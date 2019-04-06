DHA YURT BÜLTENİ -3

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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- Konvoydan görüntü

- Konvoydaki araçlar siren çalarak gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 307 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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Derya'nın okula gitme hayali gerçekleşti

DÜZCE'de, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan Derya Sevgeç'in (35) okula gitme hayali gerçekleşti. Derya Sevgeç'in bir günlüğüne de olsa lisede Almanca ve İngilizce derslerine girmesi sağlanarak, karne verildi.

Düzce Sevdalıları Platformu, Çerkez Taşköprü Köyü'nde oturan ve 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Derya Sevgeç'in hayalini gerçekleştirdi. Hayatında hiç okula gitmeyen Derya Sevgeç, platform üyelerine okula gitmek istediğini söyledi. Platform üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile görüşerek genç kız için Farabi Anadolu Lisesi'ndeki İngilizce ve Almanca derslerine girmesi için izin aldı. Derya Sevgeç her iki derse girmek için okula gitti. İlk olarak genç kıza okulun formalarından verildi. Zilin çalması ile İngilizce dersine giren Derya Sevgeç, kendisinin de ismi okunarak yoklama yapıldı. Ders arasında kantinden alışveriş yapan Derya Sevgeç, tüm günü okulda geçirdi. Derslerin sonunda ise Derya Sevgeç'e karne ve takdir belgesi verildi.

Temsili karne törenin sırasında öğretmenleri Derya Sevgeç'in yakasına Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takınca sınıfa hitaben, "Atatürk size okuyun dedi" diye seslendi. Derya Sevgeç'in sınıfa seslenmesinin ardından öğretmenleri gözyaşlarını tutamayarak 10. Yıl Marşını söyledi.

Okulda çok mutlu olduğunu söyleyen Derya Sevgeç, "Çok mutluyum. Almanca ve İngilizce derslerine girdim. Bu benim en büyük hayalimdi. Birde evim olmasını istiyorum. Bana ait bir ev olsun diye uğraştım ama olmuyor. Hep önüme engeller çıkıyor. Artık çok yoruldum. Burada okumak isterdim" dedi.

Düzce Sevdalıları Platformu Başkanı Raşit Kurt, "Kızımızın bizden isteği vardı. Hayatında hiç okula gitmemişti. Bizde hayalleri gerçek olsun, kızımız okula gitsin ve 1 günde olsun mutlu olsun istedik. Sağ olsun İl Milli Eğitim müdürümüz, okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz yardımcı olsunlar" dedi.

Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, Derya Sevgeç'in kendilerine çok şey öğrettiğini belirterek,"Derya bize çok şey öğretti. Hayalin gücünü öğretti. Her şey hayalle başlıyor. Derya bugün bize öğrenci olmayı, umutlu olmayı, hayal ettiğimizde nelerle karşılaşacağımızı öğretti. Verdiği mesajlar gerçekten ders kitaplarımızı destekler mahiyette, değerler eğitimine bugün çok büyük bir katkı sağladı. Bu anlamda bu olaya ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.