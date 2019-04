DHA YURT BÜLTENİ -3

Mersin'de, 40 yıldır 'tırnakçılık' yöntemi ile dolandırıcılık yaptığını ve birçok kez yakalandığını itiraf eden Ahmet.K. (59) tutuklandı. Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından işyeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen işyeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' ismi verilen yöntemle dolandırıldığını anladı. İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti. "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 senedir yapıyorum kardeşim" dedi. Şüpheli, 'Birgün yakalanacağınızı düşünmediniz mi sorusunu da, "Her zaman yakalanıyorum kardeşim" şeklinde yanıtladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

---------------

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Zanlının emniyetten çıkarılıp araca bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 02'55" BOYUT: 317 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

=====================

Yangınla hayalleri de kül oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuşdil ailesinin evi elektrik kontağı sonucu yanarken, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in (29) çeyizi de yandı.

Dün, Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Ahmet Kuşdil’e ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in çeyizi de kül oldu. Ayşe Kuşdil yangının mutfakta başladığını belirterek, "Gece yarısı sabaha karşı yatıyordum. Abimin yanıyor diye bağırmasıyla kalktık. Dumandan birbirimizi göremiyorduk. Baktım mutfak yanıyor. Kapıyı açarak dışarı çıkmaya başladık. Yangınla beraber çeyizimin tamamı da yandı. Yakında evleneceğim ama maalesef her şeyim gitti. Hayallerim de gitti. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Her şeyimiz yandı. Çok kötü durumdayız, mahvolduk" dedi.

Anne Fatma Kuşdil ise, "Evimiz sabaha karşı yandı, her şeyimiz yandı. Çocuklarımla canımızı zor kurtardık. Kızımın da çeyizi vardı, onların hepsi yandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şeyimiz

kalmadı. Canımızı zor kurtardık, ama başka hiçbir şey kurtaramadık. Buzdolabı yandı, çamaşır makinesi yandı, tabak çanakların hepsi yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık." diye konuştu.