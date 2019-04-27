DHA YURT BÜLTENİ -3

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle denetimde bulunuldu. 215 aracın kontrol edildiği havadan denetimde 11 araca 2 bin 613 lira trafik cezası kesildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliğinin Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmesiyle birlikte Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, İstanbul-Kocaeli arasında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yaklaşık 60 kilometresinde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gökyüzünden yolu izleyen helikopterdeki jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, yolda kenarlarında bulunan denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirdi. Yol kenarında bulunan jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri durdurarak ceza yazdı. Denetimlerde, otoyol ve şehirler arası karayollarında gözlenen sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama gibi ihlalleri yapan sürücüler cezalandırıldı. Yapılan trafik denetiminde havadan tespit edilen 11 araca 2 bin 163 lira para cezası kesilirken, 215 araç da kontrolden geçirildi.

İLK DEFA BİR OTOYOLUN DENETİMİ JANDARMAYA VERİLDİ

Düzenlenen uygulamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk alanına ilk defa bir otoyol güzergahı eklenirken, denetlemelerin artarak devam edeceği bildirildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Esenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı Kazada ölen Tuğba’nın eşi: Gözüme uyku girmiyor

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-Helikopterin havalanması

-Jandarma ekiplerinin havadan trafiği incelemesi

-Otoyol denetiminden detaylar

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =================== Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 1 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Kiremithane Mahallesi'nde, bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen narkotik köpeğiyle yaptıklara aramada 1 kilo 200 gram esrarı ele geçirdi. Evde bulunan Mustafa H. (33) sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ekipler ayrıca otogarda şüphelendikleri 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Ömer D. (29) ve Mehmet Y.'nin (21) üzerinde de 398 uyuşturucu hap bulundu.

Ömer D. ve Mehmet Y. tutuklandı Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Torbanın içindeki narkotik maddeler

- Poşetlerin içindeki narkotik maddeler

- Ele geçirilen narkotik maddelerin fotoğrafları

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ======================== Mersin'de turizmcinin umudu havalimanı Mersin'de turizm sektörü temsilcileri, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanması ile kentin turizmde söz sahibi olacağını söyledi.

Adana, Karaman, Ermenek, Niğde ve Antalya'ya kadar yaklaşık 16 bin kilometrelik yüz ölçümü ile Türkiye'nin sayılı büyük kentlerinden biri olan Mersin, aynı zamanda Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar, Selçukluların, Karamanoğulları, Ramazanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir çok yapıya da ev sahipliği yapıyor,

Masmavi deniz, altın sarı kumsalı ile Mavi Bayraklı plajları ile dikkat çeken Mersin'de, turizm sektörü temsilcileri temeli 28 Mayıs 2013'te atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bitmesini bekliyor. İklimi nedeniyle yılın 300 günün güneş gören kenttin bitki örtüsü, flora, fauna, tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistiklerin büyük ilgisini çekerken, turizmden fazla pay almaması sektör temsilcilerini de üzüyor.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Hamit İzol, kentin hem tarihi, doğası hem de denizi ile dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirerek ancak izlenen yanlış politikalar ve lobi faaliyetleri nedeni ile bugüne kadar sektörden pay almadığını söyledi. Başkan İzol, kentte çok sayıda turizm yatırım bölgesi olmasına rağmen havalimanını olmaması nedeni ile yatırımcının uzak durduğunu kaydederek, turizmcinin umudunun Çukurova Bölgesel Havalimanı'na kaldığını dile getirdi.

Başkan İzol, "Yıllar önce de Mersin'de bir havaalanı projesi vardı, o iptal edildi. O iptalden sonra Çukurova Bölgesel Havaalanı'na dönüldü. Hükümetimiz de Mersin turizmi ile ilgili çok güzel projeler üretti. Mersin turizminin tam olarak oturabilmesi için havaalanı inşaatının bitmesi, Tarsus-Kazanlı Turizm Projesi'nin hayata geçmesi ve Mersin-Antalya karayolunun biran önce biran önce bitmesi gerekiyor. Bunların hepsi de son aşamaya geldi. Karboğazı Kayak Merkezi'nin plan çalışmaları da tamamlandı. Şimdi alt yapı çalışmalarına geçilecek. Alt yapı bittikten sonra orası da turizme açılacak" dedi.

Başkan İzol, Mersin turizminin yıllarca ihmal edildiğini vurgulayarak, "Şimdi yapılan yatırımlar, işler kendini çok fazla göstermiyor. Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın bitmesi ile birlikte Mersin turizmi şahlanacaktır. Turizm yatırımcılarının hepsi havaalanı yatırımının tamamlanmasını bekliyor. Bunun yanı sıra Mersin'de ilan edilmiş durumda 8 turizm yatırım alanı bulunuyor. Ören yerleri ile ilgili olarak hükümetin çok güzel çalışmaları var. Mersin'deki ören yerlerini dünyanın hiçbir yerinde yok. Mersin müthiş zenginliği olan bir kenttir. Bütün bunlar ayağa kaldırıldığı zaman turizmde Mersin'i kimse yakalayamaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanı inşaatından drone ile çekilen görüntüler

-Havaalanı inşaatında çalışan işçiler ve iş makineleri

-Ayaş antik kentinden görüntü

-Kanlıdivane antik kentinden görüntü

-Soli Pompeipolis antik kentinden görüntü

-Mamure Kalesi'nden görüntü

-Kızkalesi'nden görüntü

-Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Hamit İzol ile röp. Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ====================== Pazar alıverişine at arabalı servis Eskişehir'in minibüsü ve dolmuşu olmayan 15 bin nüfuslu Çifteler ilçesinde, cuma günleri kurulan halk pazarına alışverişe gelenler at arabalarıyla evlerine taşınıyor. Alışveriş poşetleri ve çantalarıyla at arabasına binenler evlerine kadar götürülürken, ilçe halkı dolmuş hattı kurulmasını istiyor. Bazıları ise nostalji yaşadıklarını belirterek duruma alıştıklarını ifade ediyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde halk, şehir merkezine ve köylere minibüs olmasına rağmen ilçede merkezinde toplu taşıma sistemi olmamasından yakındı. Cuma günleri kurulan semt pazarına gelenler ise evlerine at arabasıyla dönüyor. Pazarın arkasında belediyeye kayıtlı 11 at arabası duraklarında beklerken, pazardan çıkanlar alışveriş poşetlerini yükledikleri at arabasıyla evlerine kadar bırakılıyor. Çiftelerde oturan Suzan Arda (30), ilçede minibüs hattı olmadığını ve at arabasına binmek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediyeden ilçe merkezi için minibüs yada dolmuş sistemi kurulmasını isteyen Arda, "Pazardan çıkınca at arabasıyla gitmek zorundayız. Bizim için çok büyük sıkıntı. Diğer at arabası 10 lira istedi ama o kadar paramız kalmadı, 5 liraya anlaştık onunla gideceğiz. Zor oluyor ama en kötü ihtimalle at arabasıyla gidiyoruz. İlçenin gelişmesini bekliyoruz, sadece at arabası var mecburen bununla gidiyoruzö dedi.

AT ARABASININDA OTURMA DÜZENİ VAR

İlçede 30 yıldır at arabacılığı yapan Yusuf Akpınar (54) ise cuma günleri insanları evlerine taşıdıklarını, diğer zamanlar ise yük ve eşya taşıdıklarını belirterek, "30 senedir at arabacılığı yapıyorum. Cuma günleri pazarcıları, pazara geleleri taşıyoruz. Diğer günler yük taşıyoruz. Genelde kadınlar geliyor pazardan sonra onları eve götürüyoruz. At arabasına ortalama 4-5 kişi bindiriyoruz. Alışverişten gelenlerin çantalarını at arabasının ortasına koyarak dengeliyoruz. Genellikle kadınlar biniyor. Pazardan çıkanları da evlerine kadar 5 liraya götürüyoruz. Birini özel olarak tek bırakırsak 10 lira alıyoruz. Biz de böyle hizmet veriyoruzö dedi.

At arabacısı Muhammer Kızıldağ (54) da sadece semt pazarı kurulduğunda insan taşıdıklarını belirterek, "Normalde yük ve eşya taşıyoruz. Pazar kurulduğunda da pazara gelenleri taşıyoruz. İlçede belediyeye kayıtlı 11 tane plakalı at arabası var. Minibüsler olmadığı için insanları evlerine at arabasıyla götürüyoruzö şeklinde konuştu. Dudu Kaya (63) ise "Pazar alışverişini yaptık ama dolmuş yok ilçede. Ben seviyorum at arabasıyla gitmeyi, 5-10 dakikada evde oluyoruz. Bizim için nostalji oluyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pazar arkasında bekleyen at arabaları

-At arabasında binenlerle röp.

-At arabacılarla röp.

-Semt pazarından görüntüler

-Alışveriş yapan kadınlar

-Çantalarıyla at arabasına gelenler

-At arabasıyla götürülenler

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================== TIR’ın tekerlerinden 1500 paket sigara çıktı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, jandarmanın takibe alarak durdurduğu TIR’ın tekerlerinin içine gizlenen 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam takibe aldığı TIR’ı Karamürsel’de durdurdu. TIR’ın içerisinde arama yapan ekipler, TIR’ın tekerlerini de kontrol etti. TIR’ın tekerleri sökülürken içerisinden 1500 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Sigaralara el konulurken, TIR sürücüsü S.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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TIR'ın tekerlerinin sökülmesi

Sigara paketlerinin çıkarılması Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)

=================== Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, can yeleği giyen askerlerin olduğu görüldü. Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================ Kömürlüğü kütüphaneye dönüştürdü Antalya'da oturan emekli Veli Koç (59), oturduğu apartmanın kömürlüğünü kütüphaneye çevirdi. Koç, bu projenin herkese örnek olmasını, her 3-4 mahalleye bir butik kütüphane yapılmasını istediğini söyledi.

Emekli turizmci Veli Koç, Konyaaltı ilçesinde Toros Mahallesi 5 Yıldız Sitesi Yasemin Apartmanı'nda oturuyor. Sitenin kullanılmayan kömürlüğünü kiralayıp kendi emeğiyle kütüphaneye çeviren Koç, her sabah 09.00'dan saat 16.00'ya kadar gönüllü çalışarak vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KİTAP BAĞIŞI

Yaklaşık 10 ay önce açtığı 'Toros Mahallesi Özel Halk Kütüphanesi'ni önce evindeki ve arkadaşlarının kitapları sayesinde dizdiğini anlatan Veli Koç, ardından twitter'dan kütüphanenin fotoğraflarını paylaşınca Türkiye'nin dört bir yanından okurların ellerindeki kitapları gönderdiğini söyledi. Kütüphanede yaklaşık 5 bin kitap olduğunu belirten Koç, barkod sistemi geliştirerek her kitabı özenle kategorilere ayırıp kayıt altına aldığını anlattı. Kitap almaya gelenlerin sadece isimlerini ve telefon numaralarını aldığını belirten Veli Koç, kitap okumayı seven herkesi kütüphaneye davet ettiğini söyledi.

HER İNSAN OKUSUN DİYE KENDİ EMEĞİYLE KÜTÜPHANE KURDU

Farklı kategorilerdeki kitaplardan oluşan kütüphaneye her yaştan insanın gelebileceğine dikkati çeken Veli Koç, kitap aşkını herkese aşılamak istediğini vurguladı. Her insan okusun diye bu yola çıktığını anlatan Koç, kendi emeğiyle kira ücretini karşıladığını, kütüphanede her gün gönüllü çalıştığını belirtti. Her 3 veya 4 mahalleye bir butik kütüphane açılmasını istediğini kaydeden Veli Koç, bu örnek projenin her yere yayılmasını arzuladığını söyledi.

'HER MAHALLEYE BÖYLE KÜTÜPHANELER AÇILMALI'

Kütüphaneye yakın bir mahallede oturan Teoman Şanal, bir arkadaşının tavsiyesi üzerini kütüphaneyi keşfettiğini söyledi. Devlet yardımı olmadan özel bir çabayla açılan kütüphaneyi çok beğendiğini, kütüphanenin olabildiğince kapsamlı olduğunu söyleyen Şanal, “Kitabı seven bir insanın mahalle sakinlerine böyle bir hizmeti vermek için çaba sarfetmesi beni çok heyecanlandırdı. Türk romanlarından çocuk kitaplarına hatta yabancı kitaplara kadar düzenleme yapılmış. Ben birkaç mahallenin ortasında ya da çok büyük mahallelerde böyle kütüphanelerin yapılması taraftarıyım. Çünkü kitap fiyatları artmış, insanlar alamıyor olabilir veya elinde belirli sayıda kitap vardır. Buraya gelip bırakır, buradan kitap alabilir. Değiş tokuş yapılarak kitap okuma alışkanlığı artırılabilir. Bu tür kütüphaneler mahalle bazına indirgendiğinde çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Bu düşüncenin yaygınlaşması, belediyelerimizin eğitime katkı olarak da böyle kütüphaneler açması düşüncesindeyim" diye konuştu.