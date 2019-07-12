DHA YURT BÜLTENİ - 3

Ordu'da yılan istilası Ordu'da boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, indikleri köy ve mahallelerde vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Vatandaşlar sopalar ve tüfeklerle yılanları öldürmeye çalışıyor.

Ordu'da boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, indikleri köy ve mahallelerde vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle sağanak yağışların ardından yuvalarından çıkan yılanlar, ev ve ahırlara giriyor. Yılan ısırması sonucu bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, vatandaşlar sopalar ve tüfeklerle yılanları öldürmeye çalışıyor.

Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar mahallesinde ise fındık bahçesinde çalışan Ali Özdemir'i yılan ısırdı. Ali Özdemir Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünye'nin Güzelkale mahallesinde Murat Pehlivan adlı vatandaşın evine yılan girdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yakalama aparatıyla yılanı canlı olarak yakalayarak doğaya salıverdi.

KOMŞULARI KURTARDI

Gölköy'de hayvanlarına ot biçmek için bahçeye giden Fatma Şimşek te yılan görünce çığlık attı. Komşularının yardımıyla kurtarılan Fatma Şimşek, "Çok korktum, büyük yılan vardı. Komşularım sesimi duyunca beni kurtarmaya geldi. Halende korkuyorum ama mecburen hayvanlarıma yine ot biçmeye devam edeceğim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ise, yılanların bioçeşitliliğin korunması açısından öldürülmesinin yasak olduğunu, aksi davrananlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Yılan görüntüsü

-Fatma Şimşek ot sırtında yürürken görüntüsü

-Fatma Şimşek ile röportaj

-Fatma Şimşek'i kurtarıp bahçede yılan arayan vatandaşlardan görüntü

-Diğer detaylar Süre: 4:08 DK Boyut: 615 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA ================== Malatya'da otomobil kamyonete çarptı: 2 polis yaralı Malatya'nın Kale ilçesinde, Özel Harekât polislerinin bulunduğu otomobil, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Kale ilçe girişinde meydana geldi. Samsun'dan Mardin'e giden Efe Akbulut yönetimindeki 35 ADV 198 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ahmet Süzer yönetimindeki 27 ABM 048 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Özel Harekât polisi sürücü Akbulut ile meslektaşı İbrahim Tülüoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif yaralanan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis arabası

- Acilden detaylar

- Hastane

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ================ Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anları kamerada Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, balık avlamak için denize atılmasına rağmen bir daha geri çekilmeyen bir sepete yakalanmış aslan balığını fark etti. Su altı kamerasınca görüntülenen o anlarda; ölmek üzere olan aslan balığını kurtaran dalgıçlar, denize bıraktı.

Fethiye'nin önemli dalış noktalarından Sarıyarlar Koyu'nda dalış eğitmeni Erhan Öztürk ve dalgıç Alper Yasemin, geçen pazartesi günü bir grup dalgıç arkadaşıyla dalış gerçekleştirdi. Bir süre denizaltında balık ve bitkileri inceleyen dalgıçlar, daha sonra denize atılan bir sepeti fark etti. Sepetin yanına giden dalgıçlar, içinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığıyla karşılaştı. Çoğunlukla Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta mercan kayalıklarında yaşayan ve zehirli olduğu bilinen aslan balığını kurtaran dalgıçlar, özgür bıraktı. O anlar ise dalgıçların su altı kamerası tarafından görüntülendi.

Dalış eğitmeni Erhan Öztürk, "Sarıyarlar Koyu'nda bir dalış gerçekleştirdik. Burada ipi kopmuş, atıldığı uzun süre olduğu belli olan bir sepetle karşılaştık. İçinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığını gördük. Balığı kurtardık. Biz yeni atılan hiçbir sepete müdahale etmiyoruz. Ama bu sepetin artık geri çekilmeyeceği belliydi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dalgıçlardan görüntü

- Balığın sepetten kurtarılması Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ====================== Bursa'da ürettiği kuklaları dünyaya ihraç ediyor Küçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ata Yıldırım, zamanla kukla sanatına gönül verdi. Hayalleri uğruna özel sektördeki işinden vazgeçerek kukla atölyesi açan Yıldırım, yaptığı kuklaları ülkemizdeki ve dünyadaki yüzlerce şehre gönderiyor. Çocukların kuklalar sayesinde tablet ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştıklarını belirten Yıldırım, “. Bazı aileler raftan hazır bir oyuncak almak yerine, çocuğunun kendi yaptığı kukla, ahşap oyuncak gibi şeyleri tercih ediyorö dedi.

Eğitimini Ankara’da tamamlayan Ata Yıldırım (42), küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Yıldırım, bir süre önce unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Yıldırım, 2013 yılında özel şirkette çalıştığı işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 6 yıldır kukla üretimi yapan Yıldırım, açmış olduğu atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretmeye devam ediyor. Masal kahramanları, ünlü futbolcular, film karakterleri gibi kuklaları üreten Yıldırım, ülkemizdeki her ile ve yurtdışına kukla gönderiyor. Atölyesinde aileler ve çocukları için kukla yapım eğitimi de veren Yıldırım, derslere katılan çocuklara kendi istediklerini şekilde oyuncak kukla yapmayı öğretiyor.

ÇOCUKLARA KUKLA YAPMAYI ÖĞRETİYOR

Özellikle okul öncesi çocuklara yönelik kukla yapım ve oynatım atölyeleri düzenlediklerini belirten Ata Yıldırım, “Okullarda bir kukla atölye ortamı kuruyoruz ve sınıfça, grupça kukla yapımının heyecanını yaşıyoruz. Çocuklar kendi yaptığı kuklayı dillendiriyorlar. Seslendirme, oynatım üzerine workshop çalışmaları yapıyoruz. Her çocuk o akşam evine kuklasıyla dönüyor. Atölyemizde de yetişkinlere ve çocuklara yönelik belli günlerde kukla yapım ve oynatım çalışmaları var. Aile katılımlı çalışmalar da oluyorö dedi.

‘KUKLALAR YETİŞKİNLERİ ÇOCUKLUKLARINA GÖTÜRÜYOR’

İnsanların büyülenerek atölyesine geldiğini söyleyen Yıldırım, “Maalesef bu tür atölyelerin sayısı çok az. Bursa'da tek atölye olmasının getirmiş olduğu avantaj da var. İnsanlar bir kuklacı gördüğü zaman geliyorlar. Kuklalara dokunmak istiyorlar, oynatmak istiyorlar. Bu noktada özellikle yetişkinleri, bizleri çocukluğumuza götürdüğümüz anlar oluyor. Ben onları insanların gözlerinden anlıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Yaptığım işe inancımı daha da artırıyor. Şu an yöresel kukla siparişimiz oldu. Silifke, Karadeniz, İzmir yöresinden yöresel kıyafetlerden oluşan farklı yörelerin kuklası istendi. Kukla oynatıcısına onları göndereceğizö dedi.

‘BAZI AİLELER ÇOCUKLARINA PAHALIYA SATILAN ELEKTRONİK OYUNCAK YERİNE KUKLA ALIYOR’

Çocukların kuklalarla teknolojik aletlerden uzak durabilmeyi başardığını belirten Yıldırım, “Özellikle ebeveynlerden, çocuklarının çok fazla tabletle, telefonla ilgilendiğini duyuyoruz. Daha çok el becerisini artıracak bu tür atölyeleri aradıklarını gözlemliyorum. Bu noktada aile katılımlı atölyeler yaptığımızda anne, baba çocuk veya 3 kuşak birden gelen oluyor. O ailelerin kendi içindeki üretimlerini ben gözlemliyorum. Çünkü kukla çocuk gelişiminde çok önemli. Çocuğun dil gelişimini destekliyor. Özgüven vermesi de söz konusu. Bunu aileyle beraber yaşatabiliyoruz. Oyuncak önemli bir faktör. Çocuğun en önemli işi oyun oynamak. Bazı aileler raftan hazır bir oyuncak almak yerine, çocuğunun kendi yaptığı kukla, ahşap oyuncak gibi şeyleri tercih ediyorlar. Bu kitleri çocuklar diledikleri gibi boyuyorlar. Diledikleri gibi karakterize ediyorlar. Aileler bu noktada çok pahalıya satılan, elektronik parçalar içeren oyuncakların yerine ahşaba, doğal oyuncaklara, özellikle burası kukla atölyesi olduğu için kendi oyuncağını üretebilme noktasında kapımızı çalıyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kukla yapımından detaylar

-Kuklalardan detaylar

-Kukla oynatımından detaylar

-Ata Yıldırım röportajı Süre: 05.59 Boyut: 669 MB Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) =================== Datça'da jandarmadan 7/24 yol denetimi Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, vatandaşın huzur ve güven içinde tatilini geçirmesi amacıyla jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre yol kontrol denetimlerine başladı.

Datça- Marmaris karayolunun Balıkaşıran Mevkii'nde konuşlanan jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre yol denetimi yapıyor. İlçeye giriş yapan taşıtlar durdurularak, içindeki kişiler kimlik kontrolünden geçiriliyor. Kapalı kasa araçlar kontrol ediliyor. Denetimler sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yol denetimlerinin turizm sezonu boyunca sürdürüleceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yol denetiminden görüntüler

- Silahlı askerlerden görüntü Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ==================

Mersin'de, gergedan böceği bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Erdemli merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köserelli Mahallesi'ndeki evinde akşam oturan Osman Uslu (44), pencere camına böceğin vurup, yere düştüğünü fark etti. Bunun üzerine Uslu, internetten böcekle ilgili araştırma yapmaya başladı. Uslu, böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen ve dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği olduğunu öğrendi. Osman Uslu, "Ben normalde böcekleri sevmezdim; ama bu böcek çok güzel ve sevimli. Şu an böceği ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer isterlerse böceği inceletebilir ve daha sonra doğaya bırakabilirim" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti.