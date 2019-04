DHA YURT BÜLTENİ -3

Eski nişanlısının evinin damından atlayarak can verdi

Adana'da eski nişanlısının oturduğu apartmanın çatısından kendisini atan Sevgi Can Y.(27) yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir süre önce nişanlanan Sevgi Can Y. ve Fatih Emre A. (29) anlaşamadıkları için ayrıldı. Sevgi Can Y. bir süre sonra nişanlılık dönemlerinde ortak kullandıkları motosikleti vermek için Fatih Emre A.'yı arayıp oturduğu apartmanın önüne inmesini söyledi. Genç kız daha sonra eski nişanlısı inmeden aynı apartmanın çatısına çıktı. Aşağıya indiğinde Sevgi Can Y.'yi göremeyen Fatih Emre A., daha sonra eski nişanlısının apartmanın damına çıktığını fark edince aşağı inmesi için telefonla ikna etmeye çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalınca Fatih Emre A.apartmana girerek dama çıkmak istedi. Sevgi Can Y. ise bu sırada 10 katlı binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı. Hızla zemine çakılan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Emre A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'VURUN, BENİ DE ÖLDÜRÜN'

Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada olayı duyup gelen genç kızın annesi Fatma Y. ve yakınları Sevgi Can Y.'nin hayatını kaybettiğini görünce sinir krizi geçirdi. Anne Fatma Y., kızının cansız bedenini gördüğü sırada ağıtlar yakarak apartmanın kapısına sarılıp dakikalarca ağladı. Yerde cansız yatan kızına seslenen acılı anne, "Kızım, evladım neden yaptın bunu? Değer miydi kuzum. Sevgi gitti yetişin. Kınalı kuzum kalk oradan. Vurun, beni de öldürün. Kalk güzel kızın ne olursun" diye ağıt yaktı. Genç kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.