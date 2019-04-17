HABER

DHA YURT BÜLTENİ -3

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

  Doğu'da Nisan ortasında 'kar sürprizi' Erzurum, Kars ve Ardahan günü beyaz bir örtüyle merhaba dedi.

Doğu'da Nisan ortasında 'kar sürprizi'

Erzurum, Kars ve Ardahan günü beyaz bir örtüyle merhaba dedi. Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken, Ardahan'da vatandaşlar 17 Nisan'da yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla izledi. Kars'ta ise şiddetli yağmurun ardından yaşanan kar kısa sürede eridi.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Doğu'da kar yağışına sebep oldu. Hava sıcaklıklarının yeniden sıfırın altına düştüğü Erzurum'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği Erzurum'da belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Güne yoğun kar yağışıyla uyanan Erzurumlular, çocuklarını okula kendileri götürdü. Kar yağışı kent için trafiği de olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği bilgisini verdi.
ARDAHAN'DA KAR ŞAŞKINLIĞI
Kar yağışı Ardahan'da da etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler, beyaz örtüyü ve yağışı şaşkın gözlerle izledi. Kars'ta ise gece etkili olan şiddetli yağmur sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağıyı sebebiyle kent kısa sürede beyaza büründü. Havanın ısınması sonrası kenti kaplayan kar eridi. Vatandaşlar, Kars'ta nisan ve mayıs aylarında kar yağışının beklendiğini buna alışkın olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
(ERZURUM)
-Erzurum tabelası ve çalışan işçi
-Kent merkezinden kar yağışı ve genel görüntüler
-Tarihi Lalapaşa camii bahçesinde çalışan iş makinesi
-İşçilerin kaldırımları temizlemesi
-Kent merkezinden çeşitli bölgelerden görüntüler
-Anne ve babalarıyla okula giden çocuklar
-İş makinelerinin yolları temizlemesi
-Kent merkezinden genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

(KARS)
-Kar yağışı
Kent merkezinden detaylar
-Vatandaşlarla röp
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(ARDAHAN)
-Öğrencilerin okula gidişleri
-Kar tutan araçlardan görüntü
-Kar yağışından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)

==================

Heyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakırken, Yüksekova-Hakkari karayolu heyelan nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı.
Yüksekova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresinde bugün saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol inen tonlarca çamur karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışma sonrası yolu 3 saatte tek şeritten ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü
--------
-Heyelanın meydana geldiği bölge
-Heyelan nedeniyle kapalı olan Yüksekova -Hakkari karayolu
-Yolun açılmasını bekleyen araçlar
-Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasından detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

====================

Yüksekova'ya nisan ayında kar yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.
Yüksekova'da dün gece etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksekovalılar, sabah beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Okula ve işe gidenlerin karlı yolları geçtiği ilçede esnaf da işyerlerinin önlerinde biriken karları temizledi.
Kar kalınlığının ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, ilçe sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
-----------
-Gece yağan yağmurdan detaylar
-Sabaha doğru yağan kar yağışından detaylar
-Beyaza bürünen ilçe merkezi
-Araçların üzerinde biriken karlar
-Karda yürüyen öğrenci ve öğretmenler
-Çevdereden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

================

Uyuşturucuyu bebek beşiğinde gizlemişler

Adana'da polis, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldığı bir evde yaptığı aramada, bebek beşiği içerisine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skung' esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını yaptı. Adrese baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamayınca hassas burunlu köpekle arama yaptı. Narkotik köpeğinin, yatak odasında bulunan bebek beşiğe tepki vermesi üzerine, yaptığı detaylı aramada beşik içine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skung' esrar bulundu. Evde bulunan, Hüseyin K. (31) ve Hasan K. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklandı, Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
---------
- Narkotik köpeğinin beşiğin yanında arama yapması
- Polisin beşiğin yatağını kaldırması
- Beşiğin içindeki çantalar
- Çantanın içinden çıkan narkotik maddeler
- Ele geçirilen maddelerin fotoğrafı
- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
- Polis aracına bindirilmesi
- Polis aracının gidişi

SÜRE:02'05" BOYUT:231 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

====================

Diyarbakır'da 720 kilo esrara 3 gözaltı

Diyarbakır'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 720 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerince 15 Nisan günü Kocaköy ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta 210 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği bir diğer operasyonda ise 16 Nisan günü Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 510 kilo 100 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü
--------
- Narkotik köpeğinin araçta araması
- Araçta ele geçirilen esrar
- Evde yapılan arama
- Evde ele geçiriler esrar
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 VE 9 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

===================

Öğrenciler sahnede devleşti

Burdur'da TOBB Ortaokulu öğrencileri Turgut Özakman'ın 'Töre' adlı oyununu sahneledikleri tiyatro gösteriminde ayakta alkışlandı.
Burdur TOBB Ortaokulu öğrencileri Türkçe öğretmeni Osman Yetkin Özkan'ın yönettiği Turgut Özakman'ın yazdığı 'Töre' oyunundaki performanslarıyla sahnede devleşti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki tiyatro gösterimini Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Süleyman Çakıcı ve Hüseyin Çetinkaya, Kamu-Sen İl Başkanı Orhan Akın, Okul Müdürü Recep Nalcı ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Oyuncu kadrosunu 5, 6 ve 7'nci sınıfta okuyan öğrencilerin oluşturduğu oyun sonunda öğrenciler uzun süre alkışlandı.
Oyuna yaklaşık 4 aydır hazırlandıklarını söyleyen Osman Yetkin Özkan, "Yoğun bir çalışma sonucu seyirci karşısına çıktık. Öğrencilerim üstün bir başarı gösterdi. Emeklerimizin karşılığını aldık. Sahnede devleştiler. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
Oyun sonunda Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yönetmen Osman Yetkin Özkan'a plaket verdi.

Görüntü Dökümü
---------
- Salondan
- Oyundan
- Plaket
- Osman Yetkin Özkan ile röportaj

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Hakaretin bedeli 'eğitime katkı' olduHakaretin bedeli 'eğitime katkı' oldu
Heyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattıHeyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.