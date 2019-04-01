DHA YURT BÜLTENİ -3

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Antalya'ya döndü. Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde, beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından Baykal, fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen yıl 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Deniz Baykal, bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Saat 10.35'te Antalya Havalimanı'na inen Baykal'ı, yakın arkadaşları karşıladı. Baykal, ardından ambulansla kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı köyündeki evine geçti. Deniz Baykal'ın istirahat edeceği bu evde, yaklaşık 2 ay boyunca düzenleme yapıldı.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) -

2)HOPA'DA ÇÖKEN TÜNEL İÇİN ÖZEL DAĞCILAR BEKLENİYOR

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, meydana gelen göçük nedeniyle kaya kütleleri dolması sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde, başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, tünelin üst kısmındaki riskli kayalar, dağcılardan oluşturulan özel ekiplerce aşağı düşürülerek yamaç temizlenecek.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar ise dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi.

ÖZEL DAĞCILAR KAYALARI TEMİZLEYECEK

Ulaşımının denize paralel uzanan sahil yolunda, tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekipler sabah saatlerinde yıkıntının kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, yamaçta riski kayaların bulunduğu ve olası yeni bir çökme ihtimali üzerine çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tünelin üst kısmında bulunan riski kayalar, dağcılardan oluşturulan özel ekipler tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından aşağı düşürülerek yamacın temizleme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Çalışmaların etaplar halinde sürmesi beklenirken, göçük oluşan tünelin iç kısmı da mercek altına alınıp, kontroller yapılacak.

Öte yandan, gün ağrınca ortaya çıkan tünel ve çevresindeki göçüğün boyutu, drone ile havadan görüntülendi.