konuşmaları

-Mum yakmaları

-Oruç (95) ve Mülkiye Bulut (76) çiftinin konuşması

-Fanos yakmaları ve konuşmaları

-Köyden detaylar

-Muhtarın konuşması

-Muhtarın yeni göstermesi ve konuşması

-Yeni köyden detay

-Bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

608 MB - 5 DK 47 SN 3)FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19'u muvazzaf 25 askerin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19'u görevde, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin operasyonları devam ediyor. Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) ===============================================

4)AK PARTİ’Lİ HİLMİ GÜLER: ORDU, ORDU’DAN YÖNETİLECEK PENSİLVANYA’DAN DEĞİL AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu, Ordu’dan yönetilecek, Pensilvanya’dan değil" dedi. Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, Ordu’nun dış güçlerle yönetilmeyeceğini belirterek, “Biz Ordu’yu dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Ordu’yu Ordulular yönetecek, ortak akılla, ortak projelerle hep birlikte yöneteceğiz. Bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hele de yurt dışından olacak müdahalelerle bunu yapmayacağız. Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil. Bunları yaparken hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Bizim için Enver Bey’de, İdris Bey’de bütün partililer de bir değerdir. Çünkü biz yapılan bütün hizmetleri teşekkürle karşılıyoruz ve Ordu’yu bir bütün halinde kalkındıracağımızı düşünüyoruz. Bu noktada en önemli değerimiz Ordu’nun birliği, beraberliği ve Ordululuk ruhudurö dedi.

‘ORDU’NUN GELECEĞİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ’ Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Güler, “Anketlerden gördüğümüz kadarıyla seçimleri kazanıyoruz ama dostluğumuzu kardeşliğimizi kaybediyoruz. O zaman bu kazancın hiçbir kıymeti yok. Burada önemli olan şey seçimi kazanmak değil kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek. Ordu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordu’nun geleceğini birlikte yazacağız. Çünkü Ordu’da kırık gönüller var. Bu gönülleri tamir edeceğiz ve bu gönülleri kazanacağız. Seçimler demokrasinin şölenleridir ve gelip geçicidir. Önemli olan bu mutluluğu iki ay değil atmış ay boyunca birlikte geçirmemizö diye konuştu. ‘ORDU’YU TAKLİT EDİLEN ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ’ Yapılacak çalışmalarla birlikte Ordu’nun taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyleyen Güler, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ak Parti’nin kurucularından ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 1994 yılında belediyeciliğe adım atan biri olarak, Ak Parti mucizesini yabancı ülkelerde doktora konusu olacak şekilde geliştiren bir kadronun programını yazan 5-6 kişiden birisiyim. Ak Parti’nin açılımında , ‘adalet, kalkınma’ var ve birleşiminde de beyazlık var. Biz Ordu’da yapacağımız çalışmalarla fabrika ayarları dediğimiz temel hücrelerimizi tekrar canlandıracağız ve Ordu’yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline getireceğizö

Ordu’nun en çok sevgiye ihtiyacı olduğunu anlatan Güler, "Biz buraya sevgiyi büyütmeye geliyoruz. Fındığın dallarını sevgiyle uzatacağız. Fındıkla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Nasıl ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ülkemizin dünya üretiminde yüzde 70 payı olan bor konusunda çalışma yaptıysak yine Türkiye’nin dünya çapındaki en önemli ürünü olan fındığı da aynı şekilde yücelterek Ordu’muzun ve Türkiye’mizin ekonomisine katkıda bulunacak şekilde çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

GÜNDOĞDU: GÜLER, ORDU'MUZA BÜYÜK HİZMETLER YAPTI

Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Hilmi Güler’in bakanlık döneminde sayısız projeye imza attığını söyledi. Gündoğdu, “Hilmi ağabeyimiz milletvekilliği ve Enerji Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ordu’muza çok büyük hizmetler yapan, Ordu ilinin hayali olan Karadeniz-Akdeniz yolu dediğimiz yolumuzla ilgili çok önemli bir projeye imza atan ve onu hayata geçiren Ordu sevdalısı, hizmet sevdalısı bir ağabeyimizdir. Bunun yanında Ordu’nun doğal gaza kavuşmasında çok büyük emek sarf etmiştir. Kim derdi ki doğalgaz Çambaşı yaylasından gelecekte Ordu’nun merkezi, ilçeleri doğalgaz kullanacak. O günlerde bunlar bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren sayın bakanımız, Hilmi ağabeyimiz bunun gibi sayısız birçok projeyi Ordu’ya kazandırdı. Aynı zamanda Ordu havaalanının mimarlarından biri de Hilmi ağabeyimizdir. İnşallah Ordu’nun evladı Hilmi ağabeyimiz, bu güne kadar imza attığı projelere daha fazla projeler katarak Ordu’muzu hak ettiği yere kavuşturacak ve Trabzon-Samsun arasında sıkışmış bir il olmaktan çıkartacaktırö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hilmi Güler'in salona girişi

-Basın mensuplarıyla selamlaşması

-Salondan görüntüler

-Mehmet Hilmi Güler'in basın mensuplarına seslenişi

-Detaylar

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Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA =================================================== 5)ARANAN ŞÜPHELİ PASTANEDE YAKALANDI, POLİSE TEPKİ GÖSTEREN ARKADAŞLARI DA GÖZALTINDA ADANA'da, sivil polis ekipleri; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu satışı', 'nitelikli yağma' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranan Faruk E.'yi (46) müşteri gibi geldikleri pastanede yakaladı. Faruk E.'yi emniyete götürmek isteyen polislere tepki gösteren 4 arkadaşı da gözaltına alındı. Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu satışı', 'nitelikli yağma' ve 'cinsel taciz' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Faruk E.'nin, arkadaşlarıyla birlikte pastanede olduğu ihbarını aldı. Pastaneye müşteri gibi davranarak, giren sivil polisler, Faruk E.'nin içeride olduğunu görünce dışarıdaki ekiplere çevreyi ablukaya aldırdı. Olay yerine de çok sayıda sivil ve üniformalı ekipler sevk edildi. Bir süre sonra içeri giren üniformalı polisler, Faruk E.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada Faruk E.'nin yanında bulunan arkadaşları ise ekiplere tepki gösterdi. Polis, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti. Faruk E. ve yanındaki 4 arkadaşı, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görünütü Dökümü

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- Yakalanan zanlının götürülmesi

- Polis ile zanlının arkadaşları ile yaşanan arbede SÜRE:01'40" BOYUT:185 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA,(DHA) ==================================================== 6)DOĞU BUZ KESTİ, GÖLE 28,6 DONDURUCU soğuklar Doğu Anadolu Bölgesi'ni esir aldı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının kesilmesinin ardından yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sürücüler, mazot depoları donan araçlarını takviye ile çalıştırdılar. Aşırı soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, kapı kilitleri dahi buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeniyle sokak hayvanların tüyleri kırağı ile kaplandı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum Tekman'da 28,5, Ardahan'da 23,6, Ağrı'da 22,8, Erzurum'da 15,7, Muş'ta 10,4, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4,8 dereceyi gösterdi.