DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bursa'da ürettiği kuklaları dünyaya ihraç ediyor

Küçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi. Hayalleri uğruna özel sektördeki işinden vazgeçerek kukla atölyesi açan Yıldırım, yaptığı kuklaları ülkemizdeki ve dünyadaki yüzlerce şehre gönderiyor. Çocukların kuklalar sayesinde tablet ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştıklarını belirten Yıldırım, “. Bazı aileler raftan hazır bir oyuncak almak yerine, çocuğunun kendi yaptığı kukla, ahşap oyuncak gibi şeyleri tercih ediyorö dedi.

Eğitimini Ankara’da tamamlayan Ata Yıldırım (42), küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Yıldırım, bir süre önce unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Yıldırım, 2013 yılında özel şirkette çalıştığı işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 6 yıldır kukla üretimi yapan Yıldırım, açmış olduğu atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretmeye devam ediyor. Masal kahramanları, ünlü futbolcular, film karakterleri gibi kuklaları üreten Yıldırım, ülkemizdeki her ile ve yurtdışına kukla gönderiyor. Atölyesinde aileler ve çocukları için kukla yapım eğitimi de veren Yıldırım, derslere katılan çocuklara kendi istediklerini şekilde oyuncak kukla yapmayı öğretiyor.

ÇOCUKLARA KUKLA YAPMAYI ÖĞRETİYOR

Özellikle okul öncesi çocuklara yönelik kukla yapım ve oynatım atölyeleri düzenlediklerini belirten Ata Yıldırım, “Okullarda bir kukla atölye ortamı kuruyoruz ve sınıfça, grupça kukla yapımının heyecanını yaşıyoruz. Çocuklar kendi yaptığı kuklayı dillendiriyorlar. Seslendirme, oynatım üzerine workshop çalışmaları yapıyoruz. Her çocuk o akşam evine kuklasıyla dönüyor. Atölyemizde de yetişkinlere ve çocuklara yönelik belli günlerde kukla yapım ve oynatım çalışmaları var. Aile katılımlı çalışmalar da oluyorö dedi.

‘KUKLALAR YETİŞKİNLERİ ÇOCUKLUKLARINA GÖTÜRÜYOR’

İnsanların büyülenerek atölyesine geldiğini söyleyen Yıldırım, “Maalesef bu tür atölyelerin sayısı çok az. Bursa'da tek atölye olmasının getirmiş olduğu avantaj da var. İnsanlar bir kuklacı gördüğü zaman geliyorlar. Kuklalara dokunmak istiyorlar, oynatmak istiyorlar. Bu noktada özellikle yetişkinleri, bizleri çocukluğumuza götürdüğümüz anlar oluyor. Ben onları insanların gözlerinden anlıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Yaptığım işe inancımı daha da artırıyor. Şu an yöresel kukla siparişimiz oldu. Silifke, Karadeniz, İzmir yöresinden yöresel kıyafetlerden oluşan farklı yörelerin kuklası istendi. Kukla oynatıcısına onları göndereceğizö dedi.

‘BAZI AİLELER ÇOCUKLARINA PAHALIYA SATILAN ELEKTRONİK OYUNCAK YERİNE KUKLA ALIYOR’

Çocukların kuklalarla teknolojik aletlerden uzak durabilmeyi başardığını belirten Yıldırım, “Özellikle ebeveynlerden, çocuklarının çok fazla tabletle, telefonla ilgilendiğini duyuyoruz. Daha çok el becerisini artıracak bu tür atölyeleri aradıklarını gözlemliyorum. Bu noktada aile katılımlı atölyeler yaptığımızda anne, baba çocuk veya 3 kuşak birden gelen oluyor. O ailelerin kendi içindeki üretimlerini ben gözlemliyorum. Çünkü kukla çocuk gelişiminde çok önemli. Çocuğun dil gelişimini destekliyor. Özgüven vermesi de söz konusu. Bunu aileyle beraber yaşatabiliyoruz. Oyuncak önemli bir faktör. Çocuğun en önemli işi oyun oynamak. Bazı aileler raftan hazır bir oyuncak almak yerine, çocuğunun kendi yaptığı kukla, ahşap oyuncak gibi şeyleri tercih ediyorlar. Bu kitleri çocuklar diledikleri gibi boyuyorlar. Diledikleri gibi karakterize ediyorlar. Aileler bu noktada çok pahalıya satılan, elektronik parçalar içeren oyuncakların yerine ahşaba, doğal oyuncaklara, özellikle burası kukla atölyesi olduğu için kendi oyuncağını üretebilme noktasında kapımızı çalıyorlarö dedi.