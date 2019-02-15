DHA YURT BÜLTENİ -3

Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede Kocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olmak, terörist başının yakalanma yılı olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak amacıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olunması, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandıkları iddia edilen HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan A.Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

--------

9 kişinin adliyeye sevk edilmesi

Detaylar Haber: Selda Hatun TAN/Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ================ Yanan evde yatağında öldü Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kütük uyurken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Saat 07.30 sıralarında, Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde Hakan Kütük'ün yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yatağında bulunan Hakan Kütük'ün dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Kütük'ün cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

İtfaiye ekiplerinin evin içinde görüntüsü

Cenaze çıkarılırken görüntü

İnceleme yapılırken görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) ================= Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, uyuşturucu paketleyen M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü

----------------

- Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının polis aracına bindirilmesi

- Baskın yapılan evden genel ve detay görüntü

- Diğer görüntüler

Süre:1.14 Boyut:138 MB Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, DHA ================== 12 yılda 30 bin çiftin nikahını kıydı Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapan Muzaffer Güner (53), 2007 yılından 2019 yılına kadar yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydı.

Sivas'ta yaşayan evli 3 çocuk babası Muzaffer Güner, Sivas Belediyesinde 15 yıl Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde çalıştıktan sonra Eğitim Kültür ve Konservatuvar Müdürlüğüne geçti. Ardından 2007 yılında nikah memuru olarak görevlendirildi. Kentte hemen herkesin yakından tanıdığı Güner 12 yıldır mesleğini severek yapıyor. Her gün tam saatinde nikah dairesine gelen Güner, randevuları kontrol ettikten sonra cübbesini giyerek nikah salonuna geçiyor ve çiftlerin evliliklerine imza atıyor. Akşamları düğün yapılan yerlere de giderek, çiftlerin nikah akitlerini yerine getiriyor.

'30 BİN ÇİFTİN NİKAHINI KIYDIM'

Her sene yaklaşık 2 bin 500 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Güner, "Burada biz kanunen gerekli işlemler çerçevesinde uygulama yapıyoruz. Buraya gelen çiftlerimize kendilerini ev ortamında gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Nikahlarını gerçekleştirdikten sonra çiftlerimizi uğurluyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydım. Buraya gelenlerle çok iyi diyaloğumuz var. Hepsine bir ağabey ve kardeş gibi yaklaşıyoruz. Evlenen çiftlerimizin bu mutlu gününe bizler de ortak oluyoruz. Bu görev bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nikah memurluğu mesai mevhumu olmayan bir görevdir. Zor bir yanı yoktur. Bu işi severek yaptıktan sonra, insanların mutluluğunu gördükten sonra sen de mutlu oluyorsun" dedi.

'SOKAKTA İLGİ GÖRÜYORUM'

Görevini severek yaptığını dile getiren Güner, "Bu işte duruş ve tavırlar çok önemlidir. İnsanların bizleri tanıması önemli değil, bizleri sevmesi önemlidir. Çiftlerin buradan güler yüzlü gitmeleri bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu görevimi severek yapıyorum. Ben evlendirdiğim çiftleri dışarıda gördüğüm zaman, biz isim olarak hatırlamasak dahi onlar bizi tanıyorlar, hepsi özel bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. Bu bizim için çok hoş bir şey" diye konuştu

'ÇİFTLERİMİZ BİRBİRLERİNİ İYİ TANISINLAR'

Çiftlere de evlilik süreci hakkında önerilerde bulunan Güner, "Çiftlerimiz birbirlerini iyi tanısınlar, iyi analiz etsinler. Sevgi, saygı, hoşgörü, bunlar çok önemli. Bunları kaybetmedikleri sürece mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik sürecinin başlayacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bizler nikahı gerçekleştirdiğimiz zaman çiftlerimize bunları söylüyoruz. Biz o masaya oturmadan önce çiftlerimizi gelin odasına alıyoruz. Kendileriyle ufak bir sohbetimiz oluyor. Heyecanlılarsa heyecanlarını, gerginlerse gerginliklerini almaya çalışıyoruz. Bu işlerin bir ömür devam edeceğini çiftlerimizin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Nekah salonundan görüntüler

-Güner'in nikah için hazırlanması

-Cübbesini giyip salona geçmesi

-Nikah törenlerinden görüntüler

-Çiftlere evlilik cüzdanlarını vermesi

-Konuşmaları (449 mb) Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ================ Down sendromlu çocuklara ücretsiz taksi Adana’da bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Alpay Tan (46), down sendromlu çocuklara taksisiyle ücretsiz taşıma hizmeti veriyor.

Geçmiş dönemlerde bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığını belirten Alpay Tan, kent merkezinde bir taksi durağında yolculara hizmet vermeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde down sendromlu bir çok çocukla vakit geçirdiğini ve çok değerli tecrübeler kazandığını söyleyen Tan, bu konu hakkında duyarlı davranmaya karar verdiğini vurguladı. Tan, "Orayı bırakıp taksiciliğe başladıktan sonra onların hayatını nasıl kolaylaştırabilirim, onlar için neler yapabilirim? diye düşündüm. Eğer zengin bir insan olsaydım onlar için bir spor tesisi ya da bir okul açabilirdim. Ama gücüm bu kadarına yetti. Sonuç olarak bu özel çocuklara ücretsiz taşıma hizmeti vermeye karar verdim" dedi.

‘REKLAM YAPIYOR DEDİLER’

Toplumdaki herkesin bir engelli adayı olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Tan, şöyle konuştu: "Bu bir gönül ve sevgi işidir. Buradan topluma da sesleniyorum, hepimiz birer engelli adayıyız. Duyarlı olmamız gerekiyor. Bu uygulamadan sonra genelde insanlardan olumlu tepkiler alıyorum fakat istisna da olsa bazı kişiler reklam amaçlı bunu yaptığımı söylüyor. Benim öyle bir beklentim yok. Durumum bana yetiyor. Taksim bana ait. Hiçbir şekilde reklama ihtiyacım yok zaten ekmeğimizi alnımızın teriyle kazanıyoruz. Duruma böyle bakacaklarına herkes bu kardeşlerimize yardım etmek için işin bir ucundan tutarsa zamanla neden bunu yaptığımı anlarlar. Bir nebze de olsa kardeşlerimin hayatını kolaylaştırabiliyorsam ne mutlu bana.ö