DHA YURT BÜLTENİ -3

Üst geçit 'yorucu' diye tel bariyerleri kırıp yaya geçidi açtılar

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı yere yapılan üst geçidin altındaki tel bariyerler, üniversite öğrencileri tarafından kırılarak yaya geçidi olarak kullanılıyor. Öğrencilerin üst geçidi kullanmama gerekçesi ise 'yorucu' olması.

AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, geçen 14 Kasım günü üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından üniversite öğrencilerinin yoğun isteği üzerine Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, şubat ayında faaliyete geçti.

Öğrenciler, uzun mesafe ve yokuş olması nedeniyle üniversite yerleşkesine daha kısa sürede ulaşmak için üst geçidin altındaki tel bariyerleri kırıp, buradan geçmeye başladı. Üniversite öğrencileri tel bariyerleri kırdıkları noktadan karşıya geçmek için 50-60 adım, üst geçidi kullandıklarında ise 400-450 adım yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal medya hesaplarından üst geçidin uzunluğunu eleştiren pek çok öğrenci, sırat köprüsü benzetmesi yaptı.

'YENİ ÜST GEÇİTTE NEFESSİZ KALIYORUM'

Yeni üst geçidin aşırı yorucu olduğunu ve yokuşlarda nefessiz kaldığını belirten AÜ öğrencisi Çağrı Uzun, "Öğrencilerin bariyerleri kırması iyi bir şey değil tabii ki, tehlikeyi göze alıyorlar ama onlara ve bana da hak vermeleri lazım. Daha güzel tasarlanabilirdi bu üst geçit. Yokuşlar çok fazla bir kere. Genç insanlarız, spor olsun diye böyle bir şey düşündülerse bilemem ama genç olsak da birtakım sağlık sorunlarımız olabilir. Yokuş çıkarken nefessiz kalıyorum. Bu yüzden bariyerleri kırdıkları o noktadan geçiş yapıyorum" açıklamasında bulundu.

'BUGÜN BAĞLARLAR, YARIN YİNE KIRILIR'

Üst geçidin yapılmasına sevindiklerini ama öğrencilerin bariyerleri kırarak kullanmaya devam etmesinden dolayı kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen kırtasiyeci Hikmet Alkaya (55), "Üst geçidin yapılması tabii ki iyi bir gelişme ama daha kısa tutulabilirdi. Biraz abartılmış, aynı labirent gibi. Trafik her zaman akıyor çünkü burada. Bugün bağlarlar, yarın yine kırılır o bariyerler. Bu yüzden bariyer konusunu kalıcı olarak çözmeleri lazım" dedi.