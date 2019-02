DHA YURT BÜLTENİ-3

Trabzon'da, 3 yıldır restorasyon çalışmaları süren Sümela Manastırı'nın ziyarete kapatılmasının ardından bu kez de Ayasofya Camiinin restorasyona alınması tartışma yarattı. Trabzonlu turizmciler ve esnaflar kentin tarihi ve turistik yerlerinin aynı anda restorasyona alınması ile ziyaretçi sayısının azaldığını savundu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tarihi mekânların restorasyona ihtiyacı olduğunu ve kısmi olarak ziyarete açık olduklarını belirterek, “Tarihi eserlerin restorasyonu zaman alan çalışmalar. Biraz sabretmek gerekiyor. Restorasyon çalışmaları keyfi yapılmıyor. Eğer restorasyon çalışmaları yapılmaz ise seneler sonra yapılar kullanılamayacak hale gelecekler" dedi. Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, restorasyon çalışmaları 3 yıldır devam ediyor. Restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan manastırın ardından bu kez de Ortahisar ilçesinde yer alan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya restorasyona alındı. Trabzonlu turizmciler ve esnaflar kentin tarihi ve turistik yerlerinin aynı anda restorasyona alınması ile ziyaretçi sayısının azaldığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Ayasofya Camisini görmeye gelen yerli turistler tadilat dolayısı ile sadece bahçede sınırlı bir alanı görebiliyor. ‘TRABZON TURİSTLERE KAPIYI KAPATTI’ Trabzon’un iki önemli turizm mekanlarında aynı anda restorasyon çalışması yapılmasına tepki gösteren esnaf Yakup Akbayrak, Trabzon’un turistlere kapıyı kapattığını söyledi. Akbayrak, “Eğer Sümela Manastırı açılmaz ve Ayasofya Camisi’nin de tadilatı fazla sürerse bu durumdan sadece Trabzon değil, Karadeniz olumsuz etkilenir. Her turist Karadeniz’de Trabzon’u görmek ister. Bunun sebebi ise Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi’dir. Buralarda yapılan tadilat işlemleri daha fazla sürerse turistler Trabzon’u es geçmeye başlar ve başka şehirlere yönelirler. Sümela’nın kapalı olması zaten Trabzon’a gelen turist sayısını düşürdü. Trabzon turistlere kapılarını kapattı. Son 10 yıldır yerliler ve sadece Araplar geliyor. Biz esnaflar Arap turistleri de kaybetmekten korkuyoruzö dedi. Ayasofya’ya nişan fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirten Metin Eraslan, “Ayasofya’yı daha önce de gezmiştik. Manzarası ve bahçesi çok güzel. Nişan çekimizi yapmak için bugün buraya geldik ama şanssız günümüzdeyiz sanırım. Burada tadilat yapılıyor. Gelmişken birkaç çekim yapacağız, fotoğrafları da photoshopla düzelteceğizö diye konuştu. 'TURİSTLER ŞİKAYETÇİ' Ayasofya'yı gezmeye gelen Adnan İleri ise “Şimdi burada gezmek çok mümkün değil. Tadilat işlemleri bittikten sonra gezmeye tabi ki tekrar geleceğiz. Tek temennimiz başka yerlerde tadilat esnasında yapılan yanlışların burada yaşanmaması" ifadelerine yer verirken Kübra Alkan ise, "Ayasofya camisine merak ettiğim için geldim. Ama burada gezmek mümkün değil. Ziyarete açık ama sadece çim bölümde yürüyebiliyorsunuz. Manzarayı görmek, Ayasofya Camisine fotoğraf çekmek mümkün değil. Zaten buralara hep şerit çekmişler. İnşallah bir daha geldiğimizde tadilat tamamlanmış olur da görebilir yapıyıö dedi. VALİ USTAOĞLU: RESTORASYON ÇALIŞMALARI KEYFİ YAPILMIYOR Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) kentte restorasyonu süren tarihi yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, tarihi mekânların restorasyona ihtiyacı olduğunu belirterek şunları dedi: "Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami sanki ziyarete kapalı gibi lanse ediliyor. Elimizde ziyaret sayıları mevcut. Bizler gelen ziyaretçilerimizin gezebileceği belli alanlar oluşturup gezmelerine olanak sağlıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonu zaman alan çalışmalar. Biraz sabretmek gerekiyor. Restorasyon çalışmaları keyfi yapılmıyor. Eğer restorasyon çalışmaları yapılmaz ise seneler sonra yapılar kullanılamayacak hale gelecekler. Biz de istiyoruz Trabzon’da turizm kesintiye uğramadan devam etsin. Bu yapılar tüm insanlığa hizmet eden mekânlar. Biz de bu konuda hassasız. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini amaçlıyoruzö AYASOFYA CAMİ Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi’nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.

Zeybek oynayarak oy istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayındır, doğduğu Ödemiş ilçesinin kırsal Kayaköy Mahallesi'nde hemşerileri ile bir araya gelip, destek istedi. Davul, zurna eşliğinde Efeler ile karşılanan Bayındır, zeybek oynayıp, "İzmir'i hakettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Mehmet Bayındır, köylülerle tek tek tokalaştı, davul zurna eşliğinde zeybek oynadı, türküler söyledi. Bayındır'a efeler de eşlik etti. Bayındır, daha sonra kalabalığa seslendi. Halka hizmet etmenin, Hakk'a hizmet olduğunu bilerek yola çıkıp, aday olduğunu belirten Bayındır, şunları söyledi:

"Adayım, çünkü çalışmak, bölgeme ve ülkeme hizmet etmek önceliğim. 31 yıldır bir doktor, özellikle de cerrah olarak sağlık alanında İzmir ve tüm Ege Bölgesi'ne herkese yediden yetmişe hiç ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bu süre içinde halkımızın sadece sağlık sorunlarının değil daha pek çok sorunlarının da olduğunu yakından gördüm ve yaşadım. Sağlık alanındaki sorunların ve halkın diğer sorunlarının çözümü için sadece doktorluk yapmamın yeterli olmayacağını, halka daha yakın hizmet için siyaset ile de aktif ilgilenmem gerektiğini fark ettim. Sadece bu amaç ve hizmet için, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır' veciz sözünden yola çıkarak 2002'den beri üst üste 5 defa milletvekilliği seçimlerine aday ve aday adayı olarak katıldım. 35 yıllık Samsun, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Eskişehir ve İzmir'de yaptığım memuriyet ve hekimlik, 16 yıllık idarecilik ve bir o kadar da siyaset hayatımda elde ettiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimi, güzel İzmir'in sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorum. Bu şehri hak ettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldum."

'YETERLİLİK YOK, SADAKAT KİME VE NEYE GÖRE ÖLÇÜLÜYOR TARTIŞILIR'

İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in "Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir" sözünü hatırlatan Bayındır, herhangi bir partiden aday olmamasını nedenini ise şöyle açıkladı:

"Demokrasilerin olmazsa olmazı halkın halk tarafından yönetilmesidir. Peki halk bunu nasıl yapar; özgür iradesi ile kendi içinden, kendi belirlediği kişilerden yine kendi seçtiği temsilcilerini, belediye başkanı, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı yaparak ülkeyi yönetir. Ülkemizde bu durum pek de öyle değildir. Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 95'inci yaşını kutladık ancak demokrasi açısından henüz rüşdümüzü bile ispatlayamadık. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde tıkanan yollar açılarak halkın Cumhurbaşkanı'nı seçmesini sağlayabilsek de mevcut siyasi partiler ve seçim kanunlarımıza göre halk belediye başkan adaylarını ve milletvekili adaylarını doğrudan belirleyip seçemez hale gelmiştir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimiz, yine demokrasinin en güzel örnekleri olmaları gerekirken, kendi iç yapıları ve işleyişleri itibarı ile demokrasiden çok uzak bir görüntü sergilemekte. Tüm partilerimiz için, parti içi demokrasiden bahsedebilmek pek mümkün değil. Hasbelkader parti yönetimini bir kere ele geçiren, ekip, grup artık orada sonsuza değin kalıcı oluyor. İstisnasız bütün siyasi partilerimizde bu geçerli. Üye, delege, ilçe ve il başkanlarını çoğu kere kendileri belirledikleri için de kongrelerde asla kendi iktidarlarını kaybetmiyorlar. Kısaca biri giderken yerine mutlaka adamını, grubundan birilerini bırakarak gidiyor. Sonuç kısır döngü, aynı tas aynı hamam. Yeterlilik yok, sadakat kime ve neye göre ölçülüyor tartışılır, bilgi işte o, o ise hiç aranmıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-İzmir Büyük Belediye Bağımsız adayı Mehmet Bayındır'ın zeybek oynaması

-Bayındır'ın köylülere seslenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)