DHA YURT BÜLTENİ - 3

Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek, teröristler ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı tespit etmek amacıyla Hani ilçesinin dağlık ve kırsal alanında 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-129 şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin 02' müşterek operasyonu, 12 Temmuz 2019 cuma günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre uzunluğundaki su hortum ile 8 su motoru ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler operasyon bölgesinde imha edildi.
Görüntü Dökümü
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Kenevir tarlası
Kenevirler
Tarlada kurulan sulama sistemi
Kenevirlerin imha edilmesi
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)
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4 kişinin öldüğü Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana'da metil alkol zehirlesiyle 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, polis kent genelinde kaçak içki operasyonu yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'da bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde 45 Ceyhan ilçesinde 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özellikle tekel bayilere yapılan baskınlarda 238 şişe kaçak içki, bin 1770 gümrük kaçağı sigara, bin 120 cinsel uyarıcı ilaç, 28 şişe etil alkol yakalandı. 7 işyerine 13 bin lira para cezası yazıldı. Ceyhan ilçesinde 15 işyerinde yapılan denetimlerde de 2 işyerine 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi.
13 KİŞİ ÖLDÜ
Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 13 oldu.
Görüntü Dökümü
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- Ekiplerin bir iş yerine girmesi
- İş yerinde arama yapmaları
- Rakı şişelerinden görüntü
- Detaylar
SÜRE: 02'25" BOYUT:269 MB
Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA)
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Evlere giren sabıkalı kadın hırsız, güvenlik kamerasından yakalandı
Mersin’de hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan kadın hırsız L.G. (38), bir evden değerli eşya çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız L.G. yakalanırken, yanında bulunan A.T (41)., aranıyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi’nde bir eve hırsızlık için giren L.G. ve A.T., bazı değerli eşyaları aldıktan sonra evden çıktı. Bu sırada binanın güvenlik kamerası da hırsız çiftin, giriş çıkışını saniye saniye kayıt etti. Ev sahipleri gelip olayı fark edince durumu, polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak, binanın güvenlik kamerası görüntülerini alıp inceleyerek hırsız çiftin kimliğini belirledi.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kadın şüpheli L.G.’yi Tarsus ilçesinde yakalayarak gözaltına alıp Mersin’e getirdi. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan L.G.’nin hırsızlıktan birçok sabıkasının olduğu, 2 yıl önce girdiği cezaevinden geçtiğimiz mayıs ayında çıktığı saptandı.
İfadesi alınan L.G., emniyetten adliyeye götürülürken eliyle kapatırken, "Bir suçum yok. Ben yapmadım" diyerek kendisini savundu. Mahkemeye çıkarılan L.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer hırsızlık zanlısı A.T. ise polis tarafından her yerde aranıyor.
Görüntü Dökümü
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-Hırsızlık zanlısı çift binaya girerken
-Zanlı çift binadan çıkarken
-Hırsızlık zanlısı kadın, polis tarafından emniyetten çıkartılırken
-Kadın yüzünü kapatırken
-Kadının konuşması
-Emniyetin tabelası
-Araç emniyetten çıkarken
-Adliye binasının görüntüsü
(BOYUT: 131 MB)(SÜRE: 1 DK)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
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Rektör Çomaklı: Dünyanın ilk dijital terör örgütü Fetullahçı terör örgütüdür
ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sosyal medya üzerinden yürüttüğü eylem ve çalışmalarla dünyanın ilk ‘dijital terör örgütü’ haline geldiğini söyledi. Çomaklı, “Örgütün hesaplarının birçoğu yurt dışından yönetiliyor. Örgüt merkezleri yurt dışında oluşturuyor ancak Türkiye’de bir cephe açıyor. Örgüt, himmet kelimesi yerine bir ‘hashtag’ işaret ederek para toplama yöntemine geçtiö dedi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, oluşturdukları Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOGİDEM) tarafından FETÖ/PDY örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmaları inceleyip bir rapor haline getirdiklerini söyledi. Üniversitenin Senato toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Çomaklı, hazırladıkları raporu ve FETÖ üyelerinin yurt dışından yönetilen hesaplarla sosyal medyadaki taktiklerini anlattı. FETÖ/PDY örgüt üyelerinin şuanda dünyanın ‘ilk dijital terör örgütü’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, “15 Temmuz 2016 tank ve topla gerçekleştiremediğini şuanda sosyal medya alanında korkunç bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun içinde büyük bir saldırı başlatmış durumda. Bu saldırı bazen isimleri çok hafif şekilde ‘troller’ diyoruz ama bu basit bir eylem olarak görülmemeli. Biz bu terör örgütünü bu saatten sonra silahlı eylemlerini gerçekleştiremediği için dijital bir terör örgütü olarak adlandırıyoruz. Dünyanın ilk dijital terör örgütünün de bu örgüt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü silahlı eylemlerini gerçekleştiremediği için şuanda hakimiyetine almak istediği Türkiye Cumhuriyeti makamlarını ve burada çalışanları, bu ülkede yaşayanlarını beyinlerini yönlendirmek için farklı bir saldırı yöntemi gerçekleştirdiö dedi.
BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA SOSYAL MEDYA
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütünün sosyal medya alanından eylemlerini sürdürdüğünü kaydeden Çomaklı, “Fetullahçı terör örgütünü yalnız kendisini istihbari olarak gören 15 Temmuz’da silahlı saldırıyla netice alamamış bir örgüt değil, bunları kullandıktan sonra sosyal medyayı ve dijital medyayı de kendisine seçmiş ve hedeflerine ulaşmak için bu alanda saldırılarını başlatmış bir örgüt olarak görüyoruz ve bunun adını da ‘dijital terör örgütü’ diyoruz. Bizim çalışmamıza göre dünyanın ilk dijital terör örgütü de Fetullahçı terör örgütüdür. Bu çalışmada taktik ve stratejilerini belirledik. Bunlar ne yapıyorlar. Örneğin bu örgüt modelini tarihsel birçok gizli yapılanmadan alan senkretik ve melez bir yapıdadır. Bu dijital terör örgütü olarak verdiğimiz FETÖ, dünyadaki ilk dijital terör örgütü olarak da tarihe geçecekö şeklinde konuştu.
HİMMET YERİNE ‘HASHTAG’ İLE YÖNLENDİRME
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘himmet’ adı altında sosyal medya üzerinden para toplamaya devam ettiğini ancak yöntemin değiştiğini anlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi:
“Burada sosyal medyada ‘himmet’ yerine ne kullanıyorlar onları çalıştık. O nedenle dijital dünyada estirecekleri terörü önceden görmek gerekiyor. Bir çok şeyi manipüle edebiliyorlar, siyasi argümanları birbirine çok rahat düşürebiliyorlar. Demokratik ortamda yapılacak basit bir seçimi kan davası haline getirebiliyorlar. Bunun yakında zamanda örneklerini gördük. On dakika içerisinde bir mahalleyi çok rahatlıkla düşman edebilecek özellikte silah olarak kullanıyorlar. Yeni yeni tabirler kullanabiliyorlar. Örneğin himmet yerine sosyal medyada başka kelimeler kullanıyorlar. Seçimlerde bir galip gelen, bir de mağlup gelen olur. Her iki tarafı bir birine düşman edip, ikisinde de rant elde eden bir örgüt karşımızda şuanda. FETÖ’nün firari liderini yönlendiren akıl, şuanda dijital alanda saldırıyorlar. Artık dijital saha da ve sosyal medya da gruplar, abla ve ağabeyler oluşturup adına farklı nitelendirerek örgütsel yapılanmaya gidiyorlarö
‘3 SAATİ KRİMİNAL ZAMAN OLARAK KULLANIYOR’
SOGİDEM tarafından hazırlanan raporda örgütün sosyal medya ilkelerinin de tespit edildiğini ifade eden Çomaklı, sosyal medya hesaplarını yönetenlerin en çok 20.00 ile 23.00 saatleri arasındaki 3 saatlik dilimi kullandığını söyledi. Bu konuda internet fenomenlerini de uyaran Çomaklı, “dijital dünyada top tüfek olmadan nasıl saldırabiliyorlar? Bir mermi sıkmadan dijital dünyada bir kişi ölür mü? Evet bir kişi öldürmüyorlar bir ‘hashtag’ ile binlerce kişiyi sicilini bozuk hale getirip devletle karşı karşıya eylemlere imza atıyorlar. Örgüt özellikle 20.00 ile 23.00 arasını kriminal saat olarak kullanıyor, saldırılarını bu saatler arasında yapıyor. Örgüt toplumsal bir yapılanmaya zarar vermek istiyorsa bizim yapmış olduğumuz tespitlerde bu saatler arasında yapıyor. Örgütün en çok paylaşım yapanlara ödül verdiğini görüyoruz yaptığımız tespitlerde. Yakında bunların arasında fenomenler çıkar mı? Bilemiyorum bunlara bilerek ya da bilmeden katılan var mı? Buradan da fenomenleri uyarıyoruz. Bu örgütün oyunlarına bilmeden de olsa gelmesinler. Bu dijital terör örgütünün bu kriminal saatlerde özellikle ödül verme, insanları bu saatlerde sosyal medya da tutma alışkanlığını sağlamak için yaptıkları girişime fenomen olarak adlandırılan internetin popüler kişileri de dikkat etmesi gerekiyor. Taktiklerin birinde ise bir terör örgütünü çok rahat bir şekilde kriminal saatlerdeki eylemlerde meşru gösterip, sabah kişi o örgütü gayet benimsemiş bir şekilde uyanabiliyor. Onu artık örgüt olarak görmüyor. Verilen her bilgi teyit etmeden kullanma, örgüt üyeliğine kadar gidecek bir yol açar o kişiye. O nedenle dijital dünyanın dilini insanlar, en önemli çözüm önerilerimizin başında bu geliyor. Örgütün en önemli argümanlarından birisi, eylemlerin başarılı olması durumda hapiste olan, firarda olan yada toplum içerisindeki üyelere moral ve motivasyon sağlıyorlarö diye konuştu.
RAPOR 6 DİLE ÇEVİRİLECEK
Anadolu Üniversitesi bünyesindeki SOGİDEM tarafından hazırlanan ‘Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ, taktik ve stratejleri’ isimli raporun 6 dile çevrilecek. Rektör Çomaklı FETÖ örgütünün kabuk değiştirdiğini tüm dünyaya duyurmaları gerektiğini belirterek, “Bu çalışmamızı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Dijital örgütü dünyaya anlatmamız gerekiyor. FETÖ mensubu kanallar ya da FETÖ sempatizanları dini hususlar artık göstermiyorlar. Çünkü kabuk değiştiriyorlar. Dini argümanların bu toplum üzerinde tutmadığını o nedenle sosyal medya üzerinden bu toplumu saldırı altında tutarak taraftarlarını ayakta tutabilmeyi gelecekteki planlarını yapmayı düşünüyorlar. Uygun zemin bulursak Çince’ye de çevirmek istiyoruzö ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin sorusu üzerine sosyal medya hesaplarının birçoğunun yurt dışından yönetildiğini aktaran Çomaklı, “Örgüt merkezleri yurt dışında oluşturuyor ancak Türkiye’de bir cephe açıyor. Saldırı yurt dışından ama cepheyi oluşturduğu yer ise iç tarafımız. Örgüt, himmet kelimesi yerine bir ‘hashtagi’ işaret ederek para toplama yöntemine geçti. Sahte hesaplarla sosyal medyada algı yaratmak bizim çalışmamızda yüzde 10 kısım bile değil. Bizim dediğimiz olay daha büyük. Örgütün faaliyetleri bunların çok üzerindeö dedi.
RAPORDAKİ TESPİTLER
SOGİDEM’in hazırladığı raporda örgütün sosyal medya üzerinden kullandığı yöntem ve konular ise şöyle açıklandı:
“2008 yılından itibaren öncelikle örgütle ilişkili basın yayın kuruluşları aracılığıyla hedeflenen kişiler ve kamuoyunda algı operasyonlarına başlamış, bu süreçte bir yandan isimsiz mektup yöntemi kullanılmıştır. İnternet üzerinden 2010-2012 döneminde web siteleri üzerinden algı operasyonları yapılırken, 2012 döneminden itibaren ise ülkemizde internetin ve akıllı cep telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplarla hedefe ulaşmak istenmiştir. Profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden özel hayatın gizliliğini ihlal edecek tarzda görüntü ve sesler yayınlanmıştır. Örgütün sosyal medya taktikleri arasında gündem yaratma, devletin organlarını suçlu, hukuksuz gösterme, tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj, hedef saptırma, değerlerin istismarı, hedef gösterme, hukuki yanıltmaya çalışma, terör örgütünü meşru gösterme ve mağduriyet algısı yaratmakö
Kısa bir süre içerisinde basılacak raporun tam metniyle kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Rektör Çomaklı’nın gelişi
-Açıklamaları
-Anadolu Üniversitesi
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA)-
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(ÖZEL) - Şeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle doldu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Şeyhandede Mahallesi'yle aynı ismi taşıyan 24 metrelik şelale, ziyaretçi akınına uğrarken, çöplerini bölgede bırakan ziyaretçilere mahalle sakinleri tepki gösteriyor.
Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken 24 metre yüksekliğindeki Şeyhandede Şelalesi, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şelaleye gelenler, gölette yüzerek serinlerken, çevresinde piknik yapıyor. Ancak ziyaretçilerin, çöplerini şelale çevresinde bırakarak bölgeden ayrılmalarına sinirlenen mahalle sakinleri, doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelalenin kirletilmesine tepki gösteriyor. Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen mahalleli, yetkililerden de bölgeye çöp konteyneri bırakılmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Koca, çevre illerden ziyaretçilerin, şelaleyi görmek için geldiklerini ancak günün sonunda çöp yığınları oluşturduklarını söyledi. Koca, şelalenin kirletilmemesi gerektiğini belirterek, "Bazı gençler çöplerini olduğu gibi yerde bırakıp gidiyor. Şehir merkezinde sıkılan aileler, bir gününü doğayla iç içe, serin suyun yanında geçirmek istedikleri halde gelemiyorlar. Bunun nedeni bilinçsiz gençlerin gelip burada çöplerini, atıklarını bırakıp gitmeleri. Buraya en az 3- 4 tane çöp konteyneri ve lavabo şart. Çünkü aileler artık gelemiyorlar. Aileden ziyade buraya kendini bilmez gençler gelip, bu doğa harikasını kirletip tekrar geri dönüyorlar" dedi.
Yılmaz Koca ise şelale için görevli isteyerek, "Güzel bir yer ama ne yazık ki bakım yok. Burada en azından çöp konteyneri, görevli olsa buralar bu kadar kirli olmazdı. Bütün çevre illerden buraya geliyorlar. Ne yazık ki gelen herkes çöplerini o tarafa, bu tarafa atıyor. Devletimizden buraya acilen görevlendirme istiyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Drone ile çekilen genel ve detay görüntüler
Şelalenin etrafındaki çöpler
Şelalenin altında yüzenler
İbrahim Koca'nın konuşması
Yılmaz Koca'nın konuşması
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 650 MB
Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)
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Hayali, 2 yıldır resmettiği Eminem ile tanışmak
Balıkesir’in Edremit ilçesinde lise çağlarında hayranı olduğu rap şarkıcısı Eminem’in müzikleriyle 20 yıldır resim yapan ressam Metin Sönmez, son 2 yıldır ise ünlü şarkıcının resmini yapıyor. Sönmez’in hayali Eminem ile tanışıp, yaptığı resmini kendisine hediye edebilmek.
Edremit ilçesinde 20 yıldır ünlülerin resmini çizen ressam Metin Sönmez (37), son 2 yıldır dünyaca ünlü rapçi Eminem’in resimlerini çiziyor. Güre beldesinde yaşayan Sönmez, gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan ve 90’lı yılların sonunda 'Eminem' lakabıyla tanınan ünlü rap yıldızının kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Resme küçük yaşlardan beri merakı olduğunu ifade eden Metin Sönmez, “4-5 yaşlarından beri resme meraklıyım. Ailem de bunu fark etti ve beni sürekli destekledi. Lise dönemimde Eminem’i dinlemeye başladım ve mezun olunca da resme ağırlık verdim. Gelen sipariş resimler haricinde sürekli ünlülerin resimlerini çiziyorum. Önce Eminem parçaları eşliğinde bir kahve içer ve resim yapmaya bu şekilde devam ederimö dedi.
RESMİNİ EMENEM’E VERMEK İSTİYOR
Geçen yıllarda ilk kişisel sergisini Edremit’te açan ressam Metin Sönmez, uluslararası bir çapta da sergi açmak istediğini söyledi. Eminem’e nasıl ulaşacağını bilmese de, ona resmini vereceği günü hayal ettiğini söyleyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocukluğundan beri resim yapıyorum. Kendimi bu dalda geliştirdim. Herhangi bir resim eğitimi almadım. Genelde resim yaparken müzik dinlerim ve bu müzik hep Eminem parçaları olur. Ben Eminem resminin olduğu bu tabloyu, 2 yıl önce yapmaya başlamıştım. Resim yaparken dinlediğim Eminem parçaları, benim ilham kaynağım. Yapmış olduğum tabloyu kendisine takdim etmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu tablo üzerine çalışıyorum. Detayları çok ve sürekli geliştiriyorum. Kafamda bir resim vardı. Onu oturtmak için bayağı bir uğraş verdim. Ama bitime yaklaştım. Şu an Amerika’da kendisi, ben Türkiye’deyim. Nasıl ulaşacağımı da bilmiyorum."
Metin Sönmez’in resmettiği ünlüler arasında Türkan Şoray, Hülya Avşar, Sonay Dikkaya, Acun Ilıcalı, Angelina Jolie, İbrahim Tatlıses ve Beyazıt Öztürk gibi isimler yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Atölyeden detay görüntü
Portelerden detay görüntü
Ressam Metin Sönmez’in Eminem portesindeki çalışmalarından detay görüntüler
Ressam Metin Sönmez ile röportaj
Görüntü: HD. Süre: 08.33 Dk. Boyut: 638 MB
Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)
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Sevimli kedi, susuzluğunu hayrattan akan suyla giderdi
Isparta'da, susuz kalan sokak kedisi, kent merkezindeki hayratın açık bırakılan musluğundan akan sudan içti. Meraklı bakışlara aldırmayan kedi, suyu içtikten sonra alandan uzaklaştı.
Isparta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması nedeniyle kent sakinleri kadar sokak hayvanlarını da etkiliyor. Bir sokak kedisi, susuzluğunu kent merkezindeki hayrattan giderdi. Sokak kedisi, tam kapatılmayan musluktan akan suyu uzun süre içti. Çevredekilere aldırmayan kedi, susuzluğunun giderdikten sonra alandan uzaklaştı. Kedinin musluktan su içtiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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- Kedi musluktan su içerken
Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
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