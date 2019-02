DHA YURT BÜLTENİ-3 

Amasya'ya gelen Pehlül Akbıyık, yanında sekreteri olduğunu belirttiği H.E. ile otele yerleşti. Alkol alan Pehlül Akbıyık, cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürülen H.E.'yi zorla alıkoymaya çalıştı. H.E.'nin ihbarı üzerine otele gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada polis kokartı, polis ve basın kimlikleri, kaşe ve faturalar, kameralı gözlük, telsiz, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, fotoğraf makinesi, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.

3)İzmir'de Çiftçim Market ile aracısız et, süt, bal ve bakliyat ürünleri satışı yapılıyor

İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, üreticilerin ürettiği et, süt ve bakliyat gibi ürünleri, kurdukları 'Çiftçim' marketi sayesinde aracısız olarak tüketiciyle buluşturduklarını, böylece hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığını söyledi. Bornova'da kurulan Çiftçim Market'in, diğer satış noktalarından farklı olduğunu kaydeden Eskiyörük, "Biz ürünü alıp satmıyoruz. Biz üretip, satıyoruz. Marketimizdeki tüm ürünler, üretici örgütlerinin ürünleri. Özel sektörün hiçbir ürününü burada göremezsiniz" dedi.

İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, Çiftçim Marketi olarak adlandırdıkları ve Bornova'da İl Tarım Müdürlüğü girişinde açtıkları tanzim satış noktasında, üreticilerin et, süt ve bakliyat ürünlerini aracısız olarak tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi. Üreticinin kalkınması için çabaladıklarını ve kooperatiflerin bu süreçte önemli bir misyon üstlendiklerini kaydeden Mahmut Eskiyörük, oluşturdukları tanzim satış noktasının, önemli bir kırsal kalkınma modeli olduğunu söyledi. Eskiyörük, "Biz üreticiyi kurtarmadan, tüketiciyi kurtaramayız. Önce üreticiyi kurtarmamız gerekiyor. Biz bunu sağladık. Şu anda ortaklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların düşük maliyetli bir üretim yapmalarını sağlayarak, ürün kalitesini iyileştirip pazar yerini arttırarak, ürünlerinin hammaddesini mamule dönüştürerek bir model yarattık. Şimdi tüketiciyi korumak için de Çiftçim Market'i oluşturduk. Buranın farklı bir yönü var. Biz ürünü alıp satmıyoruz. Biz üretip satıyoruz. Marketimizdeki tüm ürünler, üretici örgütlerinin ürünleri. Özel sektörün hiçbir ürününü burada göremezsiniz" dedi.

ÜRETİCİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Bu markette İzmir'deki kooperatiflerin et, süt ve bakliyat ürünlerinin bulunduğunu belirten Mahmut Eskiyörük, "Buradan kazandığımız parayla da üreticiyi güçlendiriyoruz. Üretici memnun, tüketici memnun. Tüketici en azından güvenilir gıda elde ediyor. Güvenerek tüketiyor. Bir güven oluştu. İşin doğrusu bu" diye konuştu. Şu anda devletin ürettiği tanzim satış formülü konusunda da değerlendirmelerde bulunan Eskiyörük, şunları söyledi:

"Niyet iyi ama yöntem yanlış. Biz üreticiyi ve tüketiciyi korumak istiyorsak, onlara daha uygun fiyata güvenilir gıda sunmak istiyorsak, bunlar kooperatifler kanalıyla yapılmalı. Ne yapılmalı? Belediyelerdeki uygun yerler ve Milli Emlak Müdürlüklerine ait yerler kooperatiflere tahsis edilmeli. Burada üretici ile tüketici buluşturulmalı. O aradaki haksız kazanç sağlayanlar ortadan kaldırılmalı. Böylece hem üreticinin yüzünü hem de tüketicinin yüzünü güldürebiliriz. Doğru model bu, bunları çoğaltmak gerekiyor. Biz böyle örnek model yarattık. Çok da benimsendi. İzmir buraya sahip çıktı. İnsanlar buradan ürün temin etmekle, emeği ile üreten insanları, desteklemiş oluyor. Bunlara ticari bakmamak gerekiyor."

'AMAÇ HEM ÜRETİCİYİ HEM DE TÜKETİCİYİ KORUMAK'

Ürünlerin satıldığı marketi, Milli Emlak'tan yıllık 30 bin lira karşılığında kiraladıklarını da aktaran Mahmut Eskiyörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamı bugün bir kooperatif tabii ki kaldıramaz. Bunlar bedava tahsis edilsin. Amacımız burada ticaret yapmak değil. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak. Üretimden tüketicinin cebine girene kadar ürün bedelinin en az yüzde 40'ı arada gidiyor. Biz bunu yüzde 20'ye düşürebilsek, burada doğacak olan yüzde 20, yüzde 25'lik bir artı ile yüzde 10-15 düşük maliyetli ürün sağlayabiliriz. Üreticinin cebine yüzde 10 daha fazla para sokarız, onlar üretmeye devam eder, yerinde yaşamaya devam eder. Hak eden insanlar kazanmış olur."

Çiftçim Market'teki bazı ürünlerin fişatları şöyle;

Dana kıymanın kilogram fiyatı, markette 44 TL, piyasada 48 TL

Dana kuşbaşının kilogram fiyatı markette 44 TL, piyasada 50 TL

Antrikotun kilogram fiyatı markette 54 TL, piyasada 60 TL

Bonfilenin kilogram fiyatı 70 TL, piyasada 80 TL

200 gram şiş köftenin fiyatı 16 TL, piyasada 18 TL

500 gram şiş köftenin fiyatı 35 TL, piyasada 38,5

1 litre organik sütün fiyatı 7 TL, piyasa 7 lira 50 kuruş

1 litrelik pastörize cam şişedeki sütün marketteki fiyatı 4 lira 50 kuruş, piyasa 5 lira 25 kuruş

200 mililitre ayranın marketteki fiyatı 50 kuruş, piyasada 1 TL