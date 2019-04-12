DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HEYELAN, YÖRE SAKİNLERİNİ SUSUZ BIRAKTI Muş'ta yaşanan heyelan sebebiyle içme suyu şebekesinde hasar oluştu. Boruların tahrip olması sebebiyle Konukbekler Beldesi'ndeki 2 mahalle ile Savaşçılar köyü susuz kaldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karlar, Konukbekler Beldesi ve çevresinde heyelana yol açtı. Yaklaşık 2 haftadır arazide yaşanan toprak kayması sebebiyle içme suyu şebekesi tahrip oldu. Boruları kırılan şebeke sebebiyle Konukbekler Beldesi'ndeki 2 mahalle ile Savaşçılar köyü susuz kaldı. Savaşçılar Köyü Muhtarı Abdurrahman Bilici, heyelan sebebiyle bir evde de çatlaklar oluştuğunu söyledi. Evlerinin duvarı çatlayan Seher Dönmez, korktukları için evlerinde duramadıklarını, komşularında kaldıklarını söyledi.

Konukbekler Beldesi Belediye Başkanı Bahri Atik, heyelandan dolayı içme suyu borularının kırıldığını söyledi. Belde ve mahallelerde su ihtiyacının sondaj kuyusundan sağlandığını belirten Başkan Atik, su sıkıntısını çözmek için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Görüntü Dökümü:

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-Köyde meydana gelen heyelandan detaylar

-Heyelan sonucu tahrip olan yollar, kırılan içme suyu borular,

-Menfezlerin kırılmasından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) =============================================== 2)POLİS ŞÜPHELENDİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ Adana'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği, kaçınca da kovaladığı Recep O.'nun (19), yol kenarına attığı güçlendirilmiş el yapımı patlayıcıyla Polis Haftası etkinliklerinde eylem yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kuruluş etkinlikleri öncesi kent genelinde güvenlik önlemi alan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçarken, elinde bulunan cismi, yol kenarına attı. Ekipler ise kovlamaca sonucu Recep O.'yu yakaladı.

NİTROSELÜLOZ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ

Olayın ardından polis, şüphelinin attığı yuvarlak metal parçanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. El yapımı patlayıcı olduğu saptanan parçanın içinde ise demir çivi, bilye, barut, bomba yapımında kullanılan patlamayı ve basınç şiddetini güçlendiren nitroselüloz olduğunu ortaya çıktı.Emniyete götürülen şüpheli Recep O. ise patlayıcının kendisine ait olmadığını söyledi. Recep O.'nun parmak izi, parçanın üzerinde çıktı. Recep O.'nun ayrıca terör örgütü PKK'nın sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Recep O.'nun Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kuruluş etkinlikleri öncesi kentte devriye gezen polislere eylem yapmaya hazırlandığı da belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Patlayıcının fotoğrafları Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA) 3)3 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ SALDIRIDAN YARALI KURTULAN ANNE: O CANİ BULUNSUN ADANA'da boşanma davası açan eşiyle konuşma bahanesiyle geldiği kayınvalidesinin evinde çifte tabancasıyla eşi Ayla Öneker (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ile baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürdükten sonra kaçan Mehmet Öneker'i (45) arama çalışmaları sürüyor. Saldırıda 3 çocuğunu kaybeden, ayağına kurşun isabet eden, 2 gün sonra da kalp krizi geçiren kayınvalide Hacer İrketi (73), "O cani bulunsun, gözüm açık gitmek istemiyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 7 Nisan'da saat 22.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve plastik malzeme üreticisi olan Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. İddiaya göre, eve girip belindeki 2 tabancayı çeken Mehmet Öneker, eşi Ayla Öneker'i, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi'yi ve baldızı Reyhan İrketi'yi vurarak öldürdü. Kayınvalidesi Hacer İrketi'yi ise bacağından yaralayan Mehmet Öneker olay sonrası kayıplara karıştı.

'BENİ VUR, ÇOCUKLARIMI VURMA' Olayda 3 çocuğunu kaybeden ve ayağına kurşun isabet eden Hacer İrketi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine getirilen Hacer İrketi, çocuklarının acısına daha fazla dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Hacir İrketi, tek isteğinin biran önce katil zanlısı damadının yakalanıp adalete telim edilmesi olduğunu söyledi. Olay gününü anlatırken gözyaşlarına boğulan İrketi, "Kapı çaldı bu geldi. Oğlum elindeki silahı görünce sakin olmasını söyledi. Ama dinlemedi. Çocuklarıma silahı doğrulttu. Ben önlerine atladım. 'Beni vur onları vurma' dedim. Benim ayağıma ateş etti. Sonra oğluma ateş etti. Döndü kızıma ateş etti. Sonra bekar kızımı vurdu. Koyun gibi yerlere yattı yavrularım" dedi. Katil zanlısının adalet önünde hesap vermesini isteyen Hacer İrketi, "Polis ona her yerde arıyor. Bize çok yardımcı oluyorlar. Ama katilin bir an önce bulunmasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Ben öleceğim. Kalp krizi geçirdim. Kurban olduğum devletim çocuklarımın katilini bulun. Evimin içi kan gölü oldu ve o kaçtı. Ben bu acıyı çekemiyorum. Yalvarıyorum size. Gözüm açık gitmeden bu ağır bir ceza alsın" diye gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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- Hacer İrketi'den detay görüntüler

- Hacer İrketi ile röp.

- Alçılı ayağından detay

- Yakınları ile görüntüsü

- Cenaze çadırından görüntü Haber:Can ÇELİK-Kamera: Mislina ERGÖREN/ADANA,(DHA) ======================================================== 4)EŞİNE KIZIP EVİNİ ATEŞE VERDİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşinin çocukları da alıp evi terk etmesine sinirlenen E.Ç.(42), evi ateşe verdi. Komşuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay gece saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.Ç., gece eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Eşinin 2 çocuğunu alarak evden gitmesine sinirlenen E.Ç., yaşadığı daireyi ateşe vererek evden ayrıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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Binanın bulunduğu sokaktaki itfaiye ekiplerinin çalışması

Ambulans ve polis araçlarından görüntü

Yangının ardından evin içerisi

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA) ================================================== 5)MUHTAR, KOLTUK YERİNE YER MİNDERİNE OTURDU ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'nin yeni muhtarı Hülya Bozkurt (38), mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gidince şok yaşadı. Tebligatları bir koli içinde bulan Bozkurt, tavandaki lambaları sökülen, hiçbir eşyanın bulunmadığı binaya evinden yer minderi ve bilgisayarını getirip görevine başladı. Salı günü mazbatasını aldıktan sonra göreve başlamak için dün muhtarlık binasına giden Hülya Bozkurt, yaşadığı şoku "Boş bir muhtarlığa kilit çevirdim" sözleriyle aktardı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde bomboş bir binayla karşılaştığını anlatan Bozkurt, "İçeride hiçbir eşya yoktu. Bomboştu. Ama sonuçta vatandaşın işleminin yarım kalmaması gerekiyordu. Vatandaşlar tebligat soruyordu ben de kendimce önlem aldım. Evimden yer minderimi getirdim, orada oturarak çalışmaya başladım. Gelen vatandaşlara böyle yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'KEŞKE DAHA GÜZEL BİR DEVİR TESLİM OLSAYDI'

Mahallenin eski muhtarının binadaki tüm tefrişatı kendisinin karşıladığı gerekçesiyle muhtarlığı kaybedince eşyaları da götürmeyi tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, bu tavrın kendisini çok üzdüğünü kaydetti. Bozkurt, "Keşke daha güzel bir devir teslim olsaydı. Çünkü kendisi 5 yıldır muhtarlık yapan bir ağabeyimizdi. Tecrübelerinden faydalanmak isterdim. Üzüldüm. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.

KONYAALTI BELEDİYESİ DÜZENLEYECEK

Konuyu Konyaaltı Belediyesi'ne aktardıklarını sözlerine ekleyen Hülya Bozkurt, "Konyaaltı Belediyesi sağolsun, buranın düzenlemesini yapacak. Ama düzenleme yapılana kadar, dediğim gibi vatandaşa hizmet için geldik. Ben kendi önlemimi aldım. Bir koliye bırakılmış tebligatları düzene koyuyorum. Gelen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ, HİÇ HOŞ DEĞİL'

Mahalle sakinlerinden Nilgün Akay, muhtar Bozkurt'un karşılaştığı bu durumu eleştirerek, "Bu hiç hoş değil. Gerçekten çok üzüldüm. Muhtarlık böyle bırakılır mı? Evraklar yerde, içerde bir şey yok. Biz arkadaşımla yeni muhtarıma hayırlı olsun diye uğramıştık ama hayal kırıklığına uğradık. Ne diyebilirim ki başka" ifadelerini kullandı.

Hülya Bozkurt, seçim çalışmasına çok önceden başlayan başka bir kadın adayın kalp krizi geçirmesiyle aday olmaya karar vermişti.

Görüntü Dökümü

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Kadın muhtar muhtarlığın kapısını açarken görüntüsü

Boş muhtarlıktan görüntü

cep telefonu görüntüsü

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Muhtarlık dış plan görüntü

Muhtar Hülya Bozkurt yer minderinde çalışırken görüntüsü

RÖP 1 : Hülya Bozkurt ( Muhtar )

Boşaltılan muhtarlıktan görüntü

Vatandaşlarla sohbet ederken

RÖP 2 : Nilgün Akay ( Vatandaş )

Detaylar

483 MB -- 04.22 // HD Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============================================ 6)ZONGULDAK'TA FETÖ SORUŞTURMASINDA 23 KİŞİ ADLİYEDE Zonguldak merkezli, 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilere yönelik Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçen Salı günü operasyon düzenlendi. Zonguldak ile Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabahın erken saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Adliyeden detaylar HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ==================================== 7)TRENİN ÖNÜNE ATLAYAN GENÇ ÖLDÜ ADANA'da yolcu treninin önüne atlayan Özkan S. (25), yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavi gören ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Özkan S., ellerini havaya kaldırarak Adana-Mersin yönüne giden trenin önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle raylar altında kalan Özkan S. hayatını kaybetti. Özkan S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Tren raylarındak ceset

- Olay yerindeki polis ekipleri

- Olayı izleyen kalabalık

- Cenaze aracının gelişi Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ==================================== 7)VAN'DA MENFEZ İÇİNDE 127 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ Van'ın İpekyolu ilçesinde arama yapan polis ekipleri, menfez içerisine gizlenmiş 6 poşette 127 kilo 898 gram eroin ele geçirdi. Polis, eroinin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Karagündüz ve Ilıkaynak mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerindeki menfezde arama yaptı. Aramalarda, bir menfez içerisine gizlenmiş 6 poşet içerisinde, 125 paket halinde 127 kilo 898 gram eroin ele geçirildi. Polis, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.