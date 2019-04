DHA YURT BÜLTENİ-3

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bayramı yaşattı. Milli SİHA'ların mimarı olan BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelen çocuklar, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Türkiye'nin teknoloji üreten topluma dönüşmesini hedefleyen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan Teknofest, yıl boyu süren etkinlikler kapsamında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde 'T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programında eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan 'Hayalimdeki Koltuk Buluşması', çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu. 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde öğrencilere Konya'da; Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı; İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı. MİLLİ SİHA TESİSİNİ GEZDİLER İstanbul'daki BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'ne konuk olan öğrenciler, burada BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Çocuklar, Selçuk Bayraktar'dan, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere tesisi gezdirerek, Bayraktar TB2 SİHA'ların üretim aşamalarını da anlattı. BAYRAKTAR: ONLAR SAYESİNDE ÜLKEMİZ DÜNYANIN ZİRVESİNDE YER ALACAK Çocuklara tesisi gezdiren Selçuk Bayraktar, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin amacının, toplumda dip dalgası oluşturarak, teknolojik dönüşümünü tamamlayan bir Türkiye ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Bayraktar, "En önemli hedefimiz, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Bizler Teknofest paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. HÜRKUŞ, ANKA VE ATAK'TA ÇOCUKLAR PİLOT OLDU Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde devamsızlık yapmayan ve yarışmalara katılab öğrenciler ise aileleriyle birlikte Hezarfen Havaalanı'nda 4 kişilik pervaneli uçakla İstanbul semalarına havalandı. Ayakların yerden kesildiği çok özel uçuş deneyiminde ebeveynlerin de çocukları kadar heyecanlı oldukları ve çok eğlendikleri görüldü. Ankara'da da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği HÜRKUŞ, T129 ATAK ve ANKA'yı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, ilgililerden bilgi aldı. HÜRKUŞ ve ATAK'ın pilot koltuğuna geçen çocuklar, pilot olmayı deneyimleyerek, hayallerine bir adım daha yaklaştı. ÇOCUKLAR İHA'LARI YERİNDE GÖRDÜ İstanbul Hadımköy'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esenler Dene Yap Atölye öğrencileri, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Türkiye Teknoloji Takımının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrenciler, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Gezide Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar çocuklara havacılık ile ilgili eğitim verdi. Esenler Dene Yap Atölyelerinde eğitim gören 18 ortaokul öğrencisi Baykar tesisi gezerek İHA'ların yapımını yerinde gördü.

Çocuklara Baykar tesisini gezdiren Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılık benim de çok ufak yaşlarda bir tutku olarak başladı. Ufak yaşlarda bu işe başlamak çok önemli. Dünyaca ünlü yazılım firmalarının çalışanları da bu işe küçük yaşlarda başlıyor. Burada bulunan kardeşlerimiz de bu yarışta bayrağı daha öteye taşıyacaklar. Bugün burada gençlerimizle birlikte olalım dedik. Onlar da gelsinler İHA ve SİHA'lar nasıl yapılıyor görsün istedik. Onlara bir ilham kaynağı olsun, diye düşündük. Dünyada teknoloji çok hızlı dönüşüyor. Yarının yarışlarına bu genç kardeşlerimiz şimdiden hazır olacaklar" dedi. Esenler Dene Yap Atölyesi öğrencisi olan Ali Osman Gültekin (10), "Gezi harikaydı. İnsanı çok mutlu eden büyük çalışmalar var. Biz şu an Dene Yap Atölyeleri'nde kod yazarak bu işin temellerini atıyoruz" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde market işletmecisi Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 ayrı dükkanında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Marmaris'in 4 ayrı mahallesinde marketleri bulunan evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dükkanlarının tamamında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Fiyatları 1- 3 lira arasında değişen çeşitli marka dondurmaları bugün saat 18.00'e kadar dağıtacak olan Kaplan, "Bilirsiniz ki çocuklarımız dondurmayı çok sever. 23 Nisan'da her işletmeci, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevindirmeli" dedi. Marketin müşterilerinden Demet Kurtça ise, "Allah razı olsun. Ne güzel. Keşke herkes yapabilse. Kadir kardeşimiz, duyarlı esnafımızdır" dedi. Öte yandan ücretsiz dondurmaya, çocukların ilgisi yoğun oldu. Dondurma alabilmek için çocuklar, kuyruk oluşturdu. Dondurmasına kavuşan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

7)VARTOLU ÖĞRENCİLER BLUETOOTH KONTROLLÜ ARAÇ YAPTI

Muş'un Varto ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri bluetooth kontrollü araç yaptı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki bilgisayar odasında 3 ay çalıştıklarını belirten Rümeysa Can, yarışmalara katılmak istediklerini söyledi. Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri robotik kodlama eğitimi sonrası araç yapmak için çalışmalara başladı. Varto Halk Eğitim Merkezi'ne ait bilgisayar odasında yaklaşık üç ay önce çalışmaya başlayan Rümeysa Can, İrem Tunç, Ömer Talha Yıldız, Dilara Yangın, Anıl Gencay, Barış Doğan, Mustafa Beşir Terzi, Ahmet Demir, Dera Vural, Ufuk Akçelik, Enes Karataş robotik kodlama ile bir araç yaptı. Bluetoothla kontrol edilebilen otomobili İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'ye gösteren öğrenciler, kısa bir şov yaptı. Robotik kodlama ile yapılan otomobilin gösterisini izleyen Süne, öğrencileri tebrik etti.

Öğretmen Cihat Tunç, öğrencilerin yaptıkları otomobili Van'da yapılacak 'İnovasyon ve Kariyer Fuarı'nda sergileyeceklerini belirtti. 4 vatlık bir motor bulunan aracın yan tarafında bulunan bil ile enerji aldığını belirten Tunç, bluetooth kontrolüyle sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerden Rümeysa Can, "Arkadaşlarla eğitimini gördüğümüz robotik kodlamayla bir araç yapmayı tasarladık. Yaklaşık 3 ay sürede otomobili ortaya çıkardık. Bundan sonra bu konudaki yarışmalara katılmak istiyoruz" dedi.

