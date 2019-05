DHA YURT BÜLTENİ -3

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin (HES) su tutması nedeniyle suyun çekildiği tabiat parkı Sera Gölü bataklığa dönüştü. Yüzeyinin büyük bir bölümü balçıkla kaplanan ve dere yatağına atılan çöplerin biriktiği gölde kirlilik oluştu. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin su tutması nedeniyle bataklığa dönüştü. Yüzeyinin büyük bir bölümü balçıkla kaplanan ve dere yatağına atılan çöplerin biriktiği gölde kirlilik oluştu. Gölün balçıkla kaplanan yüzeyinde sivrisinekler üremeye başladı. Doğal güzelliğiyle öne çıkan gölü görmek için gelen yerli ve yabancı turistler manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. 'KENTE YAKIŞMIYOR' Trabzon'un doğası ve güzellikleriyle tanındığını söyleyen işletmeci Kaan Arda Öztürk, Sera Gölü'nün bataklığa dönüşen görüntüsü karşısında rahatsız olduklarını söyledi. Görüntünün kente yakışmadığını ifade eden Öztürk, "Böyle şeyleri görünce üzülüyoruz. Burası sosyal bir tesis. Burada herkes dinlenmeye geliyor, rahatsız olduktan sonra burada sosyal tesis olmasının bir anlamı yok. Güneş olunca buralarda sinekler oluyor. Bu gölün kirliliğine kesin bir çözüm bulunmalı" dedi. 'BURASI ESKİDEN MİS KOKARDI' Gölün çocukluk zamanlarındaki halinden uzak olduğunu anlatan Niyazi Serbest de "Gördüğüm göl manzarası karşısında çok üzüldüm, gözlerim yaşardı. Çocukluk yıllarımda burası bir harikaydı, cennetti. Burası eskiden mis kokardı şimdi çok kötü kokuyor. Burada sineklerin olması korkunç bir şey. Buraya yakında hastalık da gelir. Önceden burada çok güzel balık tutuyorduk, top oynuyorduk. Şu an göl bataklığa dönmüş durumda" diye konuştu. Sera Gölü'nü görmeye geldiğini anlatan Ahmet Bayrak ise "Suyun bu kadar çekildiğini ilk defa görüyorum. Daha önce geldiğim zamanlarda suyun seviyesi yüksekti. Bataklık haline dönüşürse sineklerin olması doğaldır. Suudi Arabistan'da yıllarca yaşadığım için Arapları yakından tanıyorum. Yeşilliği görünce 'Cennete geldik' derler. Bu manzarayı görürlerse hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü buraya sık sık geliyorlar. Şu anda turizm sezonunun başındayız. Bu bataklığın çözüme kavuşturularak düzeltilmesi uygun olur.ö diyerek önlem alınması istedi. Suyun çekilmesiyle çevre kirliliği oluştuğunu söyleyen Fatma Bayrak da "Gezmek için geldik ama hayal kırıklığına uğradık" diyerek üzüldüğünü söyledi. PROJE HAZIRLANIYOR Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüzeyinde sürekli oluşan kirlilikle gündeme gelen Sera Gölü'ndeki sorununa kalıcı çözüm için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ekiplerin hazırlayacağı koruma proje ile göldeki kirliliğin önüne geçilmesi planlanıyor. Göl, daha öncede taşkınlar nedeniyle Sere Deresi'nin sürüklediği odun ve çöplerle dolmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri göz yüzeyini temizlemişti. HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 69 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor. GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI Sera Deresi Vadisi'nde oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. İki yıl önce bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

Kalpten kalbe yol olan kasnaklar, uzakları yakına getiriyor

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi ev kadını Demet Günaydınlar (44), kasnaklara geçirdiği kumaştan haritalarda bulunan şehir ve ülkelere kalpler dikerek, kalpten kalbe bir yol olduğunu anlattığı hediyelik ürünlerle uzakları yakın ediyor. Günaydınlar, sosyal medya üzerinden satışını yaptığı her bir ürün için bir 'Küçük Karabalık' kitabını dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye ediyor.

İzmir'de yaşayan ve 23 yaşında bir kızı, 16 yaşında bir oğlu bulunan Demet Günaydınlar, haritalara ve kitaplara olan ilgisi nedeniyle kendi markasını yarattı ve aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Geçen yıl eylül ayında Girişimci Kadınlar Grubu'na üye olan Günaydınlar, yaklaşık bir yıl önce İstanbul'a taşınan kızının Anneler Günü'nde kendisine hediye ettiği kumaş haritaları kasnağa geçirerek, üzerinde bulunan İstanbul ve İzmir şehirlerine kalp işleyerek ilk ürünü yaptı. Sosyal medyadan açtığı hesaptan paylaştığı kumaş harita kasnaklarında istenilen yerlere kalp işleyerek yaptığı ürünlerin satışına başladı. Kasnakların yanında harita kumaşından kalpli anahtarlık, kupa, yastık ve kayıktan rüzgar çanları da üreten Günaydınlar, satışını yaptığı her ürün için bir adet 'Küçük Kara Balık' kitabı alarak, kitap sayısı 50 olduğunda bir okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıyor. Toplanan ilk 50 kitap Kuruçay Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin İlkokulu'na gitti. Harita kasnaklar ise şimdiye kadar Türkiye'nin birçok yerinden sipariş aldı ve Türkiye dışında Japonya'ya kadar gitti.

'SEVDİKLERİNİZİN ŞEHİRLERİNE, HAYALİNİZDEKİ ŞEHİRLERE KALP İŞLİYORUM'

Birkaç yıldır böyle bir girişim hayali olduğunu söyleyen Demet Günaydınlar, hayalini nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı:

"Kitapları, çocukları, haritaları çok seviyorum. İki çocuk büyüttüm, o sırada Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdim. Çocuk büyütürken kendime pek vakit ayıramadım ama hep bir şeyler yapmak, bir iz bırakmak aklımdaydı. 'Hayat bundan mı ibaret' sorusunu hep soruyordum. Çocuklarımla da haritalarla ilgili oyunlar oynardık, haritalar hep elimin altındaydı. Çocuklarım büyüdüğünde biraz daha kendime dönmeye başladım. Türkiye'deki çocukların hayal kurmasını çok önemsiyorum. Önce okumalıyız, sonra kendimize dönmeliyiz. Hep haritaları kumaşa basmak, kumaş haritanın üstüne istediğimiz şehirlere kalp işlemek istediğimi tasarım okuyan kızım Eylül'e söylüyordum. Geçen sene Anneler Günü'nde bana kumaşa basılmış haritalar hediye etti. Ben de ilk kasnağımı kızım İstanbul'da yaşamaya başladığı için İstanbul ve İzmir'e kalp işleyerek yaptım. Uzakta olan sevdiklerinize hediye göndermek için bir konsept tasarladım. Harita kumaşları kasnaklara geçirip uzakta olan sevdiklerinizin şehirlerine, unutamadığınız, hayalinizdeki şehirlere kalp işliyorum."

ALINAN HER ÜRÜNDE BİR ÇOCUK "KÜÇÜK KARA BALIK" İLE TANIŞIYOR

Tasarladığı ürünleri genelde insanların uzaktaki sevdiklerine göndermek için sipariş ettiğini ifade eden Günaydınlar, aynı zamanda, bu ürünlerle sosyal sorumluluk projesi geliştirdiğini de belirterek, "Bu kasnakları almış olan her kişi aynı zamanda Samed Behrengi'nin 'Küçük Kara Balık' kitabını da almış oluyor. Kitaplar biriktiği zamanda geliri düşük olan bir okula gidip kitapları çocuklara hediye etmeyi hedefliyorum. İlkini Barbaros Hayrettin İlkokulu'na götürdüm. Türkiye'deki bütün okullara bu kitapları gönderip, çocukların dünyanın bir deniz olduğunu görmelerini istiyorum. Türkiye'deki her çocuk kitap okumalı ve hayal kurmalı. Hayalim tasarladığım ürünlerin konseptiyle bir de kitapçı açmak" diye konuştu.