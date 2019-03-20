DHA YURT BÜLTENİ -3

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İzmir, Isparta, Burdur ve Antalya'da da hissedildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK DENİZLİ/ İZMİR / ANTALYA,(DHA) ======================== Kayseri merkezli soruşturmada 36 gözaltı kararı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf, 10 Kanun Hükmünde Kararname kararı ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 4'ü emekli 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 13 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına bindirilmesi

-Diğer görüntüler Süre:2.00 Boyut:217 MB Haber -Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) ================= İnsan kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon Pakistan ve Afganistan'dan getirdikleri göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışanları taktibe alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi ortaya çıkardı. Yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla insan kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Yaklaşık 4 aylık bir teknik takipin ardından Türkiye ve İran bağlantısı belirleyen ekipler, Doğubayazıt, Erzurum ve Rize'de eş zamanlı operasyonlara imza attı. Ağrı'da 55 göçmenin bulunduğu bir evi tespit eden ekipler baskın yaptı. Polis, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 55 kaçak göçmeni, oda, salon, mutfak ve holde sıkışık bir halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatılırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 20 şüpheliden 15'i yakalandı. Adliyeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 kişinin yakalanması için araştırmalar sürüyor.

İRAN'DAKİ ŞÜPHELİ BİN DOLAR ALIYORDU

Şebeke üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, İran´daki üyenin, Afganistan ve Pakistan´dan getirdiği göçmenleri sınırdan geçirdikten sonra kişi başı bin dolar ödeme aldığı belirlendi. Şebekenin Türkiye´deki üyelerinin ise, sınırdan teslim aldıkları göçmenleri il merkezlerinde önceden ayarladıkları ve Afganistanlıların 'Kavga' veya 'Havga' olarak adlandırdığı evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, şebeke üyelerinin sınırdan kaçak geçirdikleri göçmenlerin çanta, yiyecek kutuları, ayakkabı ve terliklerinin belirli bölümlerine zula olarak tabir edilen bölmelerle uyuşturucu kaçırdıklarını da ortaya çıkardı.

4 AYDA 46 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aydan beri sürdürdükleri operasyonlarda bin 957 kaçağın taşındığı 54 araca da el koyduğu açıklandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında 4 ayda gözaltına alınan 138 kişiden 46'sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerin yakalanma görüntüleri

-Göçmenlerin yakalandığı yerler Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) =================== Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit edildi Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında; jandarma ve özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise ağaçlık alanda, kaya oyuğu ve 3 jelikan bidon içerisinde MG-3 tüfek, dizüstü bilgisayar, 6 pil, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesi

- Ele geçirilen silah

- Ele geçirilen yasam malzemeleri

- Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7,82 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Adana'da hastanede korkutan yangın (Geniş haber) Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sabah erken saatlerde teknik ofislerden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yayılmadan söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara neden oldu. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Binadan çıkan dumanlar

- Genel ve detaylar

- Hastane dış görünüm

- Hastane tabela

SÜRE: 02'07" BOYUT:235 MB Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) =============== Adana’da HDP'ye terör operasyon: 12 gözaltı (Görüntü ekiyle yeniden) ADANA’da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA

Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren ekipler, arama çalışmasına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin operasyona gitmesi

- Evin etrafında güvenliği sağlaması

- Kapıyı kırıp içeri girmesi

- Zanlıların Adli tıp birimine getirilmesi

- HDP bihasının dış görüntüsü genel ve detaylar SÜRE: 02'23" BOYUT:264 MB Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) =================== Doğu Ekspresi, atlı kızaklara ilgiyi artırdı Türkiye'nin en uzun rotalarından birinde hizmet veren Doğu Ekspresi, Doğu Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü'nde kullanılan atlı kızaklara olan talebi artırdı. Gölde hizmet veren atlı kızak sürücüleri de kızakları peş peşe bağlayıp Doğu Ekspresi görüntüsü verdi. Öndeki vagona semaver yerleştiren kızakçılar, Doğu Ekspresi ile Çıldır Gölü'nü görmeye gelenlerin sayısının arttığını kızağa da ilginin yoğun olduğunu belirtti

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan göl, 123 kilometre kare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin noktası ise 42 metre. Kışın yüzeyi buzla kaplandığı için üzerinde atlı kızaklar ile gezinti yapılan göl, buzların kırılmasıyla yapılan Eskimo usulü balıkçılık ile de dikkati çekiyor. Çevresi tamamen karla kaplı olduğu için ayrı bir güzellik sunan göl, özellikle kışın Ankara'dan Kars'a kadar uzanan Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapan Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor. Bölgede uzun yıllar ulaşım aracı olarak kullanılan atlı kızaklar ise gençlere ekmek teknesi oldu.

Bölgenin kültürünü yansıtan atlı kızakların Doğu Ekspres sayesinde işleri yüzde 25 arttığını belirten Tekin Akçay, "Atlı kızaklarımıza talep özellikle Doğu Ekspresi sayesinde arttı. Çünkü trenle Çıldır Gölü'nü görmeye gelenler atlı kızağa biniyor. Biz de yüzeyi buz tutan gölde art arda bağladığımız kızaklarla bir benzetme yaptık. Tek sıkıntımız Doğu Ekspreste sık sık yaşanan rötarlar. Bu da işlerimizi düşürüyor" diye konuştu.

Öndeki kızakta yaktığı semaverde yolculuk boyu misafirlerine çay ikramında bulunan Akçay, birkaç yıl öncesine kadar 3-5 tane olan kızak sayısının bugünlerde 30'u bulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tren gibi peşpeşe atlı kızakların geçişi

-Kızakların üzerinde bekleyen vatandaşlar

-Atlı kızaklarla turistlerin gezdirilmesi

-Atlı kızak üzerindeki semaverden detay

-Yerli turistler röp.

-Atlı kızakla dirift yapılması

-Saz çalıp türkü söyleyen turistler

-Çıldır gölüne gelen yerli turistle röp SÜRE: 05.59 BOYUT: 670 MB Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / Çıldır / ARDAHAN,(DHA) =============== 35 yaşındaki inek, şaşırtıyor Trabzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce kendilerine hediye edilen ve ‘Yadigar’ adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor.

Yomra ilçesi Özdil Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Abdurrahman Şahin çifti, 35 yıl önce kendilerine hediye edilen ve ‘Yadigar’ adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Çift, dişleri olmayan hamur ve özel yemle beslediği ineği, evlat yerine koyduklarını ve kesmeye kıyamadıklarını söylüyor. İnek, ilerlemiş yaşı nedeniyle görenleri şaşırtıyor.

'ODA BİZİM GİBİ YAŞLANDI'

Yıllardır baktıkları ineği evlatları yerine koyduklarını belirten Ayşe Şahin, “Yadigar adını verdiğimiz ineğimiz daha gözleri açılmamışken bize hediye edildi. Gözümüz gibi baktık ona. Biberonla besledik, üşümesin diye sobanın yanında uyuttuk. O da bize bunun karşılığında yıllardır süt verir, yavrularından faydalanırız. Yazın yaylaya çıktığımız zaman gelip yanımda oturuyor. Bana yarenlik ediyor. Çok bağlandık ona. Evladımız gibi oldu. Çok süt verdiği için kesmek istemedik. Şimdi 35 yaşına vardı. Bizim gibi o da yaşlandı. Ağzında dişleri yok. Damağı ile yiyor, ya da hamur yapıp yediriyorum. İneğimden ayrılamam. Bu saatten sonra kesemem de. Bütün köy onun sütünü içti. Gelenler köyde onu da ziyaret edier" dedi.

‘İNEĞİN YAŞINI DUYAN ŞAŞIRIYOR’

İneğin yaşının şaşkınlık yarattığını anlatan Abdurrahman Şahin de, “Bunu kesecektim. Ama hanım bırakmadı. 35 yıldır bakıyoruz. İnsanlar ineğin yaşını duyunca çok şaşırıyorlar. Gelip ineği ziyaret ediyorlar. Yadigar’a baksın diye bir veteriner getirdik. O da ‘bunu ve buzağılarını kesmeyin sakın’ dedi. Bizde besliyoruz" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, bölgede ineklerin ömrünün ortalama 15 yıl olarak bilindiğini, 35 yıldır yaşayan ineğe sık rastlanılmadığını belirtti.