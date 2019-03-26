DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SUNİ TENEFFÜS YAPTIĞI KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜ RİZE’de yemek yediği sırada aniden fenalaşan köpek, yoldan geçen Ömer Yılmaz'ın kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndü. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için verilen mücadele anlarına ait görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı. Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpeği için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes almayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek ayılarak kendine geldi.

Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Köpeğe yapılan müdahale anları

Köpeğin hayata dönmesi Haber-Kamera: RİZE-DHA ================================================== 2)BURSA'DA AŞIRI SÜRAT ÖLÜM GETİRDİ Bursa'da aşırı süratli olduğu belirtilen Abdülmuttalip Altın'ın (28) kullandığı otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada Abdülmuttalip Altın olay yerine hayatını kaybetti. Polis ekipleri, inceleme yaparken okula giden öğrenciler merakla olayı izledikleri görüldü. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesi Necdet Coşkunüzer Orta Okulu'nun önünde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden İstanbul Caddesi yönüne doğru giden 16 MCL 50 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülmuttalip Altın (28), iddiaya göre viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Altın'ın olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Abdülmuttalip Altın'ın cesedi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bu arada savcılık kaza ile ilgili inceleme yaparken okula gelen öğrencilerin merakla olayı izledikleri görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Öğrencilerin meraklı gözlerle olayı izlemesi

-Detaylar Süre: 01.47 Boyut: 201 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) 3)MİT'İN ADINI KULLANAN DOLANDIRICIYA TUTUKLAMA ADANA'da, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevlisi olarak tanıtıp, Esma İ. (65) ve Muzaffer İ. (70) çiftini 65 bin liralık altınlarını alarak, dolandıran Muzaffer A. (31), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla Cumali İ.'yi arayan Muzaffer A., kendisini "MİT Başkanlığı görevlisiyim" diye tanıttıktan sonra gizli soruşturma yürütüldüğü ve kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin elinde olduğu yalanını söyleyip, evden çıkmasını istedi. Cumali İ. evden ayrılınca Muzaffer A., bu kez Esma İ.'yi telefonla arayarak, "Kocan şu anda emniyette, sorguda. Evde ne kadar altın ve para varsa bize vereceksin. Parmak izi incelemesi yapıp, size tekrar vereceğiz" dedi. Panikleyen Esma İ., evdeki 65 bin liralık altınları poşete koyarak, kendisine söylenilen yere götürüp, bekleyen kişiye verdi. Bir süre sonra eve gelen Cumali İ., telefonda kendisine söylenilenleri eşine anlatınca Esma İ. de altınları poşet içinde, sokağın köşesinde birine verdiğini söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan çift, polise giderek, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasının 50 saatlik kaydını izleyerek, dolandırıcının taksiyle sokağın başına geldiğini, altın dolu poşeti aldıktan sonra tekrar aynı taksiye binip, uzaklaştığını gördü. Taksinin plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede de dolandırıcı Muzaffer A.'nın adresini tespit etti. Muzaffer A., oturduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Muzaffer A., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının Adli Tıp birimine getirilmesi SÜRE:00'40" BOYUT:74,3 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ================================================== 4)ÇANAKKALE'DE FUHUŞ OPERASYONUNA 2 GÖZALTI ÇANAKKALE'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada ekipler yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran 'Haydar' kod isimli H.A. ile 'Lika' kod isimli kadın L.G.'yi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 yabancı uyruklu kadın ise polis tarafından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A. ve L.G. ise adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-Çanakkale İl Enmiyet Müdürlüğünden görüntü.

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================================================== 5)PEDAGOGDAN AİLELERE 'MOMO' UYARISI UZMAN Pedagog İshak Orhan, son dönemde cep telefonlarına gelen ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen 'Momo' oyununun çocuklara korku saldığını söyledi. Oyunun çocuklarda davranış bozukluğu ve çeşitli tikler oluşmasına sebep olduğunu da belirten Orhan, "Momo karakteri çocukların beyinlerinde ciddi bir deformasyon oluştuyor. Bu karakterleri gördüklerini andan itibaren 'gece terörü' dediğimiz 5 dakikadan 30 dakikaya kadar süren kendini kaybetmiş şekilde bağırma gibi durumlarla karşılaşılıyor. "dedi.

Uzman Pedagog İshak Orhan, çocuklar ve ailelerine bilgisayar oyunları konusunda uyarılarda bulundu. Daha önce 'Mavi Balina' adlı oyun olduğunu şimdi ise 'Momo' oyunun çocuklar için tehlikeli olduğunu ifade eden Orhan, şunları söyledi:

"Bir süre önce 'Mavi balina' tehlikesi vardı. Çocuklarımız bu oyunun etkisi altında kalarak intiharlara kadar giden davranışlar içerisine girdiler. Şimdi de 'Momo' tehlikesi ortaya çıktı. Ailelerin çocuklar telefonlarla neler yapıyor mutlaka bilmeleri lazım. Momo'da çocukların telefonlarına gönderiliyor. Son dönemde ise videoların arasına konulmaya başlandı. Çocukların ergenlik dönemlerinden faydalanıyorlar. Ergenlik döneminde çocukların ergenlik hormonları salgılanırken maalesef akıl hormonları duruyor. Bu kişiler bu durumu iyi biliyor. Çocukların beyinlerine korku salmak istiyorlar."

BEYİNLERİNDE DEFERMASYONA NEDEN OLUYOR

Bu tür oyunların çocukların beyinlerinde deformasyona sebep olduğuna dikkat çeken Orhan, "Çocuklar meraklı şekilde birbirlerine 'Momo' karakterini anlatıyorlar. Momo karakteri çocukların beyinlerinde ciddi bir deformasyon, korku ve gece terörü oluşturuyor. Çocuklar bu karakteri gördükleri andan itibaren 'Gece terörü' dediğimiz 5 dakikadan 30 dakikaya kadar süren kendini kaybetmiş şekilde bağırma gibi durumlarla karşılaşılıyor. Öncelikle çocukların anne-babaları ve öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmeleri lazım. Çocukların bu karakterlerden etkilenmemeleri için çocukların kullandığı tablet ve cep telefonlarının kısıtlanması lazım. Çocuklar sussun diye çocukların ellerine verilen telefonlar çocukları bağımlı hale getiriyor." dedi.

ÇOCUKLARDA ÇEŞİTLİ TİKLER OLUŞUYOR

Bu karakterden korkan çocuklarda çeşitli tikler oluştuğunu ifade eden Orhan, " Çocukları bu karakteri izleyen bir anne baba çocuklarını anlamaları gerekiyor. Bunu izledikten sonra çocuklar evin içerisinde tek başına tuvalete bile gitmeye korkuyorlar. Tuvalete anne ve babalarıyla gidiyorlar. Evdeki tüm ışıkların açık olmasını istiyorlar. Öyle bir karakterin kendilerini izlediklerini ve kendilerine zarar vereceklerini düşünüyorlar. Alt ıslatmalar, tırnak yemeler, çeşitli tikler oluşuyor. Kendilerine hakim olamıyorlar. Anne ve babaların yanlarında dolaşıp onların bacaklarına sarılıyorlar. Korku içinde yaşıyorlar. Anne babalar onları anlamalı, onlarla birlikte hareket etmeleri lazım. Tabi yavrum, haklısın, korkuyorsun korkacak bir şey yok dememeliler. Çocuk için bu çok önemli. Bu karakter çocuklar için gerçekten korkutucu bir şey. Korkacak bir şey yok yerine; doğrudur korkuyorsun, ben senin yanındayım yavrum, diyerek çocukla düzenli olarak ilgilenmeliler. Bu şekilde düzenli ilgilenirlerse 2 ay içinde çocukların bu hallerinin geçeceğine inanıyorum. "diye konuştu.