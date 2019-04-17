DHA YURT BÜLTENİ -3

Doğu'da Nisan ortasında 'kar sürprizi' Erzurum, Kars ve Ardahan günü beyaz bir örtüyle merhaba dedi. Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken, Ardahan'da vatandaşlar 17 Nisan'da yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla izledi. Kars'ta ise şiddetli yağmurun ardından yaşanan kar kısa sürede eridi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Doğu'da kar yağışına sebep oldu. Hava sıcaklıklarının yeniden sıfırın altına düştüğü Erzurum'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği Erzurum'da belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Güne yoğun kar yağışıyla uyanan Erzurumlular, çocuklarını okula kendileri götürdü. Kar yağışı kent için trafiği de olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği bilgisini verdi.

ARDAHAN'DA KAR ŞAŞKINLIĞI

Kar yağışı Ardahan'da da etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler, beyaz örtüyü ve yağışı şaşkın gözlerle izledi. Kars'ta ise gece etkili olan şiddetli yağmur sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağıyı sebebiyle kent kısa sürede beyaza büründü. Havanın ısınması sonrası kenti kaplayan kar eridi. Vatandaşlar, Kars'ta nisan ve mayıs aylarında kar yağışının beklendiğini buna alışkın olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

(ERZURUM)

-Erzurum tabelası ve çalışan işçi

-Kent merkezinden kar yağışı ve genel görüntüler

-Tarihi Lalapaşa camii bahçesinde çalışan iş makinesi

-İşçilerin kaldırımları temizlemesi

-Kent merkezinden çeşitli bölgelerden görüntüler

-Anne ve babalarıyla okula giden çocuklar

-İş makinelerinin yolları temizlemesi

-Kent merkezinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) (KARS)

-Kar yağışı

Kent merkezinden detaylar

-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) (ARDAHAN)

-Öğrencilerin okula gidişleri

-Kar tutan araçlardan görüntü

-Kar yağışından genel ve detaylar Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) ================== Heyelan, Yüksekova- Hakkari yolunu kapattı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakırken, Yüksekova-Hakkari karayolu heyelan nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı.

Yüksekova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresinde bugün saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol inen tonlarca çamur karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışma sonrası yolu 3 saatte tek şeritten ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü

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-Heyelanın meydana geldiği bölge

-Heyelan nedeniyle kapalı olan Yüksekova -Hakkari karayolu

-Yolun açılmasını bekleyen araçlar

-Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasından detaylar Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ==================== Yüksekova'ya nisan ayında kar yağdı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Yüksekova'da dün gece etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksekovalılar, sabah beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Okula ve işe gidenlerin karlı yolları geçtiği ilçede esnaf da işyerlerinin önlerinde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, ilçe sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi. Görüntü Dökümü

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-Gece yağan yağmurdan detaylar

-Sabaha doğru yağan kar yağışından detaylar

-Beyaza bürünen ilçe merkezi

-Araçların üzerinde biriken karlar

-Karda yürüyen öğrenci ve öğretmenler

-Çevdereden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ================ Uyuşturucuyu bebek beşiğinde gizlemişler Adana'da polis, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldığı bir evde yaptığı aramada, bebek beşiği içerisine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skung' esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını yaptı. Adrese baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamayınca hassas burunlu köpekle arama yaptı. Narkotik köpeğinin, yatak odasında bulunan bebek beşiğe tepki vermesi üzerine, yaptığı detaylı aramada beşik içine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skung' esrar bulundu. Evde bulunan, Hüseyin K. (31) ve Hasan K. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklandı, Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin beşiğin yanında arama yapması

- Polisin beşiğin yatağını kaldırması

- Beşiğin içindeki çantalar

- Çantanın içinden çıkan narkotik maddeler

- Ele geçirilen maddelerin fotoğrafı

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:02'05" BOYUT:231 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ==================== Diyarbakır'da 720 kilo esrara 3 gözaltı Diyarbakır'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 720 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerince 15 Nisan günü Kocaköy ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta 210 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği bir diğer operasyonda ise 16 Nisan günü Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 510 kilo 100 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin araçta araması

- Araçta ele geçirilen esrar

- Evde yapılan arama

- Evde ele geçiriler esrar

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 VE 9 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ===================