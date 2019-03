DHA YURT BÜLTENİ-3

TRABZON'un Yomra ilçesinde, dün gece apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Kazanın patladığı bina ve çevredeki diğer binalar ile park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Irmak Sitesi'nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki kalorifer kazanı, henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yomra Belediyesi İtfaiye ekipleri, kalorifer kazanında soğutma çalışması yaptı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Kazanın patladığı bina ve çevredeki diğer binalardaki dairelerin camları kırıldı, park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu. Mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı. 'BİNA SARSILDI' Olayı anlatan Ahmet Özkara, “Olayın yaşandığı binanın karşısında en üst katta oturuyorum. Patlama anında binanın sarsıldığını hissettik ve bir anda şok ve panikle aşağıya indik. Aşağı indiğimizde herkes panik halindeydi, herkes bir tarafa kaçışıyordu, çok şükür bir can kaybı olmadıö dedi. Fatih Güvenç de “Patlama olayının olduğu binanın karşısında oturuyorum. Patlama olmadan 5 dakika önce eve çıkmıştım, patlama olunca ne olduğunu anlayamadık. Sonra ev arkadaşımla binadaki herkesi uyararak aşağıya indik. Aşağı indiğimizde ortalık çok feci haldeydi. Hala şokun etkisindeyizö diye konuştu. Adem Koz ise “Binada arkadaki kazan patladı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Öndeki kazan patlamış olsaydı burada bina kalmazdı" ifadelerini kullandı.

17 AĞUSTOS depreminde hasar gören, güçlendirme çalışmasına rağmen eğimli duran binalar tedirginlik yaratıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, Kocaeli'ndeki konutların yarısının depremden önce yapıldığını, binaların risk durumunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Kocaeli'nde tehlike yaratan binalar bulunuyor. İzmit kent merkezinde içerisinde insanların yaşadığı eğimli duran binalar korku saçıyor. Kocaeli'nde yapı stokunun tam anlamıyla depreme hazır hale getirilmediğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "17 Ağustos 1999 Depremini en acı şekilde deneyimleyen Kocaeli'yi yeni bekleyen depremler için maalesef binaların ne kadar hazır olup olmadığı düşüncesi içerisindeyiz. Depremin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen Kocaeli'ndeki yapı stoku tam anlamıyla hazır hale getirilmedi maalesef. 20 yıl geçmesine rağmen hala 20 tane ağır hasarlı binanın yıkılmadığını ve ayakta olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum maalesef insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Kocaeli’de hala 20 adet ağır hasarlı bina kanunen de yıkılması gerek 20 tane binanın hala ayakta olduğunu bilmekteyiz." dedi.

'OLASI DEPREMDE YAPILARIN NE TEPKİ VERECEĞİNİ BİLEMİYORUZ' Son bir kaç ay içerisinde bölgede korkutan depremler meydana geldiğini ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yalova'da, Çanakkale'de çok küçük çaplı depremler olmasına rağmen bu depremlerde bile yıkımlar meydana gelmiştir. Daha çok hafızamızda taze bir şekilde İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çökmüştür ve maalesef 21 vatandaşımız burada enkaz altına kalarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu bir binada bile acil müdahalenin ne kadar zor olduğunu gözlemlememize neden oldu. Böyle olası bir büyük depremde insanlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin etmek bile istemiyoruz. Olası bir depremde yapı stokunun ne tepki vereceğini maalesef şu anda bilemiyoruz, açık ki başta İstanbul olmak üzere birçok ilimiz Türkiye deprem bölgesinde olduğu için can ve mal güvenliği olmayan yani yapı stokumuzun maalesef yarısı can ve mal güvenliği tehdidi altındadır, depreme dayanıksızdır. Yapıları depreme karşı hazırlamanın iki yolu vardır, ilki mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu iyileştirme ya güçlendirmeyle yapılır ya da bu binaların yıkılıp yeniden depreme dayanıklı binalar yapılır. "

'İNSANLAR BİNALARA TAHLİYE EDİLMELİ' Kahraman, Kocaeli'ndeki konutların yarısının depremden önce yapıldığını belirterek, "Aldığımız TÜİK verilerine göre Kocaeli'nde şu anda 300 bine yakın konut var. Bu 300 bin konutun 150 bin tanesi 2000 yılından önce yapılmış yani depremde risk teşkil eden binalar bunlar. Bu binaların risk durumunun tespit edilmesi gerekir, güvenli olup olmadığının analizinin yapılması gerekir ve en kısa zamanda kentsel dönüşüm marifetiyle insanların bu güvensiz binalardan tahliye edilip daha güvenli ve depreme dayanıklı binalara, yaşam standartlarının yüksek olduğu, can güvenliklerinin olduğu binalara tahliye edilmelidir." diye konuştu.

KONYA'da Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık görevini yürüten ilçenin merkezde görev yapan tek kadın muhtar olan 3 çocuk annesi Nazan Kaçıran (49), üçüncü kez göreve seçilebilmek için canla başla çalışıyor. Mahallede kendilerine 'Muhtar anne, muhtar teyze' diye seslenildiğini belirten Kaçıran, 'Kadından muhtar mı olurmuş?' algısını kırdığını söyledi. Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki dönemdir muhtar olarak seçilen Nazan Kaçıran, merkezde görev yapan tek kadın muhtar olarak biliniyor. Nazan Kaçıran'a ilham veren ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın Başbakan'ı Tansu Çiller olmuş. Kadınların siyasette aktif olması gerektiğini ifade eden Kaçıran, şunları söyledi: "Ben el sanatları öğretmeniyim. İnsanları çok seviyorum. Muhtarımızda yaşlıydı. Mahallemizde yeni ve çalışan bir muhtara ihtiyaç vardı. Bana teklif ettiler. Bende yapabileceğimi düşünüp karar verdim. Ama içimdeki insan sevgisinden dolayı bu yola çıktım. Tansu Çiller, başbakan olduğunda çok hoşuma gitmişti. Bir kadın Türkiye'de ilk kez başbakan olmuştu. Onu kendime örnek aldım. Kadınların siyasette aktif olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Bu yolda beni en çok destekleyen eşim oldu. İlk bu yola çıktığımda karşıma da 6 erkek aday çıkacağımdan haberim yoktu. Karşınızda 6 erkek aday olunca acaba olsa da olmasa da diye bir düşünüyor insan. İnsana bir çekingenlik geliyor. Sonrasında eşim bana 'sen yaparsın, ben buna inanıyorum' diyince onun desteğiyle yola çıktım. Mahalle sakinleri de biz sana inanıyoruz, güveniyoruz sen o 6 erkeği cebinden çıkartırsın dediler o şekilde yola çıktık." 'KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİM' İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini, kadınlara ve annelere de örnek olmak için muhtar olduğunu söyleyen Nazan Kaçıran, "İlk başta muhtarlık nedir bende bilmiyordum. Ama insanları seviyorsunuz, bir şeyleri yapma azmi ve çabası içindesiniz çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum. İnsanlara örnek olacağımı, rol model olacağımı düşündüm. 3 erkek çocuk annesiyim. Annelere, kadınlara örnek olma amacıyla yola çıktım. Ben muhtar olacağım zaman insanlara bunları yapacağım diye kesinlikle bir söz vermedim. Verdiğim tek söz şuydu; yaşlının, engellinin, kimsesizlerin yanında olacağım, kimsesizlerin kimsesi olacağım, dedim ve bunu da başardık Allah'ın izniyle." diye konuştu. 'MUHTAR ANNE' DİYORLAR Mahalle sakinlerinin kendisine 'Muhtar anne' diye hitap etmelerinden mutluluk duyduğunu söyleyen Kaçıran, "Tek kadın muhtar olmam üzerimde ayrı bir sorumluluk hissettiriyor. Bir yere gidiyorsunuz sizden başka hiçbir kadın muhtar yok. Bir anda ürküyorsunuz; ama diyorsunuz ki ben burada kadınları temsil ediyorum, anneleri temsil ediyorum. Belli bir camia adına orada olduğumu düşünerek daha güzel şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu size daha çok çekidüzen vermenizi gerektiriyor. Bana Muhtar anne, Muhtar teyze' diyorlar. İlgi ve teveccüh çok büyük." dedi. 'KADINDAN MUHTAR OLMAZ DİYORLARDI' Bazı kesimlerin kendisini eleştirdiğini, bir kadının muhtarlık yapamayacağını söylemlerini yıkmak adına muhtarlık yaptığını da belirten Nazan Kaçıran şöyle konuştu: "Kadın muhtar adayı sayısın artmasından dolayı mutlu ve gururluyum. Çünkü ben kendim tek kadın muhtar olmaktan birazda muzdaribim. Toplantı oluyor gidiyorsunuz, birazda erkeklerin içerisinde kimsesiz gibi kalıyorsunuz. Ben kadınlarla birlikte olmak istiyorum. Daha güçlü oluruz birlikte diye düşünüyorum. Bu nedenden kadın muhtar adaylarımızı destekliyorum. Bana gelip danıştılar. Onlara yanlarında olduğumu söyledim. Elimden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden öneri alıyorlar. Elimden geldiğince onları doğru bir şekilde yönlendiriyorum. Kadın aday için güzel bir tanıtım çok önemli. Bize destek veriyorlar ama Konya'mız da şöyle bir şey var; bazı kesimler hala kadına destek verilmez. Kadından muhtar olmaz, günah gibi izlenimlerde, var. Biz bunları da yıkmak adına çalışıyoruz. Bir kadın anne olabildiyse bana göre her şeyi başarabilir diye düşünüyorum. İçinizde başarma azmi varsa ve buna inanıyorsanız kesinlikle başarıyorsunuz."

AFYONKARAHİSAR Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yazın 200 binleri buluyor. Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez" dedi. Afyonkarahisar'ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden Emirdağ'da, 1960'lı yıllardan itibaren yurt dışına göç başladı. Başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Emirdağlı gurbetçilerin sayısının günümüzde 200 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Emirdağlılar diğer ülkelere göre daha çok Belçika'da yaşamayı tercih ederken, bu ülkedeki Emirdağlı nüfusunun 120 bin olduğu belirtiliyor. Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanı ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor. NÜFUS 200 BİNİ BULUYOR Seneler önce çalışmak için Emirdağ'dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Emirdağlıların memlekete gelmeleriyle birlikte ilçenin 37 bin olan nüfusu, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 200 bine ulaşıyor. Emirdağ'da yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu ilçe ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlıyor. KIŞIN 19 BİN, YAZIN 200 BİN Emirdağ Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, Emirdağ'ın gurbetçi diyarı olduğunu, Avrupa'da 'Emirdağ' denildiğinde "Emirdağ mı büyüky, Türkiye mi?" esprisi yapıldığını söyledi. Başkan Kargın, "Elbette Türkiye büyük. Türkiye can, Türkiye vatan kesinlikle. Ama espri olarak bu sorulur. Emirdağ gurbetçisiyle öne çıkan bir yerleşim yeri. Köylerle birlikte 7 bin insanımızın yaşadığı ve merkezde yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı bir ilçemiz. Ama kendine özgü ağırlığı çok fazla. Yazın ise nüfusu 8 veya 10 katına çıkan bir ilçemiz. Belçika'daki gurbetçi sayımız yaklaşık 120 bin. Ciddi bir gurbetçi potansiyelimiz var. Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez. Araba parkı başta sorun olmak üzere adım atacak yer bulamazsınız. Biz bundan şikayetçi değiliz ve mutluyuz. Gurbetçimizle burada buluşmaktan ve yaşamaktan, birkaç aylığına da olsa bir arada olmaktan mutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle emeklilerin ve yaşlıların gelip yaşadığı bir Emirdağ'da kendilerini ağırlayacağız" dedi.

'GURBETÇİLERİMİZ EKONOMİNİN CAN DAMARI'

Gurbetçilerin ilçe ekonomisine katkı değil can damarı olduğunu söyleyen Başkan Kargın, "Burada ekonominin kendisi gurbetçi. Burada esnafımız velinimetinin farkında. Bütün hesaplar, yatırımlar ve planlar gurbetçinin o zamanki nüfusuna endeksli yapılıyor. Dolayısıyla o 2 ay Emirdağ esnafı için önemli bir zamandır. Gurbetçinin Emirdağ'a katkısı değil ekonomisinin belirleyicisi olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Normalde yerel idareciler kalabalık sevmez. Ama biz bu kalabalıklardan mutluyuz. Keşke daha çok gelseler. Keşke 12 ay boyunca biz iğne atsak ve yere düşmese. Biz gurbetçimizi her yönüyle seviyoruz. Sadece maddi boyutuyla bakmıyoruz. Akrabalık ilişkileri, manevi değerler ve kültürel boyutuyla yani her yönüyle biz gurbetçimizi gurbetçi diyarında ağırlamaktan çok memnunuz" diye konuştu.

'GURBETTE ÇOK SAYIDA EMİRDAĞLI MİLLETVEKİLİMİZ VAR'

Emirdağlı gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerde bakan, milletvekili, belediye başkan yardımcısı, iş insanı gibi önemli görevler üstlendiğini kaydeden Kargın, şöyle dedi:

"Yıllardır 'Emirdağlı milletvekili yok' derler. Ülke genelinde Emirdağlı yönetici ve birkaç milletvekilimiz var. Ama Afyonkarahisar'da uzun süreli milletvekili sıkıntısı çekiyoruz. Bunun açığını ise Belçika'da bakanımız ile kapatıyoruz. Belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız var. Birçok milletvekilimiz var. Büyük ölçüde siyasete el atmış ve orada kendini hissettirmiş. Emirdağlılığını gurbette de en iyi şekilde yöneticilikle göstermiş olan bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz."