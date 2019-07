DHA YURT BÜLTENİ - 3

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Çilek bahçelerinde hasat görüntü

- Üretici Selime Kaymak ile röp.

- Köy muhtarı Mustafa Aslantaş ile röp.

- Üretici İsmail Kaymaz ile röp.

- Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)

=====================

Süs havuzu bırakılan su kaplumbağaları ile doldu

İZMİR'de fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır'ın (39) işyerinin önünde bulunan süs havuzu, hayvanseverlerin bakamadığı su kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların zamanla büyüyen kaplumbağalarını, yaşam alanları dar geldiği için süs havuzuna bırakması üzerine, burada onlarcası bir arada yaşamaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kaplumbağaya süs havuzunda baktığını söyleyen Çakır, zaman içinde onları doğaya bırakarak sirkülasyonu sağlıyor.

Karşıyaka ilçesinde fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır, yaklaşık 20 yıl önce beslediği birkaç tane su kaplumbağası için işyerinin önüne süs havuzu yaptı. Havuzu minik bitki ve kütüklerle dolduran Çakır, suyunu sürekli temizleyerek kaplumbağalarını beslemeye başladı. Zaman içerisinde kaplumbağa sahiplenen ancak büyüdükten sonra evdeki yaşam alanı daralan bu canlılara bakamayan vatandaşlar, onları bu süs havuzuna bıraktı. Bu havuzda yıllar içinde 2 binden fazla kaplumbağa yetişti ve Çakır tarafından doğaya bırakıldı. Kaplumbağalara özenle bakan Çakır, işyerinin önündeki havuzu onlara açmanın mutluluğunu yaşıyor. Mahalle sakinlerinin de ilgi odağı olan kaplumbağalar, haftanın her günü kaplumbağa yemi ve etle besleniyor.

'ONLAR BIRAKTIKÇA BİZ BÜYÜTTÜK'

Havuzu öncelikle kendi kaplumbağaları için yaptığını söyleyen Çakır, "Daha sonra insanlar bu havuza ilgi göstermeye başladı. Kaplumbağa sahiplenen vatandaşlar zaman içinde bakamadıkları için burayı uygun görerek hayvanları bırakmaya başladılar. Onlar bıraktıkça biz de büyüttük ve doğaya bıraktık. Bu durum bir gelenek haline geldi, kaplumbağası olan ve bunu duyan, buraya bırakmaya başladı. 20 yıl içinde bu zamana kadar 2 binden fazla kaplumbağa burada yetişti. Havuzdaki sayı 100'ü geçtiğinde onları olması gereken yere, doğaya bırakıyoruz. Bunun için de yakındaki Karagöl ve Sasalı tarafındaki dereleri uygun görüyoruz. Bayram arifesinde 100 kaplumbağayı Karagöl'e bırakmıştık ama kısa süre içinde yine burada 69 kaplumbağa oldu. Bu döngü yıllardır devam ediyor" dedi.

KARGO İLE KAPLUMBAĞA YOLLUYORLAR

Birçok kaplumbağanın havuza bırakıldığını anlatan Çakır, "İnsanlar bunları küçükken akvaryumculardan alıyor, evlerinde yer kaplayınca buraya getiriyorlar. İstanbul'dan, Edremit'ten, Edirne'den, Antalya'dan kargo ile kaplumbağa yolladılar. Bir müşterim Dubai'de bir şirkette çalışıyordu, orada baktığı iki su kaplumbağası vardı. İzmir'e geri döndüklerinde kaplumbağaları buraya bıraktılar. Buraya Dubai'den bile kaplumbağa geldi. Kaplumbağalara her gün belli bir miktarda yem veriyoruz. Havuz suyunu temiz tutmak için sürekli yeniliyoruz. Hafta sonları etçil oldukları için ciğer, sosis gibi takviye gıdalarla besliyoruz" diye konuştu.

'GÜN İÇİNDE ÇOCUK YUVASI GİBİ OLUYOR'

Kaplumbağaların barınmasına ev sahipliği yaptığı için memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun hayvanlar küçük akvaryumlarda hapis kalmasın, bize göndersinler. Biz onları gerektiği zaman doğaya zaten bırakıyoruz. İnsanlar da böyle bir şeyin burada olmasından çok mutlu. Gün içinde burası çocuk yuvası gibi oluyor, insanlar çocuklarını, torunlarını buraya getiriyor ve kaplumbağaları besliyor" dedi.

'HER GEÇEN ÇOCUK DURUYOR'

Mahalle sakinlerinden Gülnihal Özer, "Biz bu civarda oturuyoruz ve geçerken süs havuzunu görüyoruz. Bence çok doğal ve güzel bir şey olmuş. Çocuklar her geçtiğinde heyecanlanıyor ve kaplumbağaları inceliyor. Buraya kaplumbağaları bakamayan kişilerin bıraktığını yeni öğrendim, ben sahipleri yetiştiriyor zannediyordum. Böyle bir uygulamanın olması çok güzel. Benim oğlum her gördüğünde eline almak istiyor. Hatta birkaç kere yardımcı olmuşlardı ve kaplumbağaları sevmişti" diye konuştu.

Kaplumbağaların mahallede ilgi odağı haline geldiğini söyleyen vatandaşlardan Alev Paksoy, "Uzun yıllardır burada oturuyoruz ve bu havuzu biliyoruz. Volkan Çakır çok güzel bir iş yapıyor. Bu hayvanlar sahipsiz kalmıyor, burada bakılıyor, büyütülüyor. Yoldan her geçen kaplumbağalara büyük ilgi gösteriyor. Bence bu tarz uygulamalar yaygınlaştırılmalı ve hayvanlar uygun olmayan ortamlara terk edilmemeli" dedi.