DHA YURT BÜLTENİ -3

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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

  Üst geçit 'yorucu' diye tel bariyerleri kırıp yaya geçidi açtılar Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı yere yapılan üst geçidin altındaki tel bariyerler, üniversite öğrencileri tarafından kırılarak yaya geçidi olarak kullanılıyor.

Üst geçit 'yorucu' diye tel bariyerleri kırıp yaya geçidi açtılar

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı yere yapılan üst geçidin altındaki tel bariyerler, üniversite öğrencileri tarafından kırılarak yaya geçidi olarak kullanılıyor. Öğrencilerin üst geçidi kullanmama gerekçesi ise 'yorucu' olması.
AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, geçen 14 Kasım günü üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından üniversite öğrencilerinin yoğun isteği üzerine Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, şubat ayında faaliyete geçti.
Öğrenciler, uzun mesafe ve yokuş olması nedeniyle üniversite yerleşkesine daha kısa sürede ulaşmak için üst geçidin altındaki tel bariyerleri kırıp, buradan geçmeye başladı. Üniversite öğrencileri tel bariyerleri kırdıkları noktadan karşıya geçmek için 50-60 adım, üst geçidi kullandıklarında ise 400-450 adım yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.
Sosyal medya hesaplarından üst geçidin uzunluğunu eleştiren pek çok öğrenci, sırat köprüsü benzetmesi yaptı.
'YENİ ÜST GEÇİTTE NEFESSİZ KALIYORUM'
Yeni üst geçidin aşırı yorucu olduğunu ve yokuşlarda nefessiz kaldığını belirten AÜ öğrencisi Çağrı Uzun, "Öğrencilerin bariyerleri kırması iyi bir şey değil tabii ki, tehlikeyi göze alıyorlar ama onlara ve bana da hak vermeleri lazım. Daha güzel tasarlanabilirdi bu üst geçit. Yokuşlar çok fazla bir kere. Genç insanlarız, spor olsun diye böyle bir şey düşündülerse bilemem ama genç olsak da birtakım sağlık sorunlarımız olabilir. Yokuş çıkarken nefessiz kalıyorum. Bu yüzden bariyerleri kırdıkları o noktadan geçiş yapıyorum" açıklamasında bulundu.
'BUGÜN BAĞLARLAR, YARIN YİNE KIRILIR'
Üst geçidin yapılmasına sevindiklerini ama öğrencilerin bariyerleri kırarak kullanmaya devam etmesinden dolayı kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen kırtasiyeci Hikmet Alkaya (55), "Üst geçidin yapılması tabii ki iyi bir gelişme ama daha kısa tutulabilirdi. Biraz abartılmış, aynı labirent gibi. Trafik her zaman akıyor çünkü burada. Bugün bağlarlar, yarın yine kırılır o bariyerler. Bu yüzden bariyer konusunu kalıcı olarak çözmeleri lazım" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Üst geçitten görüntü
- Üst geçitten trafiğin akışı görüntüsü
- Kırtasiyeci Hikmet Alkaya'dan röp.
- Bariyerin kırıldığı noktadan geçen üniversite öğrencilerin görüntüsü
- Üst geçitteki yokuşlardan ve öğrencilerden görüntü
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Aslıhan Kocapınar'ın öldüğü kazadan ARŞİV görüntüler

828 MB, 04:17'

Haber-Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta Fatih E., kavga ettiği Gökhan D.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih E. ile Gökhan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih E., av tüfeğiyle Gökhan D.'ye ateş etti. Gökhan D., vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, Fatih E. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, Fatih E.'yi olay yerine yakın bir bölgede otomobilde yakalayarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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- Olay yeri
- Av tüfeği kartuşları
- Polisin inceleme yapması
- Yaralının yakınının ağlaması
- Fatih E.'nin yakalandığı otomobil
- Fatih E.'nin emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Diyarbakır'da altın yazmalı bin 100 yıllık kitap ele geçirildi

Diyabakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, bin 100 yıllık İbranice altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi. Olayla ilgiyi 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Bismil ve Ergani ilçelerinde oturan bazı kişilerin bin 100 yıllık İbranice altın yazmalı, dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ergani'de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Aramada, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan kitap da bulunarak el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü
----------
- Operasyondan görüntü
- Ele geçirilen kitap
- Kitaptaki yazılar
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- DİYARBAKIR,(DHA)

=================

Diyarbakır'da altın yazmalı 1100 yıllık kitap ele geçirildi

Diyabakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1100 yıllık, İbranice altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi. Olayla ilgiyi 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Bismil ve Ergani ilçelerinde oturan bazı kişilerin 1100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ergani'de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Aramada, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan kitap da bulunarak el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DİYARBAKIR, (DHA)-

====================

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