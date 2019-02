DHA YURT BÜLTENİ -3

Görüntü Dökümü

Drone ile külliye

Sultan tavuklarından genel detay

Osmanlı kıyafeti kavuklu kişinin yem vermesi

Osmanlı dönemi kıyafetli diğer kişinin tavuklarla ilgilenmesi

Erhan Tabakoğlu ile röp.

Hakan Akıncı ile röp.

Külliye içinden detay

Farklı açılardan genel, detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Böbreğini evlilik hediyesi olarak verdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Hayrettin Dinçay (40) hiç tanımadığı böbrekleri iflas eden Didem Yörükoğlu'na(34) böbreğinin birini verdi. 6 ay önce nişanlanan ve başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuşan Didem Yörükoğlu şimdi evlilik hazırlıkları yapmaya başladı.

Bir nakliye firmasında çalışan Hayrettin Dinçay bir yakın arkadaşı vasıtasıyla Derince ilçesinde yaşayan Didem Yörükoğlu ile tanıştı. Hayrettin Dinçay, Didem Yörükoğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak böbreklerinin iflas ettiğini ve nişanlı olmasına rağmen yaşam sevincini yitirdiğini fark edince uyduğu taktirde kendi böbreğinin birini verebileceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul'da özel bir hastanede 5 Şubat tarihinde böbrek nakli yapıldı. Didem Yörükoğlu operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

'HAYATA YENİDEN DÖNDÜM'

Böbrek rahatsızlığı olunca kendisine kadavra listesinden bahsettiklerini söyleyen Didem Yörükoğlu, "1999 yılında bende şeker hastalığı başladı. Geçen Kasım ayında detaylı bir incelemenin ardından böbreğimin sadece yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı belirlendi. Acilen nakil olmam gerektiği söylendi. Bundan 7 yıl önce de annemi böbrek yetmezliği ve KOAH hastalıklarından kaybettim. Hayatta en korktuğum hastalıklardan biriydi aslında. O yüzden rutin kontrollere gidiyordum. Başıma geldiğinde, kadavra listesinden bahsettiler bana. Şu an Türkiye'de 25 bin kadar böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu öğrendim. Tabii bunu duyduğunuzda direk bir olumsuzluğa kapılıyorsunuz. Şansınızın ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Açıkçası ailemin dışında gönüllü bir verici olabileceğini de düşünmedim. Hayrettin ağabeyimle tanıştım. Bana böbreğini verebileceğini söyledi. Kontrolden sonra çok kısa bir sürede nakili gerçekleştirdik. Ben hayata yeniden döndüm. Hastanede 4-5 gün yattık. Şu anda ben ilk etapta haftada bir kontrollere gidiyorum. Hayrettin ağabeyim de ilk hafta kontrole gitti. Her şeyi düzenli, ilk hafta ilaç kullanmasına dahi gerek yok. Hayatını kısıtlayacak hiçbir şey yok. O da hayatına kaldığı yerden devam etti. Kendimi 34 senedir hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu gerçekten bir hediye. Bu hayatta hiç unutamayacağım bir hediye. Artık aile deyince kan bağı gerekmiyor. Benim daha önce bir ağabeyim yoktu. Artık bir ağabeyim var. Bir süre önce biz nişan yapmıştık. Bununla ilgili olarak da benim için çok güzel bir şeydi. Çok istediğim bir şeydi sevdiğim biriyle bir yola baş koymak. Bu da bana bir nişan hediyesi gibi, evlilik hediyesi gibi oldu ve ömürlük bir hediye oldu. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Böbrek naklinden öncesiyle kıyaslayınca normal hayatıma çok enerjik, çok sağlıklı, psikolojik olarak daha pozitif ve daha inanarak devam ediyorum. Gerçekten bu kadar olumlu şeyler olacağını beklemiyordum" dedi.

'BU DA BENİM BİR EVLİLİK HEDİYEM OLSUN'

Hayrettin Dinçay hiç tereddütsüz bir şekilde böbreğini bağışladığını belirterek, "Her insanın yapması gereken şeyi yapmaya çalıştım. Hiç tereddütsüz bir şekilde karar aldım. Bu kendi arkadaşım, dostum veya kendi ailemden biri olabilirdi. Ailemde böyle bir ihtiyacı olan kişi yoktu. Didem kardeşim karşıma çıktı. Beni etkileyen en büyük sebep de nişanlı olmalarıydı. Yeni bir hayat kurmak için yuva kurma hayalleri vardı. Sağlık durumunun da kötü olduğunu görünce çok üzüldüm. Doktora başvurduk. Akraba olsaydık hemen operasyon olacaktı. Akraba dışı olduğu için hastane etik kurula yönlendirdi bizi. Etik kuruldan onay aldık. Sonra hastaneye gidip operasyonu gerçekleştirdiler. Böbreğim uyunca sağ böbreğimi ona bağışladım. Bu konuda benim onlara bir evlilik hediyem olsun düşüncesiyle hareket ettim. Böyle bir şeye karar verdim. Eşimle bu konuyu konuştuk. Onun hakkını ödeyemem. Eşim onay verdi. Zaten evli insanların eşinin onayı olmadan bu iş gerçekleşmiyor. Başta eşimin onayını aldım, fikrimi söyledim. Eşim de sağ olsun olumlu karşıladı. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Şu anda Didem kardeşim hayatta, sağlığına kavuştu" diye konuştu.

'HERKESİN BU ORGAN NAKLİ KONUSUNDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI İSTİYORUM'

Herkesin organ nakli konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Dinçay, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür herhangi bir sıkıntımız da yok. Ben herkesin bu organ nakli konusunda elini taşın altına koymasını istiyorum. Duyarlı olmamız lazım. Şu anda buna ihtiyacı olan çok insan var. Bunlara yardımcı olmak konusunda belki örnek oluruz. Belki birilerinin hayatını değiştiririz. Bunun için gayret göstereceğim. Didem kardeşimle beraber örnek alsınlar bizi. Hastane ortamı iyi geçti. Ameliyat konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şu anda benim sağlığımda hiçbir sıkıntı yok. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sağlığımda da bir değişiklik olmadı. Normal hayatım devam ediyor. Kullanmam gereken hiçbir ilaç yok. Hayatımda yapmak istediğim her şeyi yapabiliyorum. Ama doktorlarım günde 3 litre su içmemi tavsiye ediyorlar. Bu da sadece bana değil. Normal insan yaşantısında sağlıklı olabilmek için günde 3 litre su içilmesi tavsiye ediliyor. Bende buna uyacağım. Ben şimdi Didem kardeşimi gördüğümde çok mutlu oluyorum. O şimdi hayatında bir yuva kuracak. Çoluk çocuk sahibi olacak. Eğer ben bunlara imkan verdiysem, fırsat verdiysem, onları gördüğümde onların mutluluğu bana yeter. Maddi, manevi başka hiçbir şey bu duyguyu karşılayamaz." diye konuştu.

