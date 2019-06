DHA YURT BÜLTENİ-3

BAYBURT'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan 4 barajın doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 620 bin kişilik nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayan barajlar sayesinde milli bütçeye bugüne kadar 28 milyar kilowatt saatlik enerji üretimi ile 6,5 Milyar TL'lik katkı sağlandı.Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin Barajları'nda yağışların etkisiyle doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Rezerv alanları tarihinde ilk kez tam kapasite doluluk oranına ulaşan barajlardan belirli aralıklarla su tahliyesi yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 620 bin kişilik nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayan barajlar sayesinde bugüne kadar milli bütçeye 28 milyar kilowatt saatlik enerji üretimi ile 6,5 Milyar TL'lik katkı sağlandı. DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ: ÇOK BEREKETLİ BİR YIL OLDU Devlet Su İşleri Çoruh Projeleri 26'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Artvin sınırlarında aktif olarak Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Baraj'larının işletildiğini belirterek bu yılın barajlar açısından çok bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Barajlar tam kapasiteye ulaşmış ve rezerv alanları dolmuştur. Enerji üretimine tam kapasite ile devam etmektedir. Bu barajlarımız devreye alındığından bugüne kadar 28 milyar kilowatt saatlik enerji üretmiştir. Bu da milli bütçeye 6,5 Milyar TL'lik bir katkı sunmuştur. Muratlı Barajı 155 bin, Borçka Barajı 360 bin, Deriner Barajı 750 bin, ve Artvin Barajı da 355 bin kişilik bir nüfusun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Barajlarımızın en önemli katkılarından biri de enerji üretirken ayrıca taşkın ve feyezan önlemede önemli roller üstlenmeleridir. Geçmişte yaşanan ölümcül taşkınlara sebep olan Çoruh Nehri bu şekilde dizginlenmiş ve taşkınların önüne geçilmiştir" dedi. 'İSTİHDAMI ARTIRDI' Barajlar sayesinde Artvin'de bölge ikliminin yumuşadığını ifade eden Kalaycıoğlu, "Kar yağışı nispeten azalmış olsa bile bitki örtüsünün daha canlı ve gür şekilde çıkmasına vesile olmuştur. Bu arada tarım topraklarının da denizlere taşınmasını önlemiş, bölgemize yağışı da arttırmıştır. Ayrıca erozyonu önlemede de etkili olmuştur. Artvin barajlarımız enerji üretimine katkı sağlamakla birlikte bunun yanında balıkçılık üretimine ve turizme de büyük katkılar sağlamaktadır. Bu da istihdamı arttırmaktadır" diye konuştu. VALİ: TAM KAPASİTE ELEKTRİK ÜRETİLİYOR Artvin Valisi Yılmaz Doruk da, "Artvin'deki barajlarımız bu yıl tam kapasiteyle çalışır durumdalar. Yağışların da verimli geçmesi nedeniyle doluluk oranı azami ölçülere ulaştı. Hatta zaman zaman su bırakıyoruz. Barajlarımız tam kapasitesiyle ülkemizin enerji üretimine katkıda bulunuyorlar. Her hangi bir sorun yaşamıyoruz. Ülkemizin bu yıl barajlar açısından verimli bir yıl geçireceğini söyleyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

İZMİR'in Basmane semtinde bulunan tarihi otellerden olan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde kaldığı bilinen Emniyet Oteli, çatısında meydana gelen çökmenin ardından kapatıldı sonrasında da kaderine terk edildi. İzmir Otel -Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 1900'lü yıllarda yapılan ve zamanın en lüksleri arasında gösterilen otelin, restore edilerek kente yeniden kazandırılmasını istedi. İzmir'in Basmane semtinin ilk otellerinden biri olan, 1900'lü yılların başında yapılan Emniyet Oteli, çatısındaki çökme nedeniyle yaklaşık 40 yıl önce kapatıldı. Cihanzade Ailesi'ne ait olan, zamanın en lüksleri arasında yer alan otel, kapatıldıktan sonra bakımsızlıktan yıkılmaya başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde kaldığı bilinen otelin kapıları, pencereleri kırıldı. Konak Belediyesi de 'Can güvenliğiniz açısından bu binaya yaklaşmak tehlikelidir' diye uyarı levhası astı. İzmir Otel -Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, otelin 56 odalı olarak yapıldığını, içerisinde sıcak-soğuk su çeşmelerinin bulunduğunu, bunun yanı sıra para kasalarının da yer aldığını söyledi. Yıllardır kapalı durumda olan otelin, yıkılmaya yüz tuttuğunu ifade eden Mehmet Gönen, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen taş binanın, bugüne kadar ayakta kalan en iyi yapılar arasında yer aldığını kaydetti. 'ŞİMDİ KULLANILMAZ BİR HALDE' Gönen, İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup Kulalı Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey tarafından yapılan ve levantenlerin kaldığı en önemli otellerden olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk de burada kalmış, onun adına balo tertip edilmiş. Duvarlar işlemeli. Bugüne kadar gelmiş. 10 sene önce rahatlıkla geziyorduk. Harika odalar, duvarlar vardı. Şimdi kullanılmaz bir halde. Çok güzel, taş bir bina. Bizim tarihi eserlerimizden biri yok oluyor. Basmane'de bu tür yerler çok fazla. Otelin restore edilerek kent kültürüne kazandırılması gerekiyor" dedi. 'DİĞER BİNALARA DA ÖRNEK OLUR' Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi de, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan otelin, dönemin en modern binalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük bir bina ve mimarisi de dikkate değer. Binanın restore edilip yeniden kent kültürüne kazandırılması gerekiyor. Otel olarak da, kentin ihtiyacı olan butik müze şeklinde de olabilir. Sahipleri ile yapılacak görüşmelerin ardından buna çözüm bulunabilir diye düşünüyoruz. Ara sokaklarda İzmir tarihi için değerli yapılar var. Eğer bu bina restore edilerek kent kültürüne kazandırılırsa, diğerlerine de örnek olacaktır" diye konuştu.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Kubilay Şahin, "19 yaşında tekerlekli sandalye basketbol takımıyla spora başladım. 1 sezon basketbol oynadım. Daha sonra bireysel branşlarda daha başarılı olacağımı düşündüğüm için halter branşına yönlendim ve 7 sene kadar halter yaptım. Halterde 1 Avrupa ve 1 Dünya Şampiyonası olmak üzere 2 kez yurt dışı yarışmalara katıldım. Ondan sonra halterde omzumdan bir sakatlık geçirdim ve yaşadığım bir çok sıkıntıdan dolayı atletizm branşını denemek istedim. 2 buçuk senedir de atletizm yapıyorum. Geçen hafta İtalya'nın Graseto şehrinde yapılan turnuvada olimpiyat kotası için mücadele ettik. Güzel bir yarışma geçti. Şimdi önümüzde Dubai Dünya Şampiyonası var. Ondan sonra da bir Avrupa Şampiyonası olacak. Bu 2 yarışmada da güzel bir derece yapabilirsem 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Eşine destek olmak için atletizm yaptığını söyleyen Hafize Şahin ise, "Ben de halter yaptım daha önce. Eşimle milli takım kampında tanıştık. Ona destek olmak için de yanında atletizm yapıyorum. Ben spora 13-14 yaşlarında başladım. Uzun bir süreden sonra Gençler Dünya Şampiyonası'na gittim, Avrupa Büyükler Şampiyonası'na gittim ve madalya kazandım. Milli takım kampında eşimle tanıştık. Ben de bir süre haltere ara vermek zorunda kaldım. Şu anda halter antrenörlüğü yapıyorum. Eşimle birlikte atletizm yapıyoruz şu an. Birbirimize destek oluyoruz. Atletizm güzel bir branş. Yalnızca atletizm değil, bütün spor branşları kendi içerisinde ayrı ayrı güzel ve eğlenceli. Özellikle her engelli bireyin yapması gereken belli branşlar var. Onlara sosyal, psikolojik, ekonomik olarak katkı sağlayacak olan branşlar var. Her türlü desteği yakalayabilecekleri bir alan spor" şeklinde konuştu.