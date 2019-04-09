DHA YURT BÜLTENİ-3

1)29 İLDE FETÖ OPERASYONU: 80 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY 'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için bu sabah 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mensuplarına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu ' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA) ================================ 2)ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 59 ESKİ POLİSE GÖZALTI KARARI ADANA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi Süre: 01'28" Boyut: 165 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ========================================== (YENİDEN)

3)TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 5 YARALI DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralananlara ise müdahalede bulunuldu

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.

GAZİANTEP'DEN İSTANBUL'A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep'den İstanbul'a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR'ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazadan ilk görüntüler

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-Yaralılar

-Polisin güvenlik önlemleri

-Araçlardan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin ilk yardım çalışmaları

-İtfaiyenin çalışmaları ve sıkışanların kurtarılması

-Vatandaşların cep telefonları ile ışık tutması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

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Cesetlerin araçtan çıkarılması

Cesetlerin ceset torbasında yol kenarında görüntüsü

Kaza yapan minibüsün TIR'ın altından çıkarılması

Kaza yapan minibüsün görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) ============================================ 4)ÇANAKKALE'DE 123 KAÇAK YAKALANDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 1'i İran, 122'si Afganistan uyruklu 123 kaçak, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilk olarak saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında lastik bot içinde 1'i İran, 28'i Afganistan uyruklu 29 kaçağı yakaladı. Saat 05.30'da Sivriceburnu açıklarında düzenlenen operasyonda ise Afganistan uyruklu 29 kaçak yakaladı. Ekiplerin son operasyonu ise, saat 07.00 sıralarında İğdeliburun açıklarında gerçekleştirdi. Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı. düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplamda 103 kaçak yakalandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından da yine Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 20 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 1'i İran, 122'si Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 123 kaçak, Sahil Güvenlik Karakolu'nda ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile getirilmesinden görüntü.

-Kaçakların sahil güvenlik botundan indirilmesinden görüntü.

-Kaçakların sahil güvenlik karakolundaki görüntüsü Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ============================================ 5)50 YILDIR KESMEDİĞİ BIYAKLARI 1,5 METREYİ GEÇTİ ERZURUM'un Horasan ilçesinde 50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Türkiye Bıyık Şampiyonlarından "Horasanlı Pala" lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.

Horasan ilçesinde adını taşıyan oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de büyük ilgi görüyor. 25 yaşından beri bıyıklarını hiç kesmeyerek, düzenli bakımını yapan Horasanlı Pala Kırbaç, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini söyledi. Rahmetli eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için kendisine bu konuda çok büyük destek verdiğini söyleyen Kırbaç şunları söyledi:

"Bıyıklarımın kuvvetinin, görkeminin ve canlılığının sürmesi için hep Allahıma dua ettim. Rahmetli eşim de bıyıklarıma olan sevgimi bildiği için bana bu konuda çok büyük destek oluyor bakımında yardım ediyordu. Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı, bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlarda var kendimin hazırladığı, onun sırrını kimseye vermem çünkü rakiplerim var. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim. Çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü odum. Herkes bana ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İşyerim hemen anayol üzerinde Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım."